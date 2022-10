Sprzedaż komputerów spadła o 15%, a u Apple wzrosła o 40%

Apple podbija kolejny rynek

Najnowszy raport dotyczący sprzedaży komputerów w 3. kwartale 2022 roku opublikowany przez IDC okazuje się dosyć zaskakujący. Co prawda po zapowiedziach z ostatnich tygodni mogliśmy się spodziewać, że jest źle, ale skala tego problemu musi robić wrażenie. W porównaniu do zeszłego roku ogólna sprzedaż komputerów spadła o 15%, czyli ponad 13 milionów sztuk. To sporo, choć nadal sumaryczna sprzedaż jest wyraźnie wyższa niż przed pandemią. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja na rynku diametralnie się zmienia, a czołowa trójka może czuć się zagrożona, bo wygląda na to, że Apple ma na celowniku kolejny rynek.

Sprzedaż Macbooków od kilku lat powoli, ale systematycznie rośnie. Wprowadzenie przez Apple własnego procesora bazującego na architekturze ARM znacznie jednak cały ten proces przyśpieszyło. Po raz pierwszy gigant z Cupertino w jednym kwartale sprzedał ponad 10 milionów komputerów i ma zakusy aby na dobre wbić się na podium. Dotychczas nietykalna pierwsza trójka - Lenovo, HP i Dell zaliczyła spore spadki w 3. kwartale, co przy 40% wzroście sprzedaży u Apple sprawiło, że różnice między trzecim, a nawet drugim miejscem są już stosunkowo niewielkie. Czwarty kwartał z pewnością będzie bardzo ciekawy i może okazać się, że Apple jeszcze mocniej zaznaczy swoją obecność na rynku.

Gigant z Cupertino z pewnością wie co robi i podobnie jak cały czas zwiększa swoją sprzedaż smartfonów, nawet pomimo tego, że nie należą one do najtańszych na rynku, tak też coraz lepiej radzi sobie na rynku komputerów. Trudniej tutaj o dominację, bo lwia część sprzedaży komputerów to korporacje, które cyklicznie wymieniają swoje urządzenia, a tam króluje Windows i komputery PC, ale otoczenie powoli się zmienia. Coraz więcej firm chce dać użytkownikom możliwość wyboru komputera i otwiera się na produkty z logo nadgryzionego jabłka, więc nie jest wykluczone, że za kilka lat Apple będzie jeszcze wyżej w tym rankingu.

Kryzys również na innych rynkach

Spadek sprzedaży widać też na rynkach powiązanych z PC. Analitycy zauważyli, że w ostatnim kwartale po raz pierwszy w historii spada sprzedaż monitorów dla graczy, które przez ostatnie lata były bardzo dochodowym biznesem. O 1/3 spadła też sprzedaż dysków twardych, co pewnie akurat nikogo nie dziwi, bo konsumenci coraz częściej wybierają nośniki SSD, a dyski talerzowe trafiają głównie do serwerów. Paradoksalnie te wszystkie spadki to całkiem dobra wiadomość. Z pewnością ulżymy w ten sposób całemu łańcuchowi dostaw, poprawi się dostępność nowych urządzeń, a ceny będą musiały zacząć spadać. Według analiz IDC, średnia cena komputera po 5 kwartałach ciągłego wzrostu osiągnęła 910 USD, ale obecnie widać sygnały zwiastujące jej obniżenie.