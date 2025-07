Wednesday zaskakuje datą premiery 2. sezonu! Moc dobrych wieści dla miłośników serialu

Wednesday to serial, który dość niespodziewanie tuż po premierze podbił serca widzów na całym świecie. Udało mu się w mig pobić rekordy popularności i stać najchętniej oglądanym anglojęzycznym tytułem w historii Netflixa. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec drugiego sezonu są ogromne, a czas do jego premiery dłuży się nieskończoność. Twórcy jednak najwyraźniej nie zamierzają zawieść fanów i już latem zaserwują nam kolejne szalone przygody uwielbianych bohaterów!

Wednesday. (L to R) Catherine Zeta-Jones as Morticia Addams, Joy Sunday as Bianca Barclay in episode 202 of Wednesday. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025

Wednesday - sezon 2. rozbity na dwie części. Kiedy premiery?

Drugi sezon Wednesday zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza zadebiutuje 6. sierpnia, zaś na drugą poczekamy blisko miesiąc - bo do 3. września. Taki zabieg pozwoli jeszcze mocniej podgrzać atmosferę i utrzymać zainteresowanie widzów na najwyższym poziomie. Ale Netflix wie, że same daty premiery po takim czasie nie wystarczą, dlatego podrzuca nam świeżutki zwiastun oraz kilka klimatycznych grafik z planu, które skutecznie zaostrzają apetyt.

Akademia Nevermore i zestaw nowych wyzwań

W nadchodzącym sezonie Wednesday Addams (w tej roli, rzecz jasna, charyzmatyczna Jenna Ortega) powraca do mrocznych korytarzy Akademii Nevermore. To miejsce pełne sekretów, niebezpieczeństw i niecodziennych postaci. Tym razem na Wednesday czekają nie tylko nowi wrogowie, ale i potwory: zarówno te nadprzyrodzone, jak i całkiem ludzkie. Twórcy (Alfred Gough i Miles Millar) wraz z reżyserem (Timem Burtonem) obiecują nam jeszcze więcej grozy, czarnego humoru i... nieoczekiwanych zwrotów akcji. Co ważne: drugi sezon Wednesday to nie tylko kolejne śledztwa i tajemnice. Główna bohaterka będzie musiała zmierzyć się z także wyzwaniami codzienności. Problemami w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół. Powrócą także dawni przeciwnicy. Jej ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok ponownie okażą się jej największymi atutami w walce z chaosem, który wokół niej narasta. Widzowie mogą spodziewać się również nowej, mrożącej krew w żyłach nadprzyrodzonej zagadki, która wciągnie Wednesday w sam środek niebezpiecznych wydarzeń.

Wednesday. (L to R) Catherine Zeta-Jones as Morticia Addams, Isaac Ordonez as Pugsley Addams, Luis Guzmán as Gomez Addams in episode 203 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

Promocja, jakiej jeszcze nie było. Wielka trasa rusza już w wakacje!

Dla fanów serialu przygotowano wyjątkową niespodziankę. Już w lipcu rusza światowa trasa promująca drugi sezon Wednesday: THE DOOM TOUR. Część obsady odwiedzi m.in. Australię, USA, Kanadę, Koreę Południową, Wielką Brytanię, Włochy, Francję, Rumunię oraz Polskę. To niepowtarzalna okazja, by spotkać gwiazdy serialu i wziąć udział w specjalnych wydarzeniach i aktywnościach przygotowanych z myślą o najwierniejszych widzach serialu. Niestety: na tę chwilę nie mamy jeszcze żadnych dokładniejszych informacji związanych z wydarzeniem.

Wednesday. (L to R) Steve Buscemi as Barry Dort, Catherine Zeta-Jones as Morticia Addams, Jenna Ortega as Wednesday Addams, Isaac Ordonez as Pugsley Addams, Joonas Suotamo as Lurch, Luis Guzmán as Gomez Addams in episode 201 of Wednesday. Cr. Jonathan Hession/Netflix © 2025

Organizacja takiej trasy jasno pokazuje, jak istotny jest dla Netfliksa 2. sezon Wednesday. Bez wątpienia jest to jedna z najważniejszych serialowych premier. Oczekiwania są ogromne, podobnie jak ogromne były oczekiwania związane z kontynuacją Squid Game. Jak wiadomo: tam absolutnie nic nie wyszło tak, jak widzowie by sobie tego zamarzyli. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że w przypadku Wednesday Netflix nie popełni równie głupich błędów. I że nie szczędził budżetu, a twórcom nie brakowało pomysłów i wyobraźni na dalsze przygody!