Czy przesiadka z Map Google na Mapy Petal to dobry pomysł? Sprawdzamy.

Mapy Petal – czy mapy Huawei mogą być alternatywą dla Google Maps?

Od kiedy smartfony stały się integralną częścią naszych codziennych podróży, towarzyszą nam również aplikacje z mapami. Prym wiedzie dziś Google Maps, ale na rynku nie brakuje konkurentów. W szczególnej sytuacji znaleźli się użytkownicy smartfonów Huawei, gdzie dostęp do usług Google został mocno ograniczony w 2019 roku. Marka postawiła na własny ekosystem, który obejmuje również mobilną nawigację – Mapy Petal. Czy platforma dorównuje Mapom Google? Przekonajmy się.

Mapy Petal: Powstanie i Rozwój

W maju 2019 roku marka Huawei znalazła się w centrum uwagi, kiedy to Stany Zjednoczone nałożyły na firmę szereg surowych sankcji. Jednym z kluczowych aspektów tych działań było ograniczenie dostępu Huawei do technologii stworzonych przez amerykańskie firmy, zarówno pod względem oprogramowania, jak i sprzętu. Było to o tyle problematyczne, że smartfony chińskiej marki bazują na Androidzie, który jest zintegrowany z usługami Google, takimi jak Sklep Play, Mapy Google, Gmail i wiele innych. Sankcje wydawały się więc być katastrofą.

W obliczu ograniczeń Huawei podjął radykalne działania. Firma postanowiła przyspieszyć inwestycje w rozwijanie własnych rozwiązań, mając długoterminowy cel – stworzenie alternatyw dla usług Google i dostarczenie klientom aplikacji zbliżonych do tych oferowanych przez amerykańskiego giganta.

W październiku 2020 roku firma wprowadziła na rynek Mapy Petal – aplikację nawigacyjną opartą na mapach od TomToma. Platforma została stworzona od podstaw, aby oferować niezbędne funkcje, które można znaleźć w Google Maps, takie jak obrazy satelitarne, nawigację krok po kroku oraz różne tryby wspierające różne rodzaje transportu. Partnerstwo z TomTomem było kluczowym elementem sukcesu Map Petal. Dzięki niemu chińska firma uzyskała szybki dostęp do dokładnych danych i informacji o ruchu, co umożliwiło aplikacji generowanie precyzyjnych czasów przyjazdu i optymalnych tras nawigacyjnych. To partnerstwo zapewniło również dostęp do globalnych map offline, co było istotne w kontekście korzystania z nawigacji bez dostępu do internetu. Od czasu swojego debiutu, Mapy Petal dynamicznie się rozwinęły. Aplikacja jest obecnie dostępna w ponad 160 krajach i regionach, oferując niemal wszystkie funkcje, jakich można by oczekiwać od takiej platformy.

Mapy Petal kontra Google Maps

Kiedy zastanawiamy się nad wyborem aplikacji do nawigacji, Google Maps wydają się być jednym z najbardziej oczywistych wyborów. Jednak co się dzieje, gdy dostęp do Google Maps zostaje ograniczony, na przykład tak, jak w przypadku użytkowników smartfonów Huawei? Jeśli nie chce Wam się kombinować z paczkami APK, śmiało możecie skorzystać z możliwości Map Petal.

Nawigacja krok po kroku

Obie aplikacje, Mapy Petal i Google Maps, oferują zaawansowaną nawigację krok po kroku, która pomaga dotrzeć do celu. Obejmuje to wskazówki dotyczące skrętów, zmiany pasów ruchu i czasów przyjazdu. Obie aplikacje używają także głosowych komunikatów, które ułatwiają użytkownikom śledzenie trasy.

Mapy Offline

Mapy offline to istotna funkcja, zwłaszcza gdy podróżujesz w obszarach, gdzie dostęp do internetu jest ograniczony. Zarówno Mapy Petal, jak i Google Maps, pozwalają użytkownikom pobierać mapy obszarów i korzystać z nich bez dostępu do sieci.

Informacje o ruchu w czasie rzeczywistym

Znajomość aktualnych warunków ruchu może pomóc w uniknięciu korków i opóźnień. Zarówno Mapy Petal, jak i Google Maps, dostarczają informacje o ruchu w czasie rzeczywistym, uwzględniając dane o utrudnieniach na drodze. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać optymalną trasę.

