Huawei Freebuds: niewielkie słuchawki, gotowe na każdą sytuację!

Najwygodniejszymi słuchawkami poza domem pozostają te małe. Douszne i dokanałowe. Huawei doskonale zdaje sobie z tego sprawę - dlatego firma przygotowała cały zestaw propozycji, które mają szansę wpisać się w potrzeby wszystkich użytkowników. Dosłownie: dla każdego coś dobrego.

Słuchawki Freebuds na każdą okazję. Wybierz model, którego potrzebujesz

Huawei regularnie raczy klientów nowymi modelami słuchawek, które z każdą generacją stają się coraz doskonalsze i oferują jeszcze więcej. Wielokrotnie wspominałem już na łamach serwisu, że moim pierwszym wyborem od lat pozostają słuchawki douszne. To w nich ćwiczę, to z nimi spaceruję i to z nich korzystam najczęściej.

Freebuds 4

Słuchawki douszne Freebuds 4. Kolejny krok ku doskonałości

Takim modelem w ofercie Huawei są najnowsze FreeBuds 4 — douszne słuchawki z udoskonaloną redakcją szumów, które z w pełni naładowanym etui posłużą nawet 22 godziny! To model który pozwala pozostać w ciągłym kontakcie z otaczającym nas światem. Mimo włączonej redukcji szumów - dzięki braku jakichkolwiek końcówek uszczelniających, wyraźnie słychać co się dzieje dookoła. Nie przestraszy nas w nich pojawiający się znienacka sąsiad czy nadjeżdżający zza zakrętu samochód, nawet ten z cichym silnikiem elektrycznym! Jeżeli mieliście przyjemność korzystać z poprzednich generacji słuchawek dousznych Huawei, sięgając po ich najnowszy wariant z pewnością nie umknie waszej uwadze nowa technologia redukcji szumów, która dopasowuje się do kształtu ucha - dzięki czemu jest jeszcze bardziej efektywna. Słuchawki są lekkie, wygodne i stabilne — nijak nie wpływa to jednak na jakość oferowanego przez nie dźwięku. Nowe, większe przetworniki wespół ze specjalnymi membranami zapewniają wysoką jakość niezależnie od gatunku muzycznego. Słuchawki Freebuds 4 można łączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie. Mniej formalności, więcej wygody, to jest to!

Freebuds Pro

Freebuds 4i oraz Freebuds Pro to słuchawki dokanałowe. Słuchaj w spokoju

Słuchawki douszne są świetne, ale każdy kto próbował korzystać z nich w głośnych miejscach takich jak pociąg, tramwaj czy samolot wie, że nie są tam rozwiązaniem idealnym. O ile w przypadku muzyki można przymknąć oko na głośność pojazdów komunikacji, o tyle przy audiobookach czy podcastach sprawy mają się znacznie gorzej — i jedynym rozwiązaniem jest najwyższa głośność. A i ona nie zawsze pomaga.

Tutaj z pomocą przychodzą słuchawki dokanałowe. Gumowe końcówki pozwalają efektywnie zredukować hałas i dostęp dźwięków z zewnątrz - dzięki czemu możemy cieszyć się ulubionymi piosenkami, podcastami czy audiobookami bez konieczności głośnego ich odsłuchu - tym samym dbając o nasz słuch. Nie jest żadną tajemnicą, że głośne dźwięki nie są najlepszym pomysłem.

Freebuds 4i

Huawei ma w swoim katalogu obecnie dwa modele słuchawek dokanałowych: Freebuds 4i oraz najdroższe w ich ofercie Freebuds Pro. I choć patrząc na oba te modele na pierwszy rzut oka największą różnicą wydaje się być ich cena - to możecie być spokojni, że na tym różnice się nie kończą. Oba modele są lekkie i wygodnie leżą w uszach — zestaw trzech wielkości końcówek sprawia, że idealnie wpasują się w każde ucho. Należy tylko wybrać odpowiednią wielkość. Oba modele oferują aktywną oraz pasywną redukcję szumów. Diabeł jednak tkwi w szczegółach — Freebuds 4i zbudowane zostały z wykorzystaniem 10-milimetrowych przewodników, high-endowy model korzysta zaś z 11-milimetrowych. Czy to oznacza że tańsze słuchawki brzmią źle? Absolutnie nie - ciepłe i nasycone brzmienia czekać będą w obu urządzeniach.

Co ważne - niezależnie od tego który model słuchawek wybierzemy - wszystkie posiadają opcję konfiguracji sterowania gestami. Muśnięcie słuchawki, przytrzymanie palca lub dwukrotne stuknięcie będzie skutkować ustaloną przez nas wcześniej akcją. Dzięki autorskim czipom Huawei możecie być też spokojni o jakość rozmów. To że wy będziecie wszystko doskonale słyszeć to jedno, ale poza tym wasi rozmówcy będą mogli liczyć na wysokiej jakości głos rejestrowany przez wbudowane w urządzenia mikrofony. Tych do słuchawek Huawei trafił cały zestaw, który będzie wszystko rejestrował w czasie rzeczywistym, zaś zaawansowane algorytmy zadbają o to, by dźwięk przekazywany dalej był możliwie jak najczystszy i pozbawiony dźwięków otoczenia.

Jaki model słuchawek Huawei wybrać? To pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie już sami

Obecnie Huawei ma w ofercie trzy fantastyczne, niewielkie, modele słuchawek: jedne douszne i dwie dokanałowe. To sprzęt z najwyższej półki, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Różnorodność na którą stawia Huawei wcale nie jest taka oczywista — a nawet kiedy firma tworzy stosunkowo tanie słuchawki dokanałowe, bez wstydu mogą one konkurować z dużo droższymi modelami innych producentów. Zależy wam na jak największym odcięciu się od świata czy wolicie pozostać "w kontakcie"? To pierwsze z pytań, na które musicie znać odpowiedź przed wyborem modelu.

Dalej zaś sprawy robią się dużo łatwiejsze: wybieracie w dużej mierze między kolorami (Freebuds 4 dostępne są w wariancie białym i srebrnym, Feebuds 4i: białym i czarnym, Feebuds Pro wybłącznie srebrnym). Bo wszystkie one nadadzą się do spotkań online, pracy, nauki, ćwiczeń i spacerów w towarzystwie znajomych po drugiej stronie, ulubionej muzyki, książek czy rozmaitych audycji!

Wpis powstał przy współpracy z Huawei