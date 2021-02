To, że Huawei szykuje się do premiery HarmonyOS w 2021 r. wiedzieliśmy od kilku miesięcy. W październiku 2020 chińska firma potwierdziła, że prace nad systemem powoli dobiegają końca i z każdym kolejnym tygodniem zbliżać się będzie do udostępnienia go szerokiemu gronu użytkowników smartfonów i innych urządzeń Huawei. W międzyczasie mieliśmy też testy beta, dowiedzieliśmy się, że z HarmonyOS kompatybilne mają być smartfony Huawei i Honor z Kirin 9000, Kirin 990 5G, Kirin 990, Kirin 985, Kirin 980, Kirin 820, Kirin 810, czy Kirin 710, a do bety mogli dotyczyć posiadacze urządzeń z EMUI 11 z Chin. Testy przyniosły kilka ciekawych obserwacji, w tym to… że HarmonyOS wcale taki zbudowany od podstaw nie jest. Wystarczy sprawdzić tekst Czy Huawei HarmonyOS to fake? Analitykom wychodzi, że to Android…, by dowiedzieć się, że nowy system Huawei jest bardzo podobny do obecnie stosowanych rozwiązań. Wiadomo też, że bez większych problemów HarmonyOS poradzi sobie z aplikacjami dostępnymi na Androida dzięki pełnej kompatybilności. A to mogło zaskoczyć część osób, które oczekiwały zupełnie nowego podejścia do systemu operacyjnego — co by wymagało pisania aplikacji na zupełnie nową platformę, co moim zdaniem w obecnych czasach jest mało wykonalne.

Zobacz też: Nowy system operacyjny Huawei kompatybilny z aplikacjami na Androida. To zadecyduje o sukcesie HarmonyOS?

HarmonyOS już w kwietniu 2021 r. Wielka premiera nowego systemu Huawei

Huawei potwierdziło dziś, że HarmonyOS zadebiutuje na rynku w kwietniu 2021 r. Na chwilę obecną nie zdradzono zbyt wielu szczegółów związanych z premierą. Wiadomo natomiast, że w pierwszej kolejności nowy system trafi na Huawei Mate X2. To najnowszy model składanego smartfona chińskiego producenta. Urządzenie z dwoma ekranami: rozkładanym 8-calowym i 6,45-calowym zewnętrznym trafia do sprzedaży z EMUI 11, ale w chwili publikacji HarmonyOS dostanie on stosowną aktualizację. Mate X2 działa pod kontrolą Huawei Mate X2 układu Kirin 9000 z ośmioma procesorami: 1 x Cortex -A77 3,13 GHz, 3 x Cortex-A77 2,54 GHz i 4 x Cortex-A55 2,05 GHz. Do tego grafika mali-G78, wsparcie dla 5G, Wi-Fi 6+, bateria o pojemności 4500 mAh i szybkie ładowanie 55W.

Można się tylko domyślać kiedy i które konkretne modele otrzymają podobne aktualizacje. Patrząc na betę i wsparcie dla Huawei P40, Mate 30 i MatePad Pro podejrzewam, że to właśnie te urządzenia w pierwszej kolejności doczekają się HarmonyOS, a inne urządzenia będą sukcesywnie aktualizowane. Huawei chce, by do końca 2021 r. HarmonyOS był zainstalowany na przeszło 300 milionach smartfonów i tabletów. Firma nie zdradza jednak czy i kiedy HarmonyOS trafi na zachodnie rynki.

Źródło: Huawei Central 1,2