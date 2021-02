HP kupuje dział akcesoriów HyperX za 425 milionów dolarów

W rozmowie z The Verge przedstawiciele HP potwierdzili, że aplikacja Ngenuity do obsługi akcesoriów HyperX będzie działać bez zmian — i na tę chwilę nie ma żadnych planów do zmuszenia użytkowników, by ci sięgnęli po Omen Control Center. Słuchawki gamingowe HyperX od lat są jednymi z najchętniej wybieranych przez graczy — stosunek jakości do ceny wypada tam naprawdę świetnie, nikogo raczej nie powinien dziwić widok ich w zestawieniach najlepszych słuchawek dla graczy i najlepszych słuchawek z mikrofonem w ogóle. Ich mechaniczne klawiatury i mikrofony także cieszą się sporą popularnością. Niewątpliwie ważna nowość w portfolio HP —