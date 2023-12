Fikuśne słuchawki, potężny laptop i leciutki tablet. Petardy od Huaweia na Nowy Rok

Huawei FreeClip — stylowe i jedyne w swoim rodzaju słuchawki

Huawei wprowadza na rynek słuchawki OWS (Open Wireless Stereo) — Huawei FreeClip. To urządzenie o dość niecodziennej formie klipsów, które nie tylko specyficznie (i dość stylowo) wyglądają, ale również — według producenta — zapewniają wygodę użytkowania. Douszne słuchawki wyróżniają się otwartą konstrukcją, umożliwiającą jednoczesne słuchanie muzyki i kontrolowanie dźwięków otoczenia. Huawei FreeClip prezentują również nowy Cbridge Design, czyli trwały mostek łączący elementy klipsa w spójną całość, dopasowujący się do kształtu ucha.

Urządzenie ma oferować wyjątkową trwałość i idealne dopasowanie do ucha dzięki stopowi niklowo-tytanowemu. Bateria zapewnia aż 36 godzin słuchania muzyki bez konieczności ładowania etui, a do tego umożliwia 8 godzin ciągłego użytkowania, przy okazji wspierając szybkie ładowanie i możliwość ładowania bezprzewodowego. System redukcji hałasu gwarantuje klarowność rozmów, wzmacniając głos i eliminując zakłócenia tła. Ponadto Huawei FreeClip to pierwsze słuchawki wprowadzone przez Huawei zgodnie z nową koncepcją firmy „Fashion Forward”, łączące modny design, otwartą konstrukcję i technologię OWS.

Innowacyjna konstrukcja klipsa na ucho, składająca się z kulki akustycznej, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, oraz elastycznego mostka Cbridge Design, została stworzona na podstawie analizy kształtu 10 tysięcy uszu, co ma zagwarantować idealne dopasowanie do każdego ucha. Otwarta konstrukcja umożliwia swobodny przepływ powietrza i dźwięku, a jednocześnie zapewnia komfort noszenia. Prywatność użytkowników jest chroniona dzięki systemowi akustycznemu z odwróconym polem dźwiękowym, kierującemu dźwięk wyłącznie do ucha użytkownika — oczywiście przy maksymalnej głośności może to już wyglądać nieco inaczej. Słuchawki są lekkie (5,6 g każda) i odporne na kurz oraz zachlapania (IP54).

Huawei MatePad Pro 13.2”, czyli dobry tablet nie musi być ciężki

Huawei zaprezentował również tablet MatePad Pro 13.2”, który wyróżnia się stylowym designem, wyświetlaczem HUAWEI XTrue Display (jasność do 1000 nitów, gama kolorów P3 i ochrona wzroku potwierdzona certyfikatem TUV) i technologią HUAWEI SOUND (6 głośników, dźwięk przestrzenny, głęboki bas), zapewniającą wciągającą rozrywkę audiowizualną. Do tego mamy tu tryb Multi-Windows, który pozwala na dwie pływające aplikacje jednocześnie i trzy proporcje aplikacji: 18:9, 3:2 oraz 3:4.

Spory ekran OLED znajduje się w obudowie o grubości 5,5 mm, otoczony ramkami o grubości 3,4 mm, co przekłada się na stosunek wyświetlacza do obudowy wynoszący 94%. Tablet współpracuje z HUAWEI M-Pencil (3. generacji) oraz magnetyczną klawiaturą HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, otwierając nowe możliwości tworzenia. Rysik łączy się z wykorzystaniem technologii NearLink, umożliwiającej wykrywanie ponad 10 000 poziomów nacisku i zapewniającej szybszą reakcję na dotyk.

Tablet posiada także funkcje takie jak Colour Capture, umożliwiając użytkownikom tworzenie na podstawie wybranego koloru. MatePad Pro 13,2” waży zaledwie 580 g i ma 5,5 mm grubości, a do tego jest tutaj bateria 10100 mAh (do 12 godzin odtwarzania wideo, jak podaje producent), która wspiera ładowanie 88 W.

HUAWEI MateBook D 16 pokazuje pazur

Huawei zaprezentował także odświeżoną wersję laptopa HUAWEI MateBook D 16. Laptop wyróżnia się dużym, 16-calowym wyświetlaczem Eye Comfort HUAWEI FullView Display, idealnym do pracy biurowej i wieczornej rozrywki. Wydajne podzespoły, w tym procesor Intel Core i9 13. generacji z serii H, radzą sobie z intensywną wielozadaniowością.

Laptop zaoferuje proporcje ekranu 16:10 (nieco wyższy ekran niż przyjęty standard) oraz rozdzielczość 1920 x 1200, jasność 300 nitów. Do tego znajdziemy tutaj sporo rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak AI Camera czy AI Sound Effects. Laptop będzie wyposażony we wszystkie uniwersalne złącza, bateria ma pozwolić na nawet 15 godzin odtwarzania wideo, a dzięki Huawei Metaline Antenna zasięg sieci Wi-Fi ma zwiększyć się do 270 m.

Więcej informacji poznamy już wkrótce — i na pewno się z Wami nimi podzielimy. Który produkt według Was zapowiada się najlepiej? Dajcie znać w komentarzach.