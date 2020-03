Huawei P40 lite w ofercie Orange

Orange sprzedaje Huawei P40 lite w parze z opaską Huawei Band 4 Pro, to atrakcyjny zestaw, sama opaska kosztuje 300 zł, a smartfon przeceniony został z 1 898,00 zł na 999 zł przez samego producenta. Jednak na stronach Orange taki zestaw został wyjątkowo nieco ukryty.

Na pierwszej stronie ze smartfonami Huawei prezentowane są dwa modele jako nowe – Huawei Y6s, debiutujący na początku 2020 roku i Huawei P smart Pro, debiutujący pod koniec zeszłego roku, a jago bestseller mamy tu Huawei P30 Lite Dual SIM. Gdzie jest marcowa premiera Huawei P40 lite?

Na drugiej stronie całej listy urządzeń Huawei, dość niecodzienne prezentacja najnowszej pozycji w ofercie. Niemniej zobaczmy, czy Orange informuję na stronie produktu o ograniczeniach związanych z zablokowaniem usług Google na Huawei P40 lite.

Jest tylko informacja o oficjalnym sklepie z aplikacjami i grami AppGallery, bez doprecyzowania, że nie zainstalujemy z niego nie tylko usług Google, ale i innych popularnych na Androidzie aplikacji. Nie ma tej informacji również na stronach bloga Orange, gdzie informują o sprzedaży tego smartfona, prócz wzmianki o tym, że to telefon z Huawei Mobile Services.

To może konsultanci zostali poinformowani o tych ograniczeniach? Okazuje się, że nie do końca, przyznają, że nie ma na tym smartfonie usług Google, ale wskazują jednocześnie, że inne aplikacje można pobrać z Huawei AppGalery lub Amazon AppStore, co jest nieprawdą. Po dokładnym sprawdzeniu poinformowany zostałem, że aplikacji mBanku nie zainstaluję.

Huawei P40 lite w ofercie Play

Play również nieco ukrył Huawei P40 lite na swoich stronach, nie można go wybrać w ofercie na abonament, dostępny jest tylko na liście smartonów do kupienia bez abonamentu, za gotówkę lub na raty.

Na szczęście konsultant Play dysponował linkiem do tego modelu w abonamencie i do tego w zestawie z opaską. Nie wiadomo dlaczego opaska nie pojawia się w ofercie bez abonamentu, gdyż nawet na stronach Huawei w tej cenie 999 zł jest opaska.

Jak Play informuje o ograniczeniach? Na stronie produktu nie ma żadnych informacji o braku usług Google czy dostępnych alternatywach. Z kolei doradca prawidłowo poinformował o braku usług Google, aplikacji bankowych czy Ubera, błędnie jednak wskazał obecność aplikacji Facebooka.

Huawei P40 lite w ofercie Plus

Plus z kolei informuje o sprzedaży Huawei P40 lite na głównej stronie, ale pod linkiem mamy informację, że telefon jest niedostępny, a konsultant poinformował mnie o tym, że został wyprzedany.

Na stronie jest ogólna informacja o braku usług Google na smartfonie:

Rozwiązanie HMS (przyp. red. Huawei Mobile Services) w HUAWEI Huawei P40 lite oparte jest na otwartej platformie Android 10 AOSP z nakładką EMUI 10 bez usług Google Mobile Services (GMS).

Z kolei konsultant błędnie informuje o tym, że dostępne są na nim wszystkie aplikacje, jedynie nie ma tych od Google.

Na stronach T-Mobile jeszcze nie pojawił się ten smartfon, a pozostali operatorzy dość średnio się przygotowali do jego sprzedaży. Choć z drugiej strony, czy konsultanci są obowiązani do informowania klientów, jakie aplikacje są na smartfonie, jakich nie ma, a jakie można zainstalować? To dość dyskusyjna sprawa, a co do informowania na stronie o braku usług Google (tylko Plus to robi), też trudno się dziwić operatorom, skoro sam producent odszedł od informowania o tym. W przypadku pierwszego modelu bez usług Google – Huawei Mate 30 Pro, na stronie oficjalnego sklepu Huawei informacja taka widniała, dało się, w przypadku Huawei P40 lite już jej brakuje.

Co ciekawe jeszcze, tylko Plus i T-Mobile umieścili już swoje aplikacje w Huawei AppGallery, a Orange i Play jeszcze nie, być może dlatego nie eksponują tak tego modelu w sprzedaży na abonament.