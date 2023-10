HP Active Care to pierwsza proaktywna usługa wsparcia firm i użytkowników

Wiele firm oferuje przedłużone okresy gwarancyjne, dostępność infolinii technicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu czy wizytę technika następnego dnia roboczego. To wszystko sprawia, że nawet w wypadku awarii, praktycznie z dnia na dzień możemy wrócić do pracy. A co gdybym powiedział wam, że HP naprawi wasz komputer zanim on faktycznie się zepsuje?

HP Active Care to pierwsza proaktywna usługa serwisowa

Dzisiejsze komputery to pod wieloma względami bardzo niezawodne urządzenia. Szczególnie modele produkowane z myślą o użytkowaniu w firmach, gdzie przestoje spowodowane uszkodzonym sprzętem są bardzo niepożądane i prowadzą w prostej linii do straty pieniędzy. Dlatego wśród użytkowników biznesowych dużym zainteresowaniem cieszą się dodatkowe usługi takie jak serwis na miejscu w kolejnym dniu roboczym czy przedłużona gwarancja do 3 albo nawet 5 lat. Takie rozwiązania nie są niczym nadzwyczajnym na rynku i oferują je praktycznie wszyscy najwięksi producenci komputerów na świecie.

Niestety wypadki się zdarzają, poszczególne komponenty potrafią się zepsuć, czy to z powodu wady produkcyjnej czy zwyczajnie w związku z intensywnym użytkowaniem. Czasami wiele do życzenia pozostawiają też warunki w jakich muszą pracować komputery. Wysokie zakurzenie powoduje zapchanie otworów wentylacyjnych, to prowadzi do pogorszenia chłodzenia, a w rezultacie do przegrzania i uszkodzenia procesora, baterii czy dysku twardego. HP zauważyło ten problem i dlatego stworzyło dla swoich klientów nową usługę - Active Care, która wychodzi poza standardowe ramy serwisowania komputerów w firmie.

Niezależnie od tego czy pracujecie w małym przedsiębiorstwie, gdzie używa się kilku komputerów, czy w wielkiej korporacji gdzie jest ich tysiące, ciężko jest monitorować ich pracę 24 godziny na dobę. Dla człowieka jest to niewykonalne, ale od czego mamy sztuczną inteligencję?

Jak działa HP Active Care?

W ramach usługi HP Active Care otrzymujemy dostęp do portalu HP TechPulse, w którym można monitorować parametry wszystkich firmowych komputerów z aktywną usługą Active Care. Dane raportowane są niemal w czasie rzeczywistym, a specjalny algorytm poinformuje administratora gdy z którymkolwiek z komputerów będzie działo się coś złego. Już na pierwszy rzut oka dowiemy się czy jakaś maszyna się czasami nie przegrzewa, czy jej bateria jest w dobrym stanie, a nawet czy czasami nie zabraknie zaraz miejsca na dysku twardym. Możliwości tego narzędzia już teraz są całkiem spore, a w przyszłości ma ono zostać jeszcze bardziej rozbudowane.

Informacje na temat poszczególnych komputerów wysyłane są do systemu za pomocą dedykowanej aplikacji HP Support Assistant, która w czasie rzeczywistym monitoruje status komputera. Użytkownik nie musi nawet o niej wiedzieć, wystarczy że administrator dokona instalacji i wstępnej konfiguracji, a później magia dzieje się już sama. W tej chwili aplikacja obsługuje komputery HP EliteBook 640 G9, HP EliteBook 650 G9, HP EliteBook 840 G9 oraz HP EliteBook 840 G9, ale w przyszłości pojawi się na większej liczbie modeli 10 generacji (G10).

