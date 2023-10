Ulubiony model słuchawek powraca w nowym, lepszym, wydaniu!

Jeżeli śledzicie rynek słuchawek to prawdopodobnie dobrze wiecie, że HUAWEI radzi sobie na nim w Polsce fenomenalnie. I trudno się temu dziwić. Firma od lat serwuje fenomenalne urządzenia, które... może nie zawsze są tańsze od konkurencji, ale nigdy nie przeginają z ceną. Zeszłoroczne FreeBuds Pro 2 zostały bardzo ciepło przyjęte. Co zatem zmienia się w tym roku i czym producent chce nas zachwycić w nowej generacji ich sprzętu?

HUAWEI FreeBuds Pro 3: najważniejsze informacje

Zadowoleni użytkownicy poprzedniego modelu prawdopodobnie zastanawiają się, co tu można ulepszać. W końcu FreeBuds Pro 2 cieszyły się opinią akcesorium niemalże perfekcyjnego: oferującego bardzo dobrą jakość dźwięku, wyglądającą swietnie, a przy tym działającą jak złoto. Tym razem sercem urządzenia jest system dwóch przetworników Ultra-Hearing, który ma zadbać o możliwie jak najbardziej realistyczny dźwięk. Ich praca wspierana jest przez potrójny korektor adaptacyjny, który bazując na poziomie głośności, kształcie przewodu słuchowego użytkownika i warunkach otoczenia — automatycznie dostosuje optymalny poziom dźwięku i dobierze idealne parametry. Słuchawki obsłużą także kodeki dwięku L2HC 2.0 oraz LDAC — tym samym wszyscy miłośnicy najwyższej jakości mają powody ku zadowoleniu.

Tym razem też jeszcze więcej uwagi poświęcono aktywnej redukcji szumów, czyli ANC. W porównaniu z poprzednią generacją, FreeBuds Pro 3 oferują o połowę lepsze efekty w tym temacie. Ich adaptacyjne ANC 3.0 ma połączyć ze sobą zaktualizowany algorytm z hybrydowym systemem redukcji szumów, nad którym czuwa zestaw trzech mikrofonów i czujnik przewodnictwa kostnego. To właśnie dzięki temu zestawowi słuchawki mają na bieżąco dostosowywać redukowanie szumów do sytuacji, w której się znajdujemy — aby nie budziło to żadnego dyskomfortu.

Bolączką wielu bezprzewodowych słuchawek od lat jest jakość... nie tyle odtwarzania dźwięków, co rozmów. Najnowsze słuchawki Huawei robią wszystko co w ich mocy, by uporać się z tym problemem. Stąd też znacznie bardziej zaawansowany system przechwytywania głosu oraz model redukcji zakłóceń wiatrem. Nie ważne co się dzieje, zestaw wbudowanych mikrofonów ma oferować wysoką jakość rozmów oraz działania trybu "świadomość", który to pozwoli zachować kontakt z otoczeniem podczas spacerów. Jednak tym razem podmuchy wiatru nie będą "wpadały" do tamtejszych mikrofonów strasząc użytkowników.

Słuchawki FreeBuds Pro 3 dostępne będą w 3 wariantach kolorystycznych: bieli, srebrze oraz zieleni.

FreeBuds Pro 3: ile podziałają na jednym ładowaniu?

Z zapewnień producenta wynika, że nowe, w pełni naładowane, słuchawki pozwolą nawet na 6,5 godzin odtwarzania przy wyłączonym ANC. Jeżeli jesteście miłośnikami ANC — nieco krócej, bo 4,5 godziny. W etui ładującym znalazło się miejsce dla akumulatora o pojemności 510 mAh, co sumarycznie pozwoli cieszyć się urządzeniem nawet przez 31 godzin bez dostępu do gniazdka przy wyłączonej aktywnej redukcji szumów. Gdy ją włączymy — czas ten skraca się do 22 godzin. Ładowanie też nie powinno sprawić nikomu większych kłopotów, bowiem urządzenie można naładować do pełna w 40 minut. Etui obsługuje też ładowanie bezprzewodowe.

Cena FreeBuds Pro 3: ile zapłacimy za najnowsze słuchawki Huawei?

Brzmi dobrze, a ile to kosztuje? W tym roku Huawei nie podnosi cen — i podobnie jak zeszłoroczny model, cena sugerowana wynosi 899 zł. Słuchawki można kupić w oficjalnym sklepie huawei.pl, w sieciach Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, xkom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.