Huawei przedłuża gwarancje dla swoich urządzeń

Dodatkowy miesiąc gwarancji na urządzenia Huawei

Wydłużenie gwarancji nie obejmuje wszystkich urządzeń, a wyłącznie tych, których okres gwarancji kończy się w dniach 15.03.2020, a 30.04.2020. Dodatkowy miesiąc naliczany jest od ostatniego dnia obowiązującej gwarancji, czyli w przypadku urządzeń które miały gwarancję do 25.04.2020, można wciąż liczyć na takie samo wsparcie do 25.05.2020.

Miesięczne wydłużenie gwarancji to wariant który od dziś wszedł w życie — firma jednak nie wyklucza, że na tym jeszcze nie koniec. Wszystko uzależnione jest od tego, jak d alej będzie rozwijać się sytuacja związana ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Bardzo miła akcja ze strony firmy — i zakładam, że nie tylko w mojej opinii bardzo potrzebna. Ostatnie dni darmowej gwarancji mogłyby okazać się dla wielu powodem wyjścia z domu, by oddać je do odpowiednich placówek. Zwłaszcza, jeżeli nie wiedzą o darmowej usłudze door-to-door, w ramach której kurier odbierze sprzęty bezpośrednio z mieszkania, a po naprawie wrócą do użytkownika. Jak zapewnia producent: zdezynfekowane i bezpieczne.

Źródło: informacja prasowa