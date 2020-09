Samsung Galaxy Z Fold 2

Rozwieję jednak wszelkie nadzieje osób, które myślały o zakupie Galaxy Z Fold 2 pod kątem oglądania multimediów. Tak, faktycznie po rozłożeniu dostajemy większą przestrzeń roboczą, ale proporcje ekranu sprawiają, że faktycznego miejsca na multimedia jest niewiele więcej niż w normalnym smartfonie i będziecie się musieli przyzwyczaić do pasów na górze i na dole. No chyba że uruchomicie coś w proporcjach 4:3 wtedy wrażenia są najlepsze. No, ale ile tego jest w streamingu? Niewiele. Dla mnie to było spore rozczarowanie bo Fold nie dał mi w tym aspekcie więcej niż mój zwykły smartfon. Sam ekran natomiast do oglądania super, HDR, ekstra czernie, do tego fajnie grające głośniki stereo.

Bateria i czas pracy na jednym ładowaniu

Bateria to jedynie 4500 mAh, ale spokojnie daje radę przez cały dzień z włączonym odświeżaniem na poziomie 120Hz osiągając średnio od 5 do 6 godzin screen on time. Jest więc solidnie. Jest ładowanie indukcyjne, indukcyjne zwrotne, a ładowarka w zestawie ma 25 Watów.