Huawei obiecuje jednak, że ma dopracowany zawias, a po zamknięciu nie widać szpary między wyświetlaczami. Dość ciekawie natomiast wygląda obudowa, bowiem lewa i prawa część smartfona nie są symetryczne. Prawa ma grubość 8,22 mm lewa 4,4 mm. Huawei twierdzi, że wynika to z konieczności umieszczenia aparatów na jednej ze stron, druga natomiast już tego miejsca nie potrzebuje. Dzięki temu złożony smartfon jest smuklejszy, więc to rozsądne rozwiązanie. Smartfon posiada baterię o tej samej pojemności, co Galaxy Z Fold 2, czyli 4500 mAh jest jednak o 2 mm smuklejszy od swojego koreańskiego konkurenta.

Niezależnie jednak od tego ile pieniędzy zażyczy sobie Huawei za swój nowy smartfon, nie znajdziemy w nim oprogramowania Google, co dla wielu osób dyskwalifikuje urządzenie na starcie. Firma potwierdziła natomiast, że ich system operacyjny HarmonyOS zadebiutuje już w kwietniu 2021 roku. Analitycy stwierdzili natomiast, że to tak naprawdę zakamuflowany Android, w kodzie systemu w wersji 2.0 znaleziono na przykład typowo androidowe wpisy, takie jak „Android Services Library”, „Android Shared Library”, „com.Android.systemui.overlay” itd. Jeśli to prawda, wokół Huawei rozpęta się niezła burza. No chyba, że chińska firma, tak jak Amazon przy swoim FireOS, jasno powie na premierę, że bazą systemu jest Android – ale jeśli od samego początku mówiło się o w pełni autorskim systemie operacyjnym, raczej bym się tego nie spodziewał.

