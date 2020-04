Po drugie – transport

Ponarzekałem na Apple, to teraz zwrócę się w kierunku innej firmy – Sennheiser. Drugim problemem, który dobre unaocznia jej produkt, to przenoszenie słuchawek bezprzewodowych. Jeżeli spojrzymy na ich najnowsze dziecko – Momentum True Wireless 2 – to zobaczymy malutkie słuchawki, a obok nich niesamowicie duży i gruby case na nie. Jest to logiczne – mniejsze słuchawki to mniejsza bateria, dlatego trzeba nosić większe ogniwo w kieszeni by móc je częściej podładowywać. Niestety – dla mnie ma się to nijak do wygody użytkowania. Smartfony robią się coraz smuklejsze, ponieważ tego podobno chcą konsumenci. Jakim cudem ci sami konsumenci chcą nosić przy sobie coś tak wypychającego kieszeń? Nie wiem. W przypadku słuchawek przewodowych również spotkamy hard-case’y, ale jeżeli nie będziemy chcieli – nie musimy ich używać. To właśnie jest definicja wygody. Sam przez lata słuchałem muzyki przez Senheiser CX-200 (niestety wycofane z produkcji) do których dołączony był fajny, materiałowy pokrowiec. Przesiadka na słuchawki bezprzewodowe to byłby przy tym duży krok wstecz.

Po trzecie – konieczność parowania

Słuchawki bezprzewodowe muszą być sparowane przez bluetooth z konkretnym urządzeniem. W zależności od producenta, proces ten trwa dłużej lub krótcej, jednak – trwa. Mając kilka urządzeń w domu, słuchawki bezprzewodowe są po prostu lepszym rozwiązaniem. Jeżeli pracuję w nich na laptopie i muszę szybko wyjść z domu – po prostu przepinam je do telefonu i wychodzę z mieszkania. Kiedy wracam, mogę od razu podpiąć je do komputera stacjonarnego i rozpocząć na nim pracę. Szybko, łatwo i przyjemnie. Pomijam już tu fakt, że duża część komputerów stacjonarnych nie ma modułu bluetooth by w ogóle połączyć się z bezprzewodówkami. Konieczność sparowania przez bluetooth ma też jeszcze dwa inne nieprzyjemne skutki. Po pierwsze – znacznie szybciej drenuje baterie w smartfonie, a po drugie – wystawia nas na cyberatak. Po trochu opisałem to we wpisie poświęconym nowemu rządowemu pomysłowi na walkę z COVID-19. Bluetooth jako standard jest bowiem bardzo „dziurawy” pod kątem bezpieczeństwa i ataki takie jak Blueborne tylko to potwierdzają.