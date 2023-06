Huawei Polska i fundacja Zaczytani.org połączyli siły, a efektem tej współpracy jest bajka „Kosmos i malina”, czyli edukacyjna opowieść skierowana dla dziewczynek, inspirująca je do rozwoju w branży IT. Powstała w nurcie bajkoterapii i jest dostępna zupełnie za dramo.

Technologia i nauka nie tylko dla chłopców

Marnowanie talentów dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk ścisłych i technologiach to spory problem, z którym warto walczyć już od najmłodszych lat. Zainteresowanie nowinkami i branżą IT przypisuje się stereotypowo chłopcom, przez co młode kobiety mają później problemy z wejściem w ten sektor na równym poziomie. Huawei Polska, Fundacja Zaczytani.org i ambasadorka bajki –Monika Mrozowska – chcą zmienić to podejście i edukacją promować równość płci.

Źródło: Zaczytani.org

Kosmos i Malina to pozycja, która wykorzystuje mechanizmy bajkoterapii do wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci. Dzieło autorstwa Zofii Karaszewskiej i Sylwii Stano ukazuje wagę wyobraźni, przyjaźni i kreatywności, a także uczy tolerancji dla różnorodności – może być tym samym wykorzystywana przez nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku od 9 do 12 lat.

Odpowiadamy na potężny problem społeczny „marnowania talentów” dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk ścisłych i technologiach. Stworzyliśmy bajkę „Kosmos i malina”, która pomoże zbudować pewność siebie dziewczynek oraz zainspiruje do rozwoju i podejmowania ról przywódczych w branży technologicznej – Agnieszka Machnicka, Prezeska Fundacji Zaczytani.org

Bajka została wydana w formie e-booka i audiobooka, by ułatwić dzieciom różne sposoby przyswajania treści. Rodzice i nauczyciele mogą pobrać ją za darmo ze strony fundacji, wraz z zestawem materiałów edukacyjnych, uzupełniających proces wspólnego odkrywania tajemnic nauki i technologii.

Źródło: materiały prasowe