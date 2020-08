Huawei stracił usługi Google, zaraz straci wsparcie techniczne

Współpraca amerykańskich przedsiębiorstw z chińską firmą, pomimo tego, że oficjalnie zakazana, w jakimś wymiarze ciągle trwa. Huawei, pomimo, że mocno poturbowany, to wciąż bardzo potężny gracz i największy producent telefonów na arenie międzynarodowej. Nic więc dziwnego, że amerykańskie firmy szukają wyjątków, dziur w obostrzeniach czy po prostu przychylności administracyjnej, by tę współpracę utrzymać, bądź też – w ogóle ją podjąć. Tak jest m.in. z Qualcomemm, który, dowiedziawszy się o problemach ze stworzeniem odpowiedniej liczby procesorów Kirin, chciał uzyskać pozwolenie na zaoferowanie Huaweiowi swoich Snapdragonów. Z dziury w przepisach korzystało także Google, które dostarczało przez nią aktualizację dla już istniejących urządzeń. Niestety dla obu firm (i klientów), licencja która pozwalała na takie działania właśnie wygasła.

Google nie będzie już wspierało żadnego telefonu Huawei

Administracja Trumpa wiedziała, że odcinając naród od produktów chińskiej firmy z dnia na dzień wywoła duży chaos i co za tym idzie – polityczny kapitał możliwy do zbicia na tej operacji będzie dużo mniejszy. Dlatego też dali gigantowi z Mountain View roczną licencję na współpracę z Huawei, której głównym celem było utrzymanie administracji sieciowej tej firmy i danie niektórym miejscowościom w Ameryce czas na to, by przesiadły się na rozwiązania konkurencji. Google otwarcie przyznawało, że wykorzystywało tę licencję nie tylko do zamierzonych przez ustawodawcę celów, ale także – do utrzymywania i wspierania istniejących już na rynku telefonów Huawei. Teraz jednak ta licencja wygasła, a na horyzoncie nie widać jakiejkolwiek szansy na jej przedłużenie.