Szukasz tanich i dobrych słuchawek? Huawei uderza w rynek

FreeBuds SE 3 wyposażono w dynamiczne przetworniki, które mają zapewnić zrównoważony dźwięk z wyraźnym wokalem i mocnym basem. Producent podkreśla, że konstrukcja akustyczna słuchawek została zaprojektowana tak, aby wydobyć subtelne detale z każdego utworu. Wbudowane akumulatory pozwalają na do 9 godzin ciągłego słuchania muzyki, a dołączone etui ładujące wydłuża ten czas do imponujących 42 godzin. Co więcej, funkcja szybkiego ładowania pozwala uzyskać 3 godziny pracy po zaledwie 10 minutach podłączania do prądu.

Nowe słuchawki bezprzewodowe douszne Huawei FreeBuds SE 3

Huawei zapowiada, że wyjątkowo zadbał o to, by FreeBuds SE 3 były komfortowe w użytkowaniu. Każda słuchawka waży zaledwie 3,8 grama, a ich ergonomiczny kształt, opracowany na podstawie analizy tysięcy kanałów słuchowych, ma zapewnić pewne i wygodne dopasowanie. Sterowanie odtwarzaniem muzyki i połączeniami odbywa się za pomocą czujników dotykowych. Dodatkowo słuchawki spełniają normę IP54, co oznacza, że są odporne na kurz i zachlapania. Można je więc bez obaw zabrać na trening czy spacer w deszczu.

FreeBuds SE 3 korzystają z technologii Bluetooth 5.4, która ma gwarantować stabilne i energooszczędne połączenie z urządzeniem źródłowym. Słuchawki automatycznie przechodzą w tryb parowania po otwarciu etui, co ułatwia szybkie i bezproblemowe podłączenie. Oczywiście użytkownicy urządzeń Huawei mogą skorzystać z jeszcze prostszego sposobu parowania, wystarczy zbliżyć słuchawki do smartfona i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aplikacja HUAWEI AI Life umożliwia dostosowanie ustawień, monitorowanie poziomu naładowania baterii oraz dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak korektor dźwięku.

Huawei FreeBuds SE 3 trafiają do sprzedaży w cenie 199 zł. Słuchawki są dostępne u operatorów sieci Play oraz w popularnych sieciach sklepów z elektroniką, takich jak Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik. Można je również kupić online w oficjalnym sklepie Huawei oraz na Allegro.