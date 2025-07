Apple szykuje hit lata. Jason Momoa w wyjątkowej roli

Pierwsze wystąpienie Jasona Momoa w serialu ze stajni Apple okazało się średnio udane. See co prawda zebrało wiele pozytywnych opinii, ale dystopijna produkcja o niewidomych wojownikach nie przebiła się do szerszego grona odbiorców. Z Chief of War może być inaczej – tym razem Momoa będzie nie tylko odtwórcą głównej roli, ale też producentem serialu. Apple właśnie pochwaliło się widowiskowym zwiastunem.

Chief of War to murowany hit – premiera już w przyszłym miesiącu

Chief of War to wyjątkowa produkcja dla Jasona Momoa. Akcja serialu przenosi bowiem widza w rejony XVIII-wiecznych Hawajów – wyspiarski stan to zaś miejsce, skąd pochodzą przodkowie amerykańskiego aktora. Klimat kultury Maoli wręcz wylewa się ze świeżo zaprezentowanego zwiastuna.

Ka’ian (w jego roli Jason Momoa) będzie musiał zmierzyć się z nadejściem bezlitosnych kolonizatorów, którzy stanowią śmiertelne zagrożenie dla rdzennego ludu Hawajów. Bohater będzie musiał uporać się nie tylko z niechcianymi przybyszami, ale także z własnymi pobratymcami ze skłóconych plemion. Przed nadejściem decydującej bitwy będzie musiał zjednoczyć walczących o władzę wodzów.

Seria przedstawiana jest z perspektywy rdzennych mieszkańców, a dla twórców – Jasona Momoa i Thomasa Pa’a Sibbetta, którzy dzielą hawajskie korzenie – to projekt zrodzony z pasji. – Apple

Na ekranie obok Jasona Momoa zobaczymy takich aktorów jak Luciane Buchanan, Temuera Morrison, Te Ao o Hinepehinga, Cliff Curtis, Kaina Makua, Moses Goods, Siua Ikale’o, Brandon Finn, James Udom.

Źródło: Apple

Zapowiada się więc kawał epickiej przygody w pięknej oprawie wizualnej, z jeszcze lepszą ścieżką dźwiękową, skomponowaną przez samego Hansa Zimmera. Premiera Chief of War już 1 sierpnia na Apple TV+.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple