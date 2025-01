Czy da się polubić sprzątanie dzięki Dyson WashG1?

Nie jest to pierwszy sprzęt tego typu, ale z pewnością jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie. Dyson, znany z niekonwencjonalnych rozwiązań, tym razem proponuje sprzęt do mycia nie do końca odkurzonych podłóg. Normalnie proces mycia podłogi poprzedzać musiałoby odkurzanie, nowe urządzenie Dysona może to jednak zmienić, bo radzi sobie równie dobrze z mopowaniem, jak i wciąganiem niechcianego brudu. Co równie warte podkreślenia - urządzenie myje czystą wodą przez cały czas sprzątania

Wygląd i elementy funkcjonalne

Dyson WashG1 to pionowe urządzenie czyszczące o wysokości 130 cm i wadze 5,4 kg (po napełnieniu litrowego zbiornika na wodę). Jego głowica czyszcząca o szerokości 28 cm wyposażona jest w dwie przeciwbieżne wysokoobrotowe szczotki z mikrofibry, wykonujące 250 obrotów na minutę, z gęstością 64 800 włókien na centymetr kwadratowy. System filtracji wykorzystuje siatkę o gęstości 500 mikronów do separacji zanieczyszczeń.

Konstrukcja oparta jest na matowym, ciemnoszarym korpusie z charakterystycznymi niebieskimi akcentami. W centralnej części znajdują się dwa przezroczyste zbiorniki - na czystą (1 litr) oraz na brudną wodę (0,8 litra).Głowica wyposażona jest w system LED oraz przezroczystą osłonę pozwalającą obserwować pracę szczotek. .

Na szczycie rączki umieszczono 2,4-calowy wyświetlacz LCD, pochylony pod kątem 15 stopni, oraz intuicyjny panel sterowania. Teleskopowy drążek zakończony jest ergonomicznym uchwytem z antypoślizgową powłoką.

Dyson WashG1 zasilany jest baterią litowo-jonową zapewniającą do 35 minut pracy na jednym ładowaniu. Stacja dokująca, poza funkcją ładowania, służy również jako podstawa do przechowywania dodatkowych akcesoriów i posiada zintegrowaną tackę ociekową.

Podstawa to wygoda użytkowania - nikt nie lubi się męczyć myjąc podłogi

Dyson WashG1 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania, co widać w każdym elemencie jego konstrukcji.

Przede wszystkim wyróżnia się intuicyjnym systemem sterowania - wszystkie najważniejsze przyciski znajdują się w zasięgu kciuka, a czytelny wyświetlacz LCD natychmiast informuje o trybie pracy i pozostałym czasie działania. Użytkownik może łatwo przełączać między trzema poziomami nawilżenia, a w przypadku uporczywych zabrudzeń skorzystać z dodatkowego trybu boost. Wszystko to jest na tyle intuicyjne, że nie ma potrzeby korzystać z instrukcji (choć to zawsze polecamy)

Szczególnie praktycznym rozwiązaniem jest funkcja samoczyszczenia, która w zaledwie 140 sekund przygotowuje urządzenie do kolejnego użycia. System automatycznej separacji zanieczyszczeń eliminuje problem mieszania się suchych i mokrych zabrudzeń, a duże otwory w zbiornikach znacząco ułatwiają ich napełnianie i opróżnianie. Warto jednak zaznaczyć, że kompleksowe czyszczenie całego systemu jest czymś co musi robić regularnie i to już zabiera trochę czasu.

Komfort codziennego sprzątania zapewnia przemyślana ergonomia Dysona. Zwrotna głowica pozwala na łatwe manewrowanie jedną ręką, a system kół, zapożyczony z modelu Omni-Glide, gwarantuje stabilność podczas pracy. Składana rączka umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc pod meblami, co jest szczególnie przydatne w mniejszych pomieszczeniach.

Na uwagę zasługuje również szybkość schnięcia podłogi po czyszczeniu - zajmuje to zazwyczaj nie więcej niż 10 minut. Sprzęt pracuje też stosunkowo cicho, co jest istotne podczas dłuższego sprzątania. Skuteczność czyszczenia jest na tyle wysoka, że rzadko zachodzi potrzeba wielokrotnego powtarzania tej samej czynności, co znacząco skraca czas sprzątania. Dla przykładu naprawdę duże i stare zabrudzenia zmywa się 2-3 ruchami mopa.

Podsumujmy

Dyson WashG1 to zaawansowane technologicznie narzędzie do kompleksowego czyszczenia podłóg. Charakteryzuje się smukłą konstrukcją o wysokości 130 cm i wadze 5,4 kg, wyposażoną w innowacyjny system dwóch przeciwbieżnych wysokoobrotowych szczotek z mikrofibry (64 800 włókien/cm²), wykonujących 250 obrotów na minutę.

WashG1 wyróżnia się praktycznymi rozwiązaniami, takimi jak system separacji zanieczyszczeń z siatką 500 mikronów, zbiornik na czystą wodę o pojemności 1 litra oraz zbiornik na brudną wodę (0,8 l). Bateria litowo-jonowa zapewnia do 35 minut pracy, a zasięg czyszczenia na jednym napełnieniu wynosi do 290 m².

Wśród kluczowych zalet należy wymienić intuicyjną obsługę z czytelnym wyświetlaczem LCD, trzy poziomy nawilżenia plus tryb boost, oraz 140-sekundowy cykl samoczyszczenia. Szczególną uwagę zwraca system higienicznego sprzątania z automatyczną separacją zanieczyszczeń i technologią równomiernego nawilżania poprzez 26 punktów dozowania wody.

WashG1 łączy w sobie nowoczesny design i wygodne użytkowanie, mycie podłóg przestaje być wreszcie tak męczące. Choć tanio nie jest, ale do tego nas już ta marka przyzwyczaiła.

Dyson Wash G1 dostępny jest w cenie 2899 zł na stronie dyson.pl (właśnie trwa promocja, do 7 lutego przy zakupie w prezencie dodawany jest zestaw rolek)