Co więcej rozwiązanie to sprawdzi się nawet jeśli pracujemy w niedużej firmie, która nie posiada typowego działu IT. W takim przypadku wystarczy zainstalować HP Support Assistant na swoim komputerze i pozwolić jej działać w tle. Aplikacja nie tylko będzie monitorować stan komputera, ale też zadba aby wszystkie sterowniki były aktualne, a także pomoże zdiagnozować problem w przypadku gdy coś nie działa. Najistotniejszy jest jednak fakt, że w razie wykrytych potencjalnych problemów, wyświetli odpowiednie powiadomienie na pasku stanu i pozwoli za swoim pośrednictwem, przy pomocy kilku kliknięć myszką zamówić wizytę technika HP, który dokona stosownej naprawy.

Na czym polega innowacyjność usługi HP Active Care?

Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość reagowania na potencjalne problemy zanim one jeszcze wystąpią. Dotyczy to w tym przypadku szczególnie dwóch najbardziej wrażliwych komponentów czyli dysku twardego oraz baterii. Często pierwsze oznaki, że coś jest nie tak widać już na długo przed faktyczną awarią. Użytkownicy nie mają jednak w zwyczaju monitorować stanu technicznego swoich dysków czy baterii, bo często brakuje im do tego narzędzi. HP Support Assistant nie tylko doskonale to potrafi, ale też na bazie swoich wbudowanych testów może ocenić prawdopodobieństwo awarii. Gdy tylko pojawią się pierwsze symptomy jak np. spadek pojemności baterii czy napięcia wyjściowego, aplikacja poinformuje użytkownika o konieczności wymiany baterii. Podobnie będzie w przypadku dysku twardego.

Mało tego, informacja taka pojawi się również w portalu HP TechPulse, gdzie administrator dostanie powiadomienie, że jeden z jego komputerów wymaga uwagi. Zarówno z poziomu portalu jak i samego komputera można też umówić wizytę serwisu HP, który w ramach gwarancji i aktywnej usługi Active Care, przyjedzie do nas aby dokonać stosownej naprawy, w tym przypadku np. wymiany baterii. Taka usługa może być wykonana zarówno na terenie firmy jak i w domu użytkownika, jeśli np. pracuje on zdalnie. To użytkownik decyduje kiedy i gdzie pojawi się serwisant z komponentem gotowym do wymiany. Jako, że jest to system predykcyjny, wymiana nie musi nastąpić z dnia na dzień, system o problemach raportuje zanim nastąpi awaria, więc unikamy stresujących sytuacji i możemy zaplanować wymianę w dogodnym dla siebie momencie. Zgłoszenie można również zrealizować drogą telefoniczną, wsparcie HP działa w trybie 24/7 (w języku angielskim, w języku polskim od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00).

Jakby tego było mało, wymiana uszkodzonej części następuje w ramach wykupionej usługi HP Active Care, oznacza to, że klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu, że technik wymieni zdawałoby się jeszcze nadal sprawny dysk twardy czy baterię. W ramach usługi możemy też skorzystać z dodatkowych opcji jak np. DMR (Defective Media Retention) czy Travel Protection. W tym pierwszym przypadku nośnik danych, który zostanie zastąpiony przez serwis HP pozostaje w firmie i nie musi być zwrócony do serwisu. Biorąc pod uwagę jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo danych, jest to dla wielu firm bardzo istotna kwestia. Jeśli zaś chodzi o opcję Travel Protection, to dzięki niej możemy skorzystać z serwisu HP również poza granicami kraju i będzie to ten sam poziom usług jaki mamy zagwarantowany w Polsce. Dla osób, które często podróżują może to być bardzo istotna kwestia.

HP Active Care pokazuje kierunek rozwoju wsparcia technicznego

Dzięki HP Active Care niczym nie musimy się martwić. Jest to usługa, która idealnie sprawdzi się zarówno w małych firmach, gdzie HP może w ten sposób zastąpić kosztowny dział IT, jak i wielkich korporacjach gdzie ten sam dział IT może na bieżąco monitorować stan wszystkich komputerów. Pracownicy natomiast mogą skupić się na pracy i rozwoju firmy, pozostawiając dbanie o sprzęt prawdziwym specjalistom.

Dowiedz się więcej o HP Active Care. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, jak możesz w lepszy sposób zadbać o komputery w swojej firmie.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą HP.