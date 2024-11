Na tę nowość czekało wielu użytkowników smartwatchy!

Huawei w końcu wprowadził długo oczekiwaną funkcję płatności zbliżeniowych do swoich zegarków, ale co ciekawe, Huawei nie zdecydował się na własne rozwiązanie, ale na współpracę z polskim fintechem Quicko. Użytkownicy mogą już teraz zainstalować aplikację Quicko na zegarku, która da im dostęp do wirtualnej karty płatniczej. Aby to zrobić, należy najpierw skonfigurować aplikację Quicko na swoim smartfonie, a następnie za pomocą aplikacji Huawei Zdrowie zainstalować ją na zegarku.

Płatności zbliżeniowe na smartwatchach Huawei dla użytkowników iPhone'ów

Użytkownicy smartwatchy HUAWEI WATCH GT 5 i GT 5 Pro mogą wreszcie cieszyć się długo wyczekiwaną funkcjonalnością – płatnościami zbliżeniowymi za pomocą swoich zegarków, nawet jeśli korzystają z iPhone'ów! Nowa aktualizacja oprogramowania, oznaczona numerem 5.0.0.125, stopniowo trafia na urządzenia i do pierwszego tygodnia grudnia powinna być dostępna dla wszystkich. Aby móc płacić zegarkiem, po zaktualizowaniu oprogramowania, należy zainstalować aplikację Quicko Wallet zarówno na smartwatchu, jak i na iPhonie. Po sparowaniu urządzeń i skonfigurowaniu aplikacji, płatności zbliżeniowe będą dostępne z poziomu zegarka w każdym miejscu, gdzie płacicie kartą lub smartfonem.

Jak to działa?

Zasada działania jest prosta. Wystarczy mieć przy sobie iPhone'a z włączonym Bluetooth i internetem mobilnym, a także upewnić się, że aplikacje Quicko Wallet i HUAWEI Zdrowie działają w tle. Przed dokonaniem płatności należy uruchomić Quicko Wallet na zegarku i zbliżyć go do terminala płatniczego, gdy na ekranie pojawi się komunikat "Zbliż do czytnika". Dzięki temu nie musimy pamiętać o noszeniu przy sobie portfela czy telefonu podczas zakupów, a płatności są dzięki technologii zbliżeniowej szybkie i bezpieczne. Wystarczy jedno muśnięcie nadgarstka, by opłacić wizytę w kinie, zakupy czy parking - wygodniej się po prostu nie da. Warto dodać, że aktualizacja z płatnościami zbliżeniowymi dla użytkowników iPhone'ów wkrótce pojawi się również dla modelu HUAWEI WATCH Ultimate Green.