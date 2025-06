Kolejki na dworcach PKP zniknęły. Oto "winowajca"

Urząd Transportu Kolejowego podzielił się danymi, odnoszącymi się do kupowania biletów na pociągi PKP i porównał je z latami poprzednimi. Wynika z nich jedno, co widać też na dworcach - Polacy powiedzieli dość kolejkom. Zwyciężyła wygoda.

Jeszcze przed pandemią, kupno biletu na dworcu PKP kilkanaście minut przed odjazdem graniczyło z cudem z uwagi na kolejki przy kasach, zwłaszcza w większych miastach.

Reklama

Pandemia i dystans społeczny nieco odmieniły ten stan rzeczy, ale nie tylko. W ostatnich latach byliśmy świadkami też całkowitej odmiany w aplikacjach naszego krajowego przewoźnika PKP Intercity, które stały się w końcu użyteczne i wygodne zwłaszcza w kupowaniu biletów - Dwie nowe aplikacje dla podróżnych pociągami. Warto je zainstalować.

Świetnie rozwinął się w tym kierunku też projekt KOLEO. Osobiście już tylko przez ich aplikację kupuję bilety na pociągi dalekobieżne. Mają świetnie zrobiony proces zakupowy — niezwykle szybki i wygodny. Z góry można pododawać podróżnych do niej, w sensie siebie i osoby, które najczęściej z nami podróżują. Sam wybór kierunku podróży, właściwego kursu czy w końcu płatność za bilety i zapisanie ich w portfelu mobilnym sprawia, że nie wyobrażam sobie dziś kupować inaczej biletów.

Z kolei lokalny transport, najbardziej wygodnie obsługiwany jest, według mnie — przez aplikację Jak Dojadę. Od momentu dodania do niej opcji kupowania biletów na Koleje Mazowieckie, od początku do końca można w niej zaplanować i zakupić bilety na potrzebne przejazdy w mieście i w niemal całym województwie.

Jak Polacy kupują teraz bilety na pociągi PKP?

Tą coraz szerszą dostępność nowoczesnych aplikacji mobilnych docenili podróżni. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego jeszcze w 2021 roku bilety sprzedawane w kasach na dworcach PKP stanowiły 35,1%, a w ubiegłym roku już tylko 26,3%.

Udział kanałów dystrybucji według liczby sprzedanych biletów w latach 2021–2024 kanał dystrybucji 2021 2022 2023 2024 aplikacje i internetowe systemy sprzedaży 27,90% 35,00% 40,60% 46,50% stacjonarne kasy biletowe 35,10% 29,30% 30,20% 26,30% obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie) 21,50% 20,80% 16,10% 14,70% automaty stacjonarne (na stacjach) 8,30% 8,40% 7,70% 6,60% automaty mobilne (w pojazdach) 0,90% 1,10% 1,10% 0,90% pozostałe 6,20% 5,30% 4,50% 5,00%

Z kolei udział tych kupowanych przez internet i aplikację w 2021 roku, odpowiadał ilościowo za 27.9% sprzedaży, a w 2024 roku już 46,5%, czyli niemal połowa biletów na pociągi kupowane w Polsce. Z pewnością 2025 rok, będzie po raz pierwszy wyróżniał się odsetkiem przewyższającym 50%.

Rozwój aplikacji mobilnych do kupowania biletów spowodował też spadek liczby biletów kupowanych u konduktora. Ten sposób często wykorzystywany był nie tylko przez spóźnialskich, ale i przez podróżnych wsiadających do pociągu z dworca bez kas.

dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego:

Reklama

Nasze życie staje się coraz bardziej cyfrowe. Widać to także w sektorze kolejowym. Pasażerowie po bilet coraz rzadziej ustawiają się w kolejce do kasy. Niemal połowę biletów kupujemy przez Internet – na stronach www czy w aplikacjach mobilnych. Rok 2018 był ostatnim, w którym udział sprzedaży biletów w kasach przekroczył 50%, a najpewniej w tym roku większość biletów zostanie kupiona online.

Udział kanałów dystrybucji w przychodach z tytułu sprzedaży biletów w latach 2022–2024 kanał dystrybucji 2022 2023 2024 aplikacje i internetowe systemy sprzedaży 34,30% 41,60% 47,50% stacjonarne kasy biletowe 35,80% 31,50% 27,00% obsługa pokładowa (drużyny konduktorskie) 16,70% 15,00% 13,70% automaty stacjonarne (na stacjach) 6,80% 6,00% 5,60% automaty mobilne (w pojazdach) 0,90% 0,90% 0,80% pozostałe 5,40% 4,90% 5,30%

Co jeszcze ciekawe, procentowy udział poszczególnych kanałów w sprzedaży biletów nie różni się zbytnio w przypadku udziału w przychodach. Świadczy to o tym, że nie ma tu znaczenia czy kupujemy droższe, czy tańsze bilety na dłuższe, czy krótsze bilety, coraz częściej wybieramy w tym celu internetowe systemy sprzedaży i aplikacje mobilne.

Reklama

Myślę, że z czasem kupowanie biletów w kasach na dworcach PKP będzie wyglądało podobnie jak korzystanie ze stacjonarnych oddziałów banków w Polsce, które to też dzięki nowoczesnym aplikacjom mobilnym przeniosły z sukcesem aktywność swoich klientów do internetu.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego.

Stock Image from Depositphotos.