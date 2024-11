HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition – matowy ekran, który zmienia wszystko

Denerwuje Cię to, że nie możesz korzystać ze swoich urządzeń, gdy świeci Słońce? Huawei znalazł na to ciekawy sposób.

Niby ekrany urządzeń mobilnych stają się coraz jaśniejsze, a producenci chwalą się coraz lepszymi wynikami, lecz wielu konsumentów nadal ma wrażenie, że w słoneczny dzień albo w dobrze oświetlonym pomieszczeniu niewiele na tych ekranach widać. Odblask jest nie tylko irytujący podczas korzystania, ale na dłuższą metę może prowadzić nawet do problemów ze wzrokiem. Winna całej tej sytuacji jest powłoka odblaskowa, stosowana powszechnie przez producentów smartfonów oraz tabletów. Jednak dotychczas brakowało na rynku sensownej alternatywy. Aż do teraz.

Reklama

Ostatnio na rynku pojawiły się nowe tablety marki Huawei, które dla wielu osób mogą okazać się prawdziwym gamechangerem. Mowa tu o modelach PaperMatte Edition, których matowy ekran to prawdziwa rewolucja, zmieniająca sposób, w jaki korzystamy z tabletów, niezależnie od tego, czy używamy ich do pracy, rozrywki, czy tworzenia sztuki.

Matowy ekran – koniec z odbiciami i zmęczeniem oczu

Największym atutem HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ w wersji PaperMatte jest jego ekran. Dzięki technologii PaperMatte 2.0 i zastosowanej powłoce antyrefleksyjnej, aż 99% zakłóceń tworzonych przez światło otoczenia zostaje wyeliminowane. Co to oznacza w praktyce? Możliwość komfortowego korzystania z tabletu nawet w mocno nasłonecznionych miejscach – na tarasie, plaży, czy przy oknie w biurze. Gdy w słoneczny dzień wyciągasz tradycyjny tablet z błyszczącym ekranem, musisz zmagać się z odbiciami światła, co często wymusza zmianę miejsca. W przypadku MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition to już przeszłość. Czytanie, rysowanie, przeglądanie treści czy praca z dokumentami, wszystko jest wyraźne i czytelne, a co najważniejsze — bezpieczne dla oczu — nawet w pełnym słońcu. Gdy raz wypróbujesz matowy ekran, już nigdy nie będziesz chciał wrócić do standardowego!

Warto również zwrócić uwagę na redukcję emisji niebieskiego światła oraz eliminację migotania, co potwierdzają certyfikaty TÜV Rheinland (Low Blue Light i Flicker Free) oraz SGS (Low Visual Fatigue 2.0). To kolejne udogodnienia, które sprawiają, że tablet HUAWEI MatePad Pro 12.2” jest niezwykle przyjazny dla oczu. Długie godziny spędzone przy pracy z tabletem, zarówno w biurze, jak i w podróży, nie będą już wiązały się z nadmiernym zmęczeniem wzroku. Swoistym bonusem jest tutaj tryb eBook, dzięki któremu komfort czytania jest porównywalny do ulubionego czasopisma lub ilustrowanej książki.

Jednym z mniej oczywistych, ale bardzo praktycznych atutów matowego ekranu jest jego większa odporność na odciski palców i zabrudzenia. W przeciwieństwie do błyszczących ekranów, które łatwo się palcują, a każde dotknięcie pozostawia wyraźny ślad, matowy wyświetlacz PaperMatte minimalizuje ten problem. Co więcej, ewentualne zabrudzenia są znacznie łatwiejsze do usunięcia. W codziennym użytkowaniu to duża wygoda, zwłaszcza gdy używamy tabletu intensywnie, przenosimy go w torbie lub korzystamy w trakcie podróży.

Praca i precyzja, jak na papierze?

Już dawno minęły czasy, gdy tablet można było uznać za taki smartfon, ale większy, nieporęczny i niepotrzebny. Teraz jest to urządzenie nieodzowne dla wielu specjalistów. Osoby zajmujące się grafiką, rysunkiem czy projektowaniem powinny w szczególności docenić tablet z matowym ekranem. Tym bardziej, że HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition w zestawie z rysikiem HUAWEI M-Pencil (3. generacji) oferuje niesamowitą precyzję rysowania. Dzięki ponad 10 000 poziomom wykrywania nacisku i łączności NearLink, która minimalizuje opóźnienia każde pociągnięcie rysika jest bardzo dokładne i natychmiastowe, co pozwala na naturalne tworzenie linii, cieniowanie oraz malowanie. Wrażenie obcowania z prawdziwą kartką papieru pod palcami potęguje faktura matowego wyświetlacza.

