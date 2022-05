Pierwszy trailer House of the Dragon w sieci. Co na to fani?

HBO pokazało, jak będzie wyglądał ich najnowszy serial z uniwersum GoT. Trailer House of the Dragon pojawił się w sieci.

Gra o Tron była jednym z największych i najważniejszych seriali ubiegłej dekady, łapiąc za serca i przyciągając przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Jednak jej zakończenie (i ostatnie sezony) sprawiły, że dziś mało kto wyraża się o adaptacji książek Georga R.R. Martina w pozytywny sposób, a część ludzi najchętniej w ogóle zapomniałaby o finale serialu. Nie znaczy to jednak, że HBO postawiło kreskę na uniwersum GoT, a wręcz przeciwnie. Za kulisami trwały prace nad nową serią, która ma polepszyć nieco nadszarpniętą reputację marki.

House of the Dragon - jak fani reagują na nowy trailer

Dziś w sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu Dom Smoka, który 21 sierpnia ma pojawić się HBO Max. Fabuła House of the Dragon dzieje się 300 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i opiera się na książce Ogień i Krew Martina. W prequelu do wydarzeń GoT w Westeros wybucha wojna domowa, w której dwa zwaśnione stronnictwa walczą o tron. W obsadzie znajdziemy takich aktorów jak Paddy Considine, Olivia Cooke czy Matt Smith. Za reżyserię pierwszego, dziesięcioodcinkowego sezonu odpowiadają Miguel Sapochnik, Greg Yaitanes, Clare Kilner i Geeta V. Patel.

Patrząc po komentarzach pod trailerem, fani podchodzą pozytywnie do nowego dzieła HBO, licząc, że będzie ono bliższe początkowi niż końcowy Gry o Tron. Pozytywne komentarze wskazują przede wszystkim na fakt, że w tym wypadku materiał źródłowy jest kompletny i nie ma mowy o sytuacji, w której scenarzyści wymyślają własne zakończenia i historię. Oczywiście, nie brakuje też sceptyków, ale oceny na YT pokazują, że ci są raczej w mniejszości.

Jak oceniacie nadchodzącą produkcję HBO?