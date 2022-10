Test komputera HP Omen 25L GT12 z procesorem Intel Core i7-11700 i kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti jest częścią porównania trzech zestawów komputerowych dla graczy: gotowy komputer vs. składany PC. Opisywany tutaj HP Omen 25L GT12 został zestawiony z klasycznym komputerem składanym (Hard-PC NZXT) oraz „ogniwem pośrednim” czyli zestawem G4M3R Hero. Konfiguracje wszystkich trzech komputerów były możliwie zbliżone do siebie.

„Gotowy PC” od dużej marki

Komputer HP Omen 25L GT12 to w zasadzie klasyczny „gotowy PC”. Zbudowała go duża firma, HP, większość części użytych do budowy tego zestawu nie jest dostępna do samodzielnego kupienia, to autorskie konstrukcje producenta lub produkty stworzone specjalnie pod kątem ich PC-ów. W specyfikacji komputera nie wynika jaki dokładny model płyty głównej został zastosowany, nie ma też informacji np. na temat szczegółowych parametrów karty graficznej czy zasilacza. W przypadku tego konkretnego PC-a, również na stronie producenta w zasadzie nie ma testowanej przez nas konfiguracji. Tą znajdziemy już w sklepie, w którym ten PC jest dostępny.





Dostępnych konfiguracji tego PC jest mnóstwo, a możliwość zmiany konfiguracji zależy od sklepu i dostępności poszczególnych wariantów u niego. Przykładowo w morele.net możemy „konfigurować” podobnie jak typowe „składaki” dodając więcej RAM-u czy pojemniejszy dysk, ale w innych sklepach już niekoniecznie jest to takie proste. Okazuje się też, że konfiguracje tego PC-a nie pokrywają się między sklepami.

Z powyższych powodów zestaw informacji mocno zależy od sklepu, w którym znaleźliśmy Omena 25L GT12. Akurat morele.net informuje bardzo obszernie (przeciwnie do innych sklepów), choć wciąż brakuje informacji na temat modelu zainstalowanej płyty głównej (w tym jej chipsetu), karty graficznej czy zastosowanego zasilacza. Niektóre dane czy zdjęcia dostępne w wybranych sklepach nie przedstawiają rzeczywistości (np. chłodzenie AIO).

Jeśli zdecydowaliśmy się wybór komputera HP Omen 25L GT12 z systemem operacyjnym, to wraz z nim otrzymujemy trochę własnego oprogramowania HP, które niekoniecznie jest przydatne, analogiczna sytuacja jak w przypadku laptopów. Z kolei bez systemu operacyjnego otrzymujemy… DOS-a.

Gwarancja na komputer HP Omen 25L GT12 wynosi 2 lata. Dosyć mało jak na komputer za ~7-9 tysięcy złotych.

HP Omen 25L GT12: opakowanie i zabezpieczenie

Transport zmontowanych komputerów, szczególnie z większymi i cięższymi kartami graficznymi stanowi pewne wyzwanie, ponieważ zdarzają się przypadki uszkodzenia przesyłki przez kurierów. Komputer HP Omen 25L GT12 spakowany jest standardowej wielkości pudełko odpowiadające temu, jakie znamy z obudów komputerowych. Na szczęście, zawartość jest całkiem dobrze chroniona.





Odległość „zawartości” od krawędzi pudełka jest spora, a ilość pianki sensownie duża. Sam komputer umieszczony został w folii, która jest na tyle gruba, że wycięte w niej otwory pozwalają podnieść cały komputer i go bezpiecznie wypakować. Proste i praktyczne rozwiązanie!

Obok samego PC-a znajdziemy wyłącznie kabel zasilający oraz najważniejsze instrukcje. Komputer HP Omen 25L GT12 we wnętrzu nie ma już dodatkowych zabezpieczeń, choć obiektywnie trzeba przyznać że w przypadku takiego zestawu nie były one bardzo konieczne (dosyć krótka i lekka karta graficzna i brak wieżowego chłodzenia procesora).

