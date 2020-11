Skoro o ANC mowa, należy wspomnieć, że jest ono dynamiczne i inteligentne. Znaczy to tyle, że dostosowuje się do warunków panujących w naszym otoczeniu, co w teorii powinno zapewnić nam lepszy komfort użytkowania oraz zwiększyć żywotność baterii.

W przypadku, gdy chcemy wyjść w nich na spacer lub gdy po prostu chcemy wiedzieć co dzieje się w naszym otoczeniu, możemy włączyć tryb uwagi. Uruchamia on odsłuch z mikrofonu, dzięki czemu możemy nawet swobodnie rozmawiać mając je na głowie.

Dźwięk

Dawid wszystko fajnie, ale jak to gra???

Do niczego się tu nie mogę przyczepić. Słuchałem na nich muzyki, oglądałem seriale na Netflix i słuchałem podcastów w trakcie spacerów. W każdym z tych scenariuszy dźwięk był czysty i posiadał stosowną głębię. Basy są mocne i przyjemne. Naprawdę można zatracić się w dźwiękach jakie do nas docierają. Dzięki dobrej izolacji i ANC nic nie przeszkadza nam w delektowaniu się ulubionymi utworami. Dla mnie Huawei FreeBuds Studio oferują absolutnie wszystko jeśli chodzi o moje oczekiwania względem jakości i uniwersalności.

Wady

Nie ma urządzenia idealnego i Huawei FreeBuds Studio nie stanowią wyjątku. Po pierwsze bardzo irytujący jest panel boczny do sterowania. Mam nadzieję, że to jedynie mój brak wprawy w jego obsłudze, a nie źle przemyślane rozwiązanie. On po prostu bywa trudny w użyciu. Nie zawsze wychwytuje, kiedy chcę zrobić pauzę/wznowienie i muszę powtórzyć podwójne stuknięcie. To z kolei nie jest niczym przyjemnym. Nie zrozumcie mnie źle, nie sprawia to bólu, a nasze ucho nie zaczyna krwawić, ale dźwięk tego stuknięcia jest bardzo wzmocniony przez konstrukcję słuchawki.