HP Imagine 2024: Nowa era pracy ze sztuczną inteligencją

HP OmniBook Ultra Flip: Elastyczność i wydajność dla kreatywnych

HP OmniBook Ultra Flip to pierwszy laptop 2-w-1 z AI od HP, stworzony z myślą o freelancerach i twórcach. Urządzenie wyróżnia się wszechstronnością, umożliwiając pracę w trybach laptopa, tabletu oraz namiotu. Posiada 14-calowy wyświetlacz 3K OLED, który zapewnia doskonałą jakość obrazu, idealną do tworzenia, edytowania i szkicowania.

Dzięki procesorowi Intel Core Ultra (Seria 2) z dedykowanym modułem AI, laptop oferuje do 20 godzin pracy na baterii, co sprawia, że jest idealnym narzędziem dla osób pracujących w ruchu. Ponadto, HP Wolf Security z unikalnym chipem zabezpieczającym i samonaprawiającym się rdzeniem, chroni przed zagrożeniami cybernetycznymi, a McAfee Smart AI Deepfake Detector ostrzega przed potencjalnymi oszustwami. OmniBook Ultra Flip jest również wykonany w 90% z metali pochodzących z recyklingu i 50% z plastiku postkonsumpcyjnego, co czyni go przyjaznym dla środowiska.

HP EliteBook X: Najmocniejszy laptop biznesowy z AI

HP EliteBook X to potężne narzędzie dla ekspertów technologicznych i konsultantów biznesowych, które oferuje wyjątkową wydajność i zaawansowane funkcje zabezpieczeń. Wyposażony w procesor AMD Ryzen PRO i 64 GB pamięci LPDDR5x RAM, zapewnia do 55 TOPS mocy NPU dla zaawansowanych zadań związanych z AI. Laptop posiada także nowy sensor kamery, który umożliwia dokładniejsze wykrywanie obecności i adaptacyjne przyciemnianie obrazu, a także zaawansowane funkcje audio, takie jak redukcja szumów i dynamiczne poziomowanie głosu sterowane przez sztuczną inteligencję.

HP EliteBook X jest jednym z najbezpieczniejszych laptopów z AI, z ochroną przed atakami kwantowymi i wykrywaniem wścibskich oczu za pomocą kamery z AI. Laptop jest również wykonany z materiałów z recyklingu, w tym 50% recyklingowanej miedzi i 20% oleju kuchennego.

Z by HP Boost: Rewolucja w wydajności GPU

Z by HP Boost to pierwsze na świecie rozwiązanie umożliwiające współdzielenie zasobów GPU na żądanie, co zwiększa wydajność pracy naukowców danych i deweloperów AI. Rozwiązanie to oferuje natychmiastowy dostęp do zasobów GPU, pozwalając na elastyczne zarządzanie skomplikowanymi obliczeniami i dużymi zbiorami danych. Dzięki Z by HP Boost, firmy mogą efektywnie alokować zasoby GPU, redukując koszty związane z chmurą i zwiększając produktywność. Dodatkowo, Z by HP Gen AI Lab zapewnia wbudowaną warstwę zaufania do rozwoju dużych modeli językowych, co pozwala na wykrywanie i korygowanie błędów oraz optymalizację zarządzania danymi.

Rozwiązania do wideokonferencji Poly Studio

HP wprowadza nowe rozwiązania do wideokonferencji z AI, takie jak Poly Studio X32 i X72 oraz Poly Studio V32 i V72. Urządzenia te oferują zaawansowane funkcje AI, takie jak Poly DirectorAI Perimeter i Poly NoiseBlockAI v2, które eliminują zakłócenia i optymalizują jakość dźwięku. Nowe oprogramowanie Poly VideoOS 4.4 umożliwia konfigurację inteligentnych granic kamery w czasie rzeczywistym, co zapewnia, że tylko uczestnicy w przestrzeni spotkań są rejestrowani. HP rozwija także platformę Poly Lens, oferując bardziej spersonalizowane i bezpieczne opcje zarządzania chmurą. Współpraca z Google nad technologią Project Starline, która ma zostać wdrożona w 2025 roku, wprowadzi przełomowe rozwiązanie komunikacyjne z zaawansowanym AI i obrazowaniem 3D, tworząc immersyjne doświadczenia wykraczające poza tradycyjne rozmowy wideo.

HyperX Cloud MIX2 i HP Series 5 Pro

HP zaprezentowało również nowe słuchawki HyperX Cloud MIX2 oraz monitory HP Series 5 Pro. Słuchawki HyperX Cloud MIX2 oferują do 110 godzin pracy na baterii, hybrydową aktywną redukcję szumów i ultra-niską latencję, co czyni je idealnym narzędziem do gier, muzyki czy rozmów telefonicznych. Monitory HP Series 5 Pro oferują szeroką gamę rozmiarów i wysoką wydajność z 100W USB-C do zasilania i transmisji danych, umożliwiając bezproblemowe połączenie i ładowanie komputerów przez jeden kabel USB-C.