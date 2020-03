Przyzwolenie producenta na własne modyfikacje oprogramowania, to jedno, ale inna sprawa, jak to się ma do bezpieczeństwa tych urządzeń po wgraniu programów omijających blokadę usług Google?

We wczorajszym wpisie Czy da się korzystać z Huawei P40 lite E bez usług Google? Sprawdzamy, na koniec pisałem, iż największą bolączką tej blokady jest brak możliwości instalacji aplikacji bankowych i płatności zbliżeniowych.

Tego zdania nie zmienię, nawet teraz, kiedy ominąłem już tę blokadę – nie zaryzykuje instalacji aplikacji do swojego banku, odradzam też to Wam.

Opisany poniżej sposób na wgranie usług Google na Huawei P40 lite E ma na celu sprawdzenie, czy ich instalacja zmienia coś w temacie tego urządzenia i wygodnego korzystania z niego po tej modyfikacji, jak i w ogóle jego użyteczności. Jeśli będzie chcieli skorzystać z tego rozwiązania, to tylko na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

Wgrywanie Google Play na Huawei P40 lite E

Aby wgrać sklep Google Play można skorzystać z zewnętrznej aplikacji Chat Partner. Znalazłem w sieci kilka lokalizacji z tą aplikacją, pełna wersja waży jakieś 140 MB, ja zainstalowałem wersję lite z tego linku.

Instalacja aplikacji sprowadza się do przejścia przez kolejne okna i pobrania aktualnej pełnej wersji (to wersja lite). Po zainstalowaniu na pulpicie pojawia się nam Google Play, wystarczy się zalogować na swoje konto Google i zacząć instalować brakujące aplikacje już bezpośrednio ze sklepu. Play Protect od razu przeskanował zainstalowane aplikacje, łącznie z Chat Partner i nie znalazł w nich niczego niepokojącego. To niewiele udowadnia, ale daje poczucie względnego spokoju, że ta aplikacja nam nie nabrudzi w systemie.

Usługi Google na Huawei P40 lite E

Zaczynamy oczywiście od Gmaila, z którym to instalacja poszła bez problemu. Aplikacja się uruchamia, pobiera nowe wiadomości i wysyła z załącznikami e-maile. Działa.

Kolejna aplikacja Google, której brakuje na nowych telefonach Huawei to Mapy. Po zainstalowaniu jej na smartfonie wszystko działa – lokalizacja, wyznaczanie trasy, połączenia komunikacji miejskiej czy system taksówek Free Now oraz Uber i Bolt.

Z pozostałych usług Google sprawdziłem jeszcze Google Chrome, Google Dysk, Google Zdjęcia, Kalendarz Google i Asystent Google. Cztery pierwsze pozycje działają bez problemu, łącznie z synchronizacją ulubionych zakładek z przeglądarki, plików i zdjęć z dysku, czy wydarzeń z kalendarza.

W przypadku Asystenta Google, działa on tylko przy ręcznym wywołaniu aplikacji, bądź z ikony na pulpicie bądź ze środkowego przycisku u dołu ekranu.

Aplikacje społecznościowe i komunikatory

Z aplikacji społecznościowych sprawdziłem Facebooka, a jeśli chodzi o komunikatory to zainstalowałem Messengera i WhatsAppa, z których najczęściej korzystam na swoim smartfonie i działają one bez żadnych problemów.

Muzyka i filmy

Z muzycznych aplikacji w Huawei App Galery najbardziej brakuje Spotify, po tej modyfikacji aplikacja ta działa bez zarzutu. Co do filmów i seriali w Google Play brakuje Netfliksa, jest za to HBO GO. Po instalacji i zalogowaniu się na moje konto mogę wybierać i odtwarzać wszystkie dostępne pozycje.

Inne aplikacje

Zainstalowałem też pozostałe aplikacje, których by mi brakowało na smartfonie. Jak dojadę – działa, Allegro – działa, Slack – działa, Uber – działa, Free Now – działa, iTaxi – działa, InPost – działa.

Aplikacje bankowe

O aplikacjach bankowych wspominałem na początku, są – można je zainstalować i uruchomić, ale o zalogowanie i korzystanie z nich na tak zmodyfikowanym urządzeniu bym się nie pokusił.

Zainstalowanie tych kilkunastu nowych pozycji z Google Play nie wpłynęło na wydajność urządzenia, wszystkie aplikacje uruchamiają się i działają błyskawicznie. Na koniec tylko, pozostało mi w głowie jeszcze pytanie, co się stanie jak odinstaluję aplikację Chat Partner? Co też uczyniłem, po czym nadal mogłem korzystać z zainstalowanych aplikacji czy instalować nowe z Google Play.

Niemniej, nadal nie uspokoiło mnie to na tyle, by sprawdzać w działaniu aplikacje bankowe.