Pierwsze uruchomienie

W testowanej konfiguracji komputer HP Omen 25L GT12 nie miał zainstalowanego Windowsa, więc tą czynność musieliśmy wykonać samodzielnie. Trochę trudności to jednak przysporzyło, bo trzeba było znać skrót do zmiany kolejności urządzeń, z których uruchamia się PC. Samo włożenie pen-drive’a z systemem operacyjnym nie pozwoliło uruchomić instalatora. Informacje na temat skrótów do wejścia do UEFI czy szybkiego wyboru urządzenia „bootowania” były do znalezienia, ale dla osoby niezorientowanej może to być duży problem.

UEFI płyty głównej oferuje minimalny zestaw dostępnych opcji konfiguracji. Żadnego podkręcania procesora, ani dopasowania częstotliwości pamięci! Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów także nie jest dostępna.











Pierwsze uruchomienie aplikacji obciążających procesor czy np. gry odbyło się bez żadnych problemów. Więcej na temat wydajności przeczytasz w teście porównawczym trzech PC-ów, a na temat hałasu w dalszej części tego tekstu.

Budowa i jakość montażu

Istotna część komponentów użytych do budowy komputera HP Omen 25L GT12 to albo autorskie podzespoły HP albo elementy zamówione specjalnie pod kątem tej serii PC-ów. Przykładowo „vendorem” karty graficznej jest HP, podobnie jak płyta główna o oznaczeniu „886B” z chipsetem Intel Z590, czy zasilacz zamówiony u Cooler Mastera, także jest z oznaczeniem HP. Zaskoczeniem mogą być w tym kontekście pamięci RAM Kingstona.





Zastosowane komponenty zdecydowanie nie oferują zapasu na rozbudowę. Zasilacz o mocy 600W ze sprawnością 80Plus Gold pozwoli na wymianę karty graficznej „oczko” wyżej, ale system wentylacji całego komputera (o czym później) już niekoniecznie. Wymiana procesora na wyższy model Core i7 teoretycznie byłaby możliwa (chipset na to pozwala), ale brak chłodzenia na sekcji zasilania płyty głównej oraz podstawowe chłodzenie procesora nie pozostawiają złudzeń, że nie ma to sensu.







Względem porównywanych komputerów, HP Omen 25L GT12 ma najmniejszą obudowę, nieco ponad 43 cm wysokości i stosukowo wąska konstrukcja (~16,5 cm). Jakość wykończenia obudowy HP jest w porządku, aczkolwiek plastik mocno się palcuje (szczególnie na górze gdzie są porty USB), a w środku wiele miejsc nie jest pomalowana na czarno, co niestety przy mocnym podświetleniu mocno razi w oczy. Przód obudowy ma naprawdę małe otwory wentylacyjne, a większość zasysanego powietrza pochodzi z dołu, gdzie na szczęście jest filtr przeciwkurzowy. Podświetlenie RGB dotyczy logo serii na przodzie obudowy, wentylatora chłodzenia procesora oraz paska LED we wnętrzu obudowy.





Jeśli chodzi o jakość montażu, to nie można mieć większych zastrzeżeń, choć nie udało się schować przewodów przez to, że zasilacz nie ma własnej komory, a dodatkowo jest on niemodularny i producent pozostawił wszystkie przewody potrzebne do rozbudowy w środku (także kable SATA), co niestety wygląda mało estetycznie.







Porty wejścia/wyjścia

Z przodu komputera, a właściwie na górze obudowy znajdują się dwa gniazda USB 3.0 typu A oraz dwa złącza audio.

Z tyłu komputera jest niestety mocno ubogo: 4 porty USB typu A oraz dwa USB typu C. 2x USB 2.0 (A), 2x USB 3.2 Gen 1x1 (realnie 3.0 typu A oraz C), 2x USB 3.2 Gen 2x1 (A oraz C). Są też cztery wyjścia/wejścia audio oraz gniazdo karty sieciowej (Ethernet). Karta graficzna oferuje trzy złącza DisplayPort oraz jedno HDMI.

Podstawowe możliwości rozbudowy

Komputer HP Omen 25L GT12 umożliwia montaż dwóch dysków 3,5” zamiennie z 2,5”, przewody zostały już wyprowadzone. Wymiana karty graficznej choć technicznie możliwa, to jednak przy takim poziomie wentylacji całości może być problem z jej schłodzeniem jeśli będzie to bardziej prądożerny model. Nie ma raczej mowy o wymianie procesora na mocniejszy model, bo każda szybsza jednostka na ten socket potrzebuje lepszego chłodzenia, a przede wszystkim sekcji zasilania z własnym chłodzeniem, a tego zabrakło w przypadku zainstalowanej płyty głównej.







