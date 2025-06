Startuje giga wyprzedaż na Aliexpress! Warto się spieszyć, nie potrwa wiecznie

Aliexpress od jakiegoś czasu oferuje błyskawiczne dostawy z Polski i innych krajów europejskich, oferując szeroki wybór produktów znanych światowych marek. Platforma regularnie odnotowuje coraz większy udział lokalnych sprzedawców, w tym coraz liczniejszych polskich firm - i to w najrozmaitszych kategoriach. Od produktów spożywczych, przez elektronikę, na wyposażeniu domu kończąc! Platforma sukcesywnie dostosowuje się do potrzeb lokalnych użytkowników, zapewniając szybką obsługę, dostępność towarów z lokalnych magazynów, a także gwarantują bezpieczeństwo zakupów na najwyższym poziomie dzięki Programowi Ochrony Kupujących.

Już niebawem startuje wielkie święto wyprzedaży: Summer Sale 618! W ramach wydarzenia mamy okazję kupić cały szereg znakomitych produktów w wyjątkowo atrakcyjnych cenach! Promocja jest porównywalna skalą do jesiennego Black Week. Specjalne oferty wystartują 16. czerwca i potrwają 10 dni: 25 czerwca! Warto się spieszyć, by skorzystać z najlepszych ofert i nie przegapić okazji. Te szybko się nie powtórzą!

Najlepsze oferty w ramach Summer Sale 618 na Aliexpress. Obok tych ofert nie możesz przejść obojętnie!

Xiaomi Mosquito Killer

Cena po obniżce: ok. 59 zł;

ok. 59 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL2

Xiaomi Mosquito Killer to nowoczesna lampa-pułapka na owady, która skutecznie eliminuje komary i inne insekty bez potrzeby sięgania po jakiekolwiek chemikalia czy dym. Dzięki temu jest w pełni bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i naszych domowych pupili. Urządzenie działa na zasadzie fotokatalizy, emitując światło przyciągające owady, które następnie są eliminowane przez porażenie prądem. Lampa oferuje również funkcję oświetlenia nocnego, dzięki czemu sprawdzi się na kampingu jako latarka, a nawet praktyczne światło w naszym mieszkaniu. Dzięki możliwości zasilania jej przez USB, wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka, komputera lub powerbanka by w pełni cieszyć się jej potencjałem. Niewielki rozmiar i cicha praca (<40 dB) sprawiają, że nie zakłóca snu i jest bezproblemowa także w przenoszeniu. To idealne rozwiązanie do domu, ogrodu, biura, a także podczas wszelkiej maści wyjazdów!

Huawei Watch GT5

Cena po obniżce: ok. 615 zł;

ok. 615 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL20

Klasyka gatunku i jeden z najpopularniejszych smart zegarków, który Polacy pokochali od wejścia. Ten nowoczesny smartwatch wyróżnia od wejścia przykuwa wzrok wysokiej jakości wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,43 cala, który gwarantuje doskonałą czytelność i żywe kolory nawet w pełnym słońcu. Sprzęt jest wyposażony w zaawansowaną technologię monitorowania tętna, która gwarantuje precyzyjne pomiary aktywności serca przez całą dobę. Urządzenie obsługuje ponad 100 trybów sportowych, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno podczas codziennych treningów, jak i bardziej ekstremalnych wyzwań. Długi czas pracy na baterii (nawet do 14 dni) w typowych warunkach pozwala zapomnieć o ładowarce, co dla wielu jest argumentem na wagę złota. Ponadto smartwatch zapewnia także odporność na wodę do 5ATM, co pozwala zarówno zabrać go na basen, jak i aktywne korzystanie podczas deszczu.