Dopełnieniem tego zestawu jest aplikacja GoPaint, która fabrycznie znajduje się na tablecie. Program umożliwia tworzenie grafik zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, oferując dostęp do różnorodnych narzędzi i stylów rysowania. Niezależnie od tego, czy tworzysz ilustracje cyfrowe, szkice, czy graffiti, GoPaint umożliwia edycję na wielu warstwach (do 240), co sprawia, że możliwości są niemal nieograniczone.

Trzeba pochwalić też markę Huawei za to, że oferując coraz bardziej zaawansowane funkcje, nie zapomnieli o podstawach. Osoby preferujące odręczne zapiski będą mogły skorzystać z aplikacji Notatnik, która pozwala na swobodną edycję tekstu i sortowanie., Aa zaawansowane narzędzia typograficzne sprawiają, że tworzenie tekstów staje się wyjątkowo łatwe i przyjemne. Dodatkowo, funkcja AI Voice pozwala na zamianę mowy na tekst, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko zanotować myśli bez potrzeby pisania. Wspomniane funkcje prezentują się szczególnie atrakcyjnie dla studentów. Po pierwsze, wszystkie notatki będą schludnie posortowane, a niektóre fragmenty wykładu będzie można zamienić na tekst.

Reklama

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition — tablet do wszystkiego

Z HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition zadowoleni będą nie tylko graficy, artyści i studenci, ale także bardziej casualowi użytkownicy. Huawei postanowił stworzyć wielofunkcyjny sprzęt, który z powodzeniem zastępuje laptopa w wielu zadaniach. Do tego jest na tyle lekki (512 g) i kompaktowy, że po włożeniu do torby podróżnej lub plecaka praktycznie nie zwiększa jego wagi.

Dzięki nowej klawiaturze HUAWEI Glide z wielofunkcyjnym touchpadem, praca na tablecie staje się wygodna i efektywna. Klawiatura jest odporna na zabrudzenia, a do tego posiada miejsce do przechowywania i ładowania rysika HUAWEI M-Pencil, co sprawia, że mamy wszystko pod ręką.

Reklama

System HarmonyOS 4.2 zapewnia płynność i umożliwia otwieranie kilku aplikacji jednocześnie. Tryb Multi-Window pozwala na podzielenie ekranu na kilka części, co ułatwia multitasking – można jednocześnie przeglądać dokumenty, pisać e-maile i korzystać z aplikacji do notowania. Dzięki integracji z innymi urządzeniami Huawei, przenoszenie pracy z laptopa na tablet czy smartfona jest szybkie i bezproblemowe. Aplikacje z AppGallery zapewniają dostęp do najlepszych narzędzi, a bogata oferta usług Huawei, takich jak chmura czy przeglądarka, podnosi komfort pracy.

Rozrywka na najwyższym poziomie

Tablety niekoniecznie służą wyłącznie do pracy. Czasem mamy ochotę po prostu odpalić jakiś serial, czy pograć w grę wideo. Ekran PaperMatte o rozdzielczości 2800 x 1840 i częstotliwości odświeżania 144 Hz zapewnia niesamowitą płynność obrazu i doskonałe odwzorowanie kolorów. Oglądanie filmów, przeglądanie zdjęć czy granie w gry staje się prawdziwą przyjemnością, zwłaszcza że ekran wyświetla aż 1,07 miliarda barw z precyzją odwzorowania ΔE<1.

Dzięki czterem głośnikom i systemowi HUAWEI Histen 8.1, dźwięk jest przestrzenny i wyraźny, co dodatkowo podnosi komfort korzystania z multimediów. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, słuchasz muzyki, czy uczestniczysz w wideokonferencji, jakość dźwięku zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

HUAWEI MatePad Pro 12.2’’ PaperMatte Edition to urządzenie dostępne w wersji matowej oraz błyszczącej. Wersja z matowym ekranem (kolor złoty) z 12 GB RAM i 512 GB pamięci w zestawie z klawiaturą HUAWEI Glide kosztuje 4199 zł. Natomiast model z błyszczącym ekranem (kolor czarny), z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, jest dostępny w cenie 3799 zł. Warto dodać, że HUAWEI M-Pencil (3. generacji) nie jest częścią zestawu, ale w ramach promocji premierowej jest dodawany jako gratis (lub za 1 zł).

Warto wspomnieć, że urządzenie można aktualnie nabyć o 500 złotych mniej w ramach specjalnego rabatu, który potrwa do 10 listopada. W ramach promocji, na stronie huawei.pl, kupujący otrzymają dodatkowo 60% zniżki na wydłużoną gwarancję oraz możliwość zakupu myszki HUAWEI CD23 za jedyne 9 zł.

Reklama

Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei.