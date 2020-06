Z inicjatywą przeprowadzania lekcji VR wyszli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr. 33 w Poznaniu. Nowoczesne technologie wykorzystano w czasie zajęć przeprowadzanych zdalnie, które prowadzone były w czasie pandemii koronawirusa. Zamknięcie szkół spowodowało, że tradycyjne lekcje próbowano zastępować innymi środkami, jednak z różnym skutkiem. Dlatego też w Poznaniu spróbowano czegoś zupełnie innego i interesującego. Z pomocą przyszło HTC udostępniające rozwiązania wirtualnej rzeczywistości z serii HTC Vive.

Zaskoczenie uczniów było ogromne. Nikt nie przypuszczał, że można zajęcia matematyki, czy innych przedmiotów, przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Tym bardziej, że udział w nich mogły wziąć także inne osoby. Opublikowane w sieci lekcje obejrzało ponad dwadzieścia tysięcy osób. Za scenariusz do każdej z nich odpowiadają sami nauczyciele danego przedmiotu, którzy samodzielnie prowadzili zajęcia z wykorzystaniem innych programów.

Skłoniła nas chęć dotarcia do ucznia w inny niż na co dzień sposób, sposób w którym to uczeń ma większe doświadczenie niż nauczyciel. Świat VR dla naszych nauczycieli był czymś nowym, dla ucznia tematem już znanym. Chcieliśmy pokazać uczniom, że w tak trudnym dla nas wszystkich czasie umiemy postawić sobie kolejne wyzwania, pokazać, że będziemy wspierać ucznia w każdy, możliwy sposób.