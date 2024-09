HTC VIVE prezentuje nowy zestaw VR. Nie zabraknie trybu DisplayPort

HTC VIVE ogłosiło premierę nowego zestawu VR – VIVE Focus Vision XR, przeznaczonego zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i graczy. Wśród nowych funkcji znalazły się ulepszenia autonomicznego trybu XR, tryb DisplayPort oraz zaawansowane technologie zapewniające bardziej immersyjne doświadczenia w rzeczywistości mieszanej. Przedsprzedaż zestawu już się rozpoczęła i potrwa do 17 października 2024 roku.

Nowe funkcje i ulepszenia

VIVE Focus Vision XR oferuje funkcję trybu autonomicznego oraz tryb DisplayPort dla połączeń z komputerem, co umożliwia wizualnie bezstratne doświadczenia PCVR. Według producenta, nowy model zapewnia wyraźną głębię w rzeczywistości mieszanej dzięki zastosowaniu stereoskopowej wizji, umożliwiającej naturalne odwzorowanie otoczenia.

Nowy model powstał na bazie gogli VIVE Focus 3, które były wykorzystywane nawet w warunkach mikrograwitacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzięki temu VIVE Focus Vision XR zyskał usprawnienia w zakresie wyglądu, komfortu i wydajności. W zestawie uwzględniono także funkcje umożliwiające korzystanie z gogli przez wielu użytkowników, co jest szczególnie ważne dla firm prowadzących szkolenia oraz dla branży rozrywkowej, takiej jak salony gier VR.

Wyposażenie i możliwości techniczne

Nowe gogle zostały wyposażone w tryb DisplayPort, który pozwala na podłączenie zestawu bezpośrednio do karty graficznej komputera. Dzięki temu zarówno gracze, jak i użytkownicy korporacyjni mogą cieszyć się jakością wizualną bez utraty detali. Funkcja ta jest szczególnie istotna dla graczy korzystających z platform takich jak SteamVR oraz dla przedsiębiorstw poszukujących zaawansowanych narzędzi szkoleniowych.

VIVE Focus Vision XR oferuje automatyczną regulację IPD (odległości między soczewkami), co jest możliwe dzięki wbudowanemu systemowi śledzenia ruchu gałek ocznych. Funkcja ta umożliwia łatwe udostępnianie zestawu innym osobom, bez konieczności manualnego dostosowywania ustawień. Usprawnienie to sprawdzi się szczególnie w środowiskach z dużą rotacją użytkowników, np. podczas szkoleń czy w lokalizacjach oferujących gry VR.

Kolejną nowością są dwie kolorowe kamery skierowane do przodu, które umożliwiają stereoskopowy podgląd otoczenia. Pozwala to na bardziej naturalne odwzorowanie głębi w trybie rzeczywistości mieszanej. Producent zadbał również o komfort użytkowania, montując zmodernizowany system chłodzenia oraz wbudowaną baterię, która utrzymuje urządzenie w pracy do 20 minut podczas wymiany baterii, zapobiegając przerwaniu bieżącej sesji.

Wyróżnione funkcje:

Wbudowane śledzenie ruchu gałek ocznych i automatyczna regulacja IPD.

Tryb DisplayPort umożliwiający bezstratne wrażenia wizualne podczas korzystania z PCVR.

Dwie 16-megapikselowe kamery zapewniające stereoskopowy podgląd otoczenia w pełnym kolorze.

Pole widzenia do 120 stopni i częstotliwość odświeżania 90 Hz (z obsługą 120 Hz w trybie DisplayPort do końca 2024 roku).

Rozdzielczość 5K dla obu oczu.

Czujnik głębi do rozpoznawania scenerii i czujnik podczerwieni dla lepszego śledzenia dłoni w słabym oświetleniu.

Przedsprzedaż i oferty specjalne

Zamówienia przedpremierowe na VIVE Focus Vision XR można składać do 17 października 2024 roku. Osoby, które zdecydują się na zakup w tym okresie, otrzymają bezpłatnie zestaw VIVE Wired Streaming Kit do trybu DisplayPort o wartości 899 zł. Dodatkowo nabywcy będą mogli wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów gier jako bezpłatny dodatek.