Zgłaszanie utrudnień w ruchu

Bezpieczeństwo na drodze jest kluczowym aspektem podróżowania. Zarówno Mapy Petal, jak i Google Maps, pozwalają użytkownikom zgłaszać, gdzie pojawiają się zamknięte drogi, wypadki i kontrole radarowe. Te informacje są współdzielone między użytkownikami, co może pomóc w uniknięciu niebezpiecznych sytuacji.

Tryb ciemny

Tryb ciemny to przydatna funkcja, zwłaszcza podczas jazdy nocą. Zarówno Mapy Petal, jak i Google Maps, oferują rozwiązanie, który zmniejsza obciążenie oczu w warunkach słabego oświetlenia.

Obsługa niestandardowych ikon pojazdów

Personalizacja może sprawić, że korzystanie z nawigacji stanie się bardziej przyjemne. Mapy Petal pozwalają użytkownikom wybierać spośród wielu niestandardowych ikon pojazdów, co pozwala dostosować wygląd nawigacji do własnych preferencji. W Google Maps dostępne są również niestandardowe ikony, ale wybór jest mniej rozbudowany.

Wyjątkowe Funkcje Map Petal

Mapy Petal, jako alternatywa dla Google Maps, wprowadzają kilka unikalnych funkcji, które mogą przyciągnąć uwagę użytkowników. Oto niektóre z tych rozwiązań:

Łatwiejsza nawigacja na rondach

Kiedy nawigacja mówi nam, aby na następnym rondzie wybrać czwarty zjazd, nie zawsze jest to takie oczywiste, jak byśmy chcieli. I właśnie tu Mapy Petal wnoszą ciekawą funkcję. Pojawiające się na górze ekranu przybliżenie ronda może na początku wydawać się dziwaczne, ale okazuje się, że jest to niezwykle przydatne. Pomaga to w jasnym zrozumieniu, którą drogę i który zjazd należy wybrać, gdy mamy do czynienia z ruchem kołowym.

Strzałki na trasie

Mapy Petal mogą być czasami bardziej przyjazne dla użytkownika niż Mapy Google. Wprowadzają one liczne strzałki na mapie, zarówno na linii trasy, jak i przed każdym punktem nawigacyjnym. Choć może to sprawić, że interfejs wydaje się bardziej zatłoczony, wskaźniki pomagają w lepszym zrozumieniu tego, jak należy jechać.

Pasek postępu

Ten mały kosmetyczny dodatek po prawej stronie okna pokazuje, gdzie dokładnie znajdujesz się na trasie. Dodatkowo w tym samym pasku znajdziesz także informacje o aktualnym stanie ruchu, co pomaga w zrozumieniu, co cię czeka na trasie, bez konieczności przeglądania całego przebiegu trasy i jej ruchu.

Informacje o satelitach

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa GPS na twoim smartfonie? Mapy Petal wprowadzają ciekawą funkcję – widok informacji o satelitach. Dotknięcie ikony satelity otwiera widok z wszystkimi satelitami widocznymi na niebie oraz informacjami o dokładności pozycji w metrach. To przydatne narzędzie dla tych, którzy są ciekawi działania technologii GPS.

Pomiary powierzchni i obwodów

Chociaż nie jest to coś, z czego korzystamy na co dzień, na pewno znajdą się tacy, którzy chętnie wykorzystają opcję dokonywania pomiarów. Pozwala ona mierzyć odległości pomiędzy punktami na mapie, ale także obliczać obwody i powierzchnie wskazanych obszarów.

Mapy Petal VS. Mapy Google

Konkurencja na rynku aplikacji nawigacyjnych to nie tylko walka o użytkowników, ale także o stały rozwój i wprowadzanie innowacji. Zarówno Mapy Petal od Huawei, jak i Google Maps nieustannie ewoluują, aby dostarczać coraz lepsze doświadczenia użytkownikom. Ostatecznie wybór między tymi platformami zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb użytkowników. Mapy Petal stanowią solidną alternatywę, szczególnie dla użytkowników smartfonów Huawei, oferując rozwiązania, które realnie sprawdzają się na trasie. Google Maps.

PS. Ważna informacja na koniec -- Mapy Petal są dostępne nie tylko Huawei App Gallery. Aplikację można również pobrać z App Store i Google Play.