TIMEMORE Chestnut C3S

Cena po obniżce: ok. 153 zł;

ok. 153 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL4

TIMEMORE Chestnut C3S to ręczny młynek do kawy, który łączy w sobie wyjątkową trwałość, precyzję i wygodę użytkowania. Model został wyposażony w ulepszone stalowe żarna, które zapewniają szybkie i jednolite mielenie, jednocześnie pozwalając wydobyć pełnię aromatu z kawy. Solidny korpus wykonany jest w całości z aluminium, co gwarantuje długą żywotność i precyzyjną pracę. Dzięki podwójnej konstrukcji łożysk mielenie jest płynne, a kawa jeszcze bardziej równomierna. Regulacja grubości mielenia pozwala idealnie dopasować produkt do każdej metody parzenia – od french pressa, przez aeropress, drip, na espresso kończąc. Kompaktowy rozmiar i waga sprawiają, że młynek jest łatwy w przenoszeniu, a możliwość jednorazowego mielenia 25. gramów ziaren wystarczy na zaparzenie dwóch filiżanek kawy. Wisienką na torcie jest banalnie proste czyszczenie: wystarczy użyć dołączonej szczotki!

Tablet Samsung Galaxy A9

Cena po obniżce: ok. 423 zł;

ok. 423 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL10

Samsung Galaxy Tab A9 z łącznością WiFi to nowoczesny tablet, który doskonale sprawdzi się zarówno do pracy, nauki, jak i rozrywki. Wyposażony w wydajny, ośmiordzeniowy, procesor o częstotliwości 2,2 GHz i 4 GB pamięci RAM zapewni płynną obsługę i komfort wielozadaniowości. Duży, 11-calowy ekran, z odświeżaniem 90 Hz oferuje wyraziste kolory i płynny obraz, co podnosi komfort korzystania z multimediów. Tablet posiada 8-megapikselową kamerę, umożliwiającą robienie zdjęć oraz nagrywanie filmów. Dzięki pojemnej baterii 7040 mAh urządzenie służy przez długi czas bez ładowania. To uniwersalny wybór dla każdego użytkownika poszukującego wygodnego i wszechstronnego narzędzia.

Słuchawki Sony WH-1000XM5

Cena po obniżce: ok. 976 zł;

Sony WH-1000XM5 to jedne z najlepiej oceniane słuchawki nauszne z aktywną redukcją szumów. Seria akcesoriów Sony od lat wyznacza standardy dźwięku i komfortu, pozostając wzorem do naśladowania dlakonkurencji. Dzięki wykorzystaniu dwóch procesorów i ośmiu mikrofonów, urządzenie zapewnia doskonałą izolację hałasu, automatycznie dostosowując się do otoczenia. Wysokiej jakości przetworniki z włókna węglowego oraz technologia LDAC umożliwiają odsłuch muzyki w jakości High-Resolution Audio. Słuchawki ważą zaledwie 250 g, co pozwala im pozostawać wyjątkowo wygodnymi. Ponadto wytrzymują do 30 godzin pracy na jednym ładowaniu. Intuicyjne sterowanie dotykowe, tryb ambient sound oraz precyzyjna obsługa rozmów sprawiają, że Sony WH-1000XM5 to idealny wybór dla wymagających użytkowników ceniących sobie najlepszą jakość dźwięku i najwyższy komfort użytkowania.

DJI Osmo Action 5 Pro

Cena po obniżce: ok. 1322 zł;

ok. 1322 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL50

DJI Osmo Action 5 Pro to nowoczesna kamera sportowa, która na nowo zdefiniowała standardy nagrywania w ekstremalnych warunkach. Wyposażona w matrycę 1/1,3 cala, umożliwia rejestrację wideo w rozdzielczości 4K oraz robienie zdjęć o rozdzielczości 40 MP, zapewniając wyjątkową szczegółowość i żywe kolory. Dwa jasne ekrany OLED ułatwiają kadrowanie i obsługę, a zaawansowane systemy stabilizacji RockSteady 3.0 oraz HorizonSteady gwarantują płynność obrazu nawet podczas najbardziej dynamicznych scen. Kamera oferuje autonomiczne śledzenie obiektów, tryb SuperNight do nagrywania w słabym świetle oraz imponujący czas pracy na jednym ładowaniu: nawet do 4 godzin! Kamera jest wodoodporna do 20 m bez obudowy i waży zaledwie 146 g, co czyni ją idealnym wyborem dla miłośników sportów i podróżników.

