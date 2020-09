Multimedialne i przystępne cenowo tablety Huawei już w Polsce

Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa tablety, które mają trafić w gusta wszystkich członków rodziny. MatePad T10s i MatePad T10. MatePad T10s charakteryzuje się 10,1-calowym ekranem IPS o rozdzielczości Full HD wraz z technologią HUAWEI ClariVu Display Enhancement, która ma zapewnić bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Wyposażono go w dwa głośniki stereo stworzone we współpracy z Harman Kardon i wykorzystujące rozwiązania Huawei Histen optymalizującymi m.in. dźwięk przestrzenny. W środku znajdziecie procesor Kirin 710A (4 x Cortex-A73 2,0 GHz + 4 x Cortex A53 1,7 GH) z grafiką Mali G51, 2 lub 3 GB pamięci RAM, 32 lub 64 GB pamięci wewnętrznej z obsługą karty micro SD do 512 GB oraz baterię o pojemności 5100 mAh. Tablet działa na systemie Android 10 z EMUI 10.1.

MatePad T10 to 9,7-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, głośniki stereo ze sparciem Huawei Histen, procesor Kirin 710A (4 x Cortex-A73 2,0 GHz + 4 x Cortex A53 1,7 GH) z grafiką Mali G51, 2 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej, bateria 5100 mAh, Android 10 z EMUI 10.1

Huawei MatePad T10s i Huwei MatePad T10. Ceny i dostępność w Polsce

Huawei MatePad T10s w wersji WiFi kosztować będzie 699 zł, natomiast za model WiFi+LTE zapłacicie 849 zł. Za MatePad T10 WiFi zapłacicie 599 zł, a wersja WiFi+LTE wyceniona została na 699 zł. Tablety kupicie w sklepie internetowym huawei.pl, oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach: AB Foto, Empik, Komputronik, Morele.net, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów Play i Plus. W przedsprzedaży trwającej od 15 do 30 września, kupujący otrzymają tablet wraz z inteligentną wagą Huawei AH100 oraz 30-dniowym dostępem do aplikacji Diet & Training by Ann.

Huawei Watch GT 2 Pro i Huawei Watch Fit. Ceny i dostępność w Polsce

Przy okazji Huawei przedstawił polskie ceny zegarków, które firma zaprezentowała w zeszłym tygodniu. Mowa tu oczywiście o najnowszej odsłonie Huawei Watch GT 2 Pro i całkowicie nowym produkcie Huawei Watch Fit, który trafi w gusta osób aktywnych fizycznie. Huawei Watch GT 2 Pro w dwóch wersjach kolorystycznych kosztuje 1399 zł. W przedsprzedaży, która ruszyła dzisiaj i potrwa do 30 września, kupując ten zegarek otrzymacie słuchawki. Huawei FreeBuds 3i. Za Huawei Watch Fit zapłacicie 499 zł. W ramach przedsprzedaży, wraz z zegarkiem otrzymacie inteligentną wagą Huawei AH100. Zegarki kupicie w sklepie internetowym huawei.pl, oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach: Aetka24, Decathlon, Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów Play, Plus (Huawei Watch GT 2 Pro) i Orange.