Kultura pracy

Przeprowadziliśmy test hałasu wszystkich trzech komputerów, a w tym HP Omen 25L GT12. Do tego celu użyliśmy nie tylko profesjonalnego sprzętu mierzącego nie tylko samą maksymalną wartość generowanego dźwięku, ale też jego charakterystykę. Dodatkowo, przygotowaliśmy nagranie w identycznych warunkach, by móc porównać testowane komputery.

W spoczynku HP Omen 25L GT12 okazał się najcichszy (34,7 decybela), jednakże obciążanie go powodowało już wyraźny szum. O ile podczas grania raczej będzie w miarę OK (43,9 dBA), o tyle podczas mocnego obciążania procesora, wentylator chłodzenia potrafi wygenerować blisko 50 decybeli. Tyle dobrze, że na krótki moment, ale wynika to tylko z tego, że po dobiciu do limitu mocy i temperatury, taktowanie procesora mocno spada, co przekłada się na redukcję obrotów coolera CPU.

Komputer HP Omen 25L GT12 podczas obciążenie karty graficznej wydawał z siebie charakterystyczny dźwięk piszczących cewek. Oczywiście mogła to być przypadłość tego egzemplarza, co jest typowe dla tego problemu.

Pobór mocy i temperatury

Na ilość pobieranego prądu wpływa nie tylko zastosowany procesor, czy karta graficzna ale też ustawienia w UEFI, jak i zasilacz podający prąd całemu zestawowi, a dokładniej jego sprawność. W spoczynku HP Omen 25L GT12 z procesorem Core i7-11700 i kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti pobiera bardzo niskie ~44W, co w dużej mierze jest zasługą zasilacza o wysokiej sprawności 80Plus Gold. Trudno jest zmierzyć pełny pobór mocy podczas obciążenia procesora, bo po najwyżej kilkunastosekundowym skoku taktowania i poboru prądu przez sam procesor do około 170-180W, zapotrzebowanie spada na mniej więcej 65W. Na watomierzu zobaczymy więc przez chwilę 240W, po czym pobór prądu ustabilizuje się w okolicach 120W.

W grze sprawa wygląda już zwykle inaczej i tutaj pobór mocy wynosi zwykle około 315W. Już wówczas czuć gorące powietrze wydostające się z tyłu komputera, co jest efektem mocno zamkniętej konstrukcji obudowy komputera HP Omen 25L GT12, co w efekcie prowadzi do wysokich temperatur podzespołów. Pomiar przy temperaturze pokojowej na poziomie 22 stopni Celsjusza:

Procesor obciążony w Cinebench R23: „dobija” do 95-96 stopni po czym stabilizuje się na około 75 °C

Karta graficzna w grze Cyberpunk 2077: 86,3 °C

Zobacz w teście porównawczym jak komputer HP Omen 25L GT12 wypadł na tle rywali.

Podświetlenie RGB

Zestaw HP Omen 25L GT12 posiada podświetlenie RGB: logo z przodu obudowy, wentylator coolera CPU oraz pasek LED w środku obudowy. Podświetlone są też pamięci RAM Kingstona, nie ma jednak możliwości wszystkiego ze sobą zsynchronizować. Niestety samo podświetlenie obudowy jest bardzo jasne, co nie tylko wygląda mało estetycznie, ale też może przeszkadzać gdy komputer stoi obok monitora. Po zainstalowaniu aplikacji HP da się sterować kolorami i efektami podświetlania.







Cena

Na połowę października 2022, gdy jest pisany ten tekst, komputer HP Omen 25L GT12 w konfiguracji z procesorem Core i7-11700 oraz kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti kosztuje najmniej ~7000 zł. Komputery z tej serii oferowane są przez różne sklepy, stąd warto poszukać (https://www.ceneo.pl/Komputery;szukaj-omen+25l+gt12)ofert przez serwis ceneo, choć najwięcej konfiguracji znaleźliśmy w sklepie morele.net (niestety większość w wersji bez bocznej szyby).

