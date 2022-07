Huawei nova Y70: na smartfonie z taką baterią można polegać!

Wybór smartfona nie jest prostą sprawą. Rynek co kwartał zalewa co najmniej kilkanaście nowych urządzeń — a przecież ich premiery wcale nie sprawiają, że debiutujące kilka miesięcy wcześniej sprzęty stają się bezużyteczne. Nic z tych rzeczy. Klęska urodzaju — ale w dzisiejszych czasach bez smartfona jak bez ręki.

Żyć się da, ale jest to znacznie trudniejsze, niż większość z nas by tego oczekiwała. Nie każdy potrzebuje flagowca, który jest we wszystkim najlepszy, ale też coraz częściej kosztuje małą fortunę. Średnia oraz niska półka cenowa często pozytywnie zaskakują stosunkiem jakości do ceny. Niestety zazwyczaj o tańszych telefonach jest ciszej, niż być powinno. A prawda jest taka, że sprzęty te są w zupełności wystarczające dla większości użytkowników. Nie każdy potrzebuje smartfonem zastępować konsole do gier i spółkę. I właśnie z myślą o nich powstają takie telefony, jak Huawei nova Y70.

Huawei nova Y70 - ogromna bateria, nowoczesny design i szybkość działania

Jednym z pierwszych elementów, na który wielu zwraca uwagę, jest niewątpliwie wygląd urządzenia. nova Y70 pod tym względem nie rozczarowuje: ekran o przekątnej 6,75 cala (LCD o rozdzielczości 1600 x 720 px) z niewielkimi ramkami oraz dyskretnym wcięciem, pod którym ukryta została kamerka do selfie (8MP ze światłem f/2.0), robi bardzo dobre wrażenie. Do wyboru klienci mają trzy warianty kolorystyczne: czarny, biały oraz niebieski. Mimo dużego ekranu — cała konstrukcja pozostaje smukłą bryłą dobrze leżącą w dłoni. To niewątpliwie także zasługa jego wagi. To niespełna 200 gramów! Użytkownicy otrzymują do swojej dyspozycji trzy moduły fotograficzne: główny aparat to 48 M ze światłem f/1.8, który jest wspomagany przez ultraszerokokątny aparat 5MP i światłem f/2.2. Całość dopełnia 2MP aparat do pomiaru głębi napędzający działanie trybu portretowego. Efekt artystycznie rozmazanego tła od lat jest ulubionym narzędziem fotografów z całego świata - a dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu wygląda on jeszcze bardziej naturalnie!

Na czym jednak najbardziej zależy większości użytkowników? Na tym, by mogli na podręcznym sprzęcie polegać. Nie denerwować się tym, że bez jakiegokolwiek ostrzeżenia wyłącza aplikacje, wolno działa czy się przegrzewa. No i co ważne - byśmy mogli na niego liczyć w każdej sytuacji. Huawei nova Y70 to smartfon, który nie kosztuje fortuny, ale 4 GB pamięci RAM zapewnia naprawdę satysfakcjonujące rezultaty. Wszystko działa stabilnie. Jako użytkownicy nie musimy obawiać się o miejsce (do naszej dyspozycji otrzymujemy 128 GB), a co istotne — projektanci z Huawei zadbali o jeszcze jeden istotny aspekt: akumulator o dużej pojemności.

Huawei nova Y70 oferuje baterię o pojemności 6000 mAh, która przy energooszczędnych podzespołach pozwala cieszyć się komfortową pracą nawet przez kilka dni. Oczywiście tutaj wszystko będzie zależało od stylu, intensywności, jasności ekranu i kilku innych czynników — jednak dla wielu użytkowników jedno lub dwa ładowania w tygodniu może okazać się wystarczające. A to niezwykle przydatne zwłaszcza teraz, kiedy sezon wakacyjny w pełni — i na nudę nie narzekamy. Czy jesteśmy na urlopie czy planujemy okołoweekendowe wypady z rodziną i przyjaciółmi, długi czas na jednym ładowaniu dla wielu okazuje się fantastycznym udogodnieniem. A kiedy zabraknie mocy — na ratunek przychodzi nam ładowanie SuperCharge 22,5 W. Dzięki niemu w zaledwie 10 minut doładujemy smartfon do poziomu pozwalającego na kilka godzin intensywnej pracy, np. 3 godziny oglądania filmów!

Multimedia na smartfonie to już dla nas codzienność. Wygodnie i na własnych zasadach

Jeszcze kilka lat temu ludzie oglądający filmy, seriale czy chociażby materiały z przepastnej biblioteki YouTube na ekranach smartfonów byli traktowani jak ewenement. Teraz rzadko kiedy zdarza się wsiąść do zatłoczonego pojazdu komunikacji miejskiej by nie dostrzec w nim kogoś, kto właśnie w ten sposób konsumuje multimedia. 6,75-calowy ekran w nova Y70 pozwoli nie tylko wygodnie cieszyć się prostymi grami, ale także właśnie filmami i serialami. Wbudowane głośniki to fajna opcja na wygodny dostęp do ulubionych stacji radiowych, podcastów czy audiobooków, którymi możemy cieszyć się bez konieczności sięgania po słuchawki. Ale nawet z nimi mamy dużo większe pole do popisu — bowiem poza opcją podłączenia do smartfona bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, możemy sięgnąć po klasyczne słuchawki z 3,5 mm gniazdem minijack. Bez przejściówek i dodatkowego kombinowania, jak to coraz częściej ma miejsce w świecie smartfonów.

Naładuj, skonfiguruj i ruszaj ku przygodzie

Niezależnie od tego czy smartfon jest twoim głównym narzędziem do komunikacji, śledzenia newsów ze świata, konsumpcji multimediów czy ulubionym aparatem fotograficznym — Huawei nova Y70 wywiąże się z powierzanych mu zadań śpiewająco. Lekki, wydajny smartfon z pojemnym akumulatorem nie zrujnuje też domowego budżetu. To telefon, który w wariancie z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane kosztuje 899 złotych. Dodatkowo kupując go w sklepie Huawei można liczyć na fantastyczne promocje (m.in. opaskę Huawei Band 7 za symboliczną złotówkę) — co bez wątpienia czyni go jeszcze bardziej łakomym kąskiem. Jeżeli poszukujesz smartfonu na którym można polegać i którego zakup nie zrujnuje domowego budżetu - to sprzęt którym warto się zainteresować!

Wpis powstał przy współpracy z Huawei