Xiaomi TV Box S 3rd Gen

Cena po obniżce: ok. 234 zł;

ok. 234 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL4

Xiaomi TV Box S 3rd Gen to prawdziwy ulubieniec publiczności. Nowoczesny odtwarzacz multimedialny, który pozwoli zamienić każdy telewizor w inteligentne centrum rozrywki. Urządzenie obsługuje rozdzielczość 4K UHD oraz technologie HDR10+ i Dolby Vision, zapewniając wyrazisty, dynamiczny obraz o żywych kolorach. Systemy Dolby Atmos i DTS:X gwarantują przestrzenny dźwięk, który przenosi do świata filmów i seriali. Wydajny, czterordzeniowy, procesor Cortex-A55 i 2 GB pamięci RAM zapewniają płynne działanie. Przystawka działa w oparciu o system Google TV, czyniąc ją niezwykle uniwersalną!

Dreame L10sUltra

Cena po obniżce: ok. 3000 zł;

ok. 3000 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL60

Dreame L10s Ultra to zaawansowany robot odkurzająco-mopujący, który zapewnia kompleksowe sprzątanie domu bez jakiegokolwiek wysiłku z naszej strony. Sprzęt wyposażony jest w inteligentny system nawigacji i mapowania 3D, który pozwala na dokładne czyszczenie każdego pomieszczenia. Robot samodzielnie omija przeszkody, a dzięki potężnej sile ssania skutecznie usuwa kurz, sierść i wszelkiej maści drobne zanieczyszczenia. Dodatkowo mop z obrotową głowicą czyści podłogi na mokro, pozostawiając je lśniące. L10s Ultra automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, uzupełnia wodę i dba o to, by mopa był zawsze suchy. Finalnie minimalizuje to konieczność obsługi ze strony użytkowników! Aplikacja mobilna pozwala sterować robotem, planować sprzątanie i monitorować postępy pracy.

Samsung TV 55 Samsung 55DU7172UXXH

Cena po obniżce: ok. 1286 zł;

ok. 1286 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL50

Samsung 55DU7172UXXH to nowoczesny telewizor oferujący ekran o przekątnej 55 cali, który zachwyca wyrazistym obrazem i szeroką gamą funkcji smart. Wykorzystana technologia Crystal UHD zapewnia żywe kolory, głęboką czerń i wyjątkową ostrość, dzięki czemu wszystkie filmy, seriale i odpalane tam gry prezentują się zjawiskowo! Technologia HDR oraz procesor Crystal Processor 4K optymalizują obraz pod względem kontrastu, dbając o widoczność najdrobniejszych detali. Telewizor działa w oparciu o doskonale zoptymalizowany system Tizen, w którym nie zabrakło całego szeregu najpopularniejszych aplikacji streamingowych. Dzięki funkcji Smart Hub, obsłudze głosowej i szybkiemu Wi-Fi, korzystanie z multimediów jest wyjątkowo wygodne. 55DU7172UXXH to idealny wybór do salonu, gwarantujący niezapomniane wrażenia wizualne i dźwiękowe!

Xiaomi Air Compressor

Cena po obniżce: ok. 169 zł;

ok. 169 zł; Kod rabatowy: ASAFFPL4

Xiaomi Air Compressor 2 i Xiaomi Air Compressor 2PRO to nowoczesne, przenośne, kompresory powietrza, które zapewniają szybkie i precyzyjne pompowanie opon niezależnie od sytuacji! Wytrzymała, aluminiowa, obudowa pozwala osiągnąć ciśnienie nawet do 150 psi. Cyfrowy czujnik pomiaru gwarantuje wysoką dokładność (do jednego psi), a czytelny wyświetlacz pokazuje aktualną wartość w czasie rzeczywistym. Kompresor wyłącza się automatycznie po osiągnięciu zadanej wartości. Xiaomi Air Compressor 2PRO wyróżnia się dodatkowo szybkim pompowaniem (całość zajmie nam nie więcej niż 45 sekund), długim czasem pracy na baterii, sygnałem alarmowym, światłem awaryjnym oraz funkcją SOS. Oba modele obsługują różne tryby pracy. To proste w obsłudze, kompaktowe i wszechstronne akcesoria, które sprawdzą się zarówno na co dzień jak i w podróży!

Wpis powstał przy współpracy z Aliexpress