"Hoży doktorzy" wracają z 10. sezonem! Wszystko co wiemy o nowej serii

Na ekran powrócą uwielbiani bohaterowie: Zach Braff (JD), Donald Faison (Turk) oraz Sarah Chalke (Elliot), którzy ponownie wcielą się w swoje ikoniczne role. Co więcej: to nie żadne symboliczne powroty: będą stałymi członkami obsady! Za sterami nowego sezonu stoi twórca serialu: Bill Lawrence, który tym razem obejmie funkcję producenta wykonawczego. Wspierają go doświadczeni showrunnerzy: Tim Hobert i Aseem Batra, a także Jeff Ingold i Liza Katzer. Lawrence nie kryje podekscytowania i wielkiego entuzjazmu, podkreślając, jak wiele Hoży doktorzy dla niego znaczą i jak bardzo cieszy się z ponownego połączenia sił z dawną ekipą.

Nowe realia, stare przyjaźnie!

Dziesiąty sezon Horych doktorów zadebiutuje w jesiennej ramówce stacji ABC. Według oficjalnego opisu, JD i Turk ponownie "założą fartuchy" po długiej nieobecności. Medycyna się zmieniła, stażyści się zmienili, ale ich przyjaźń przetrwała próbę czasu. Widzowie mogą spodziewać się mieszanki postaci: powrócą znane znani bohaterowie, ale nie zabraknie taż nowych twarzy, które będą nawigować po szpitalnej codzienności z humorem, sercem i niejedną niespodzianką.

Bill Lawrence podkreśla, że nowy sezon pokaże, jak system medyczny i życie zmieniły bohaterów. JD, po 15 latach, będzie "przygnieciony przez system"", co doda historii głębi i aktualności. Twórcy chcą zachować oryginalny balans między humorem a emocjonalnością, jednocześnie ukazując, jak przyjaźń JD i Turka wygląda w dojrzałym wieku oraz jak radzą sobie z wyzwaniami współczesnej medycyny.

Powrót po latach. Hoży doktorzy rozkochali publikę na całym świecie!

Serial Hoży doktorzy zadebiutował w 2001 roku na antenie NBC. Widzowie mogli śledzić losy JD od stażysty po lekarza prowadzącego. Po siedmiu sezonach NBC zrezygnowało z serii, ale prawa do serialu przejęła stacja ABC, realizując ósmy sezon z finałem, który Bill Lawrence planował jużod lat. Ostatecznie powstał również dziewiąty sezon, z nową narratorką: Lucy Bennett (Kerry Bishé) i mieszanką starych oraz nowych bohaterów.

Tym razem jednak możemy liczyć na powrót klasycznej obsady. Wśród niej nie tylko Braff, Faison i Chalke, ale także Judy Reyes (Carla), John C. McGinley (Dr. Cox), Neil Flynn (Woźny) i Ken Jenkins (Kelso). Dołączą również znani i lubiani aktorzy drugoplanowi, m.in. Christa Miller (Jordan) czy nieodżałowany Sam Lloyd (Ted).

10. sezon "Horych doktorów" już jesienią!

Powrót Scrubs to nie tylko sentymentalna podróż dla fanów, ale też szansa na świeże spojrzenie na dobrze nam znany szpitalny świat i realia. Dziesiąty sezon zapowiada się jako inteligentna, pełna serca i humoru opowieść o przyjaźni, zmianach i wyzwaniach współczesnej medycyny. Z takimi powrotami jednak sytuacja jest o tyle skomplikowana, że fani z całego świata mają pewne oczekiwania, a ich spełnienie jest niezwykle trudne. Czy Lawrencowi i spółce uda? Przekonamy się już jesienią!