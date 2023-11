Hostersi z nowym inwestorem. Do gry wchodzi bValue

Polski fundusz inwestycyjny bValue nabył 69% udziałów w firmie Hostersi, wiodącym dostawcy usług migracji do chmury i opieki nad infrastrukturą chmurową. Razem z założycielami spółki, Tomaszem Dwornickim, Damianem Rutkowskim i Radosławem Kuczerem, bValue zamierza osiągnąć coroczny przychód w wysokości 200 milionów złotych w najbliższych latach poprzez rozwój oferty i ekspansję zagraniczną.

Hostersi, z siedzibą w Rybniku, to czołowy dostawca usług projektowania, wdrażania, skalowania i utrzymania infrastruktury serwerowej i chmurowej na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Firma ta świadczy usługi we współpracy z wiodącymi dostawcami chmury, takimi jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud, co umożliwia klientom korzystanie z najlepszych rozwiązań niezależnie od dostawcy. Stabilny wzrost przychodów Hostersi, wynoszący 44% rocznie w ostatnich latach, jest wyrazem zaufania klientów.

bValue chce zarobić na chmurze, inwestuje w Hostersów

Nabycie 69% udziałów Hostersi stanowi pierwszą inwestycję bValue Growth, trzeciego funduszu bValue, specjalizującego się w inwestycjach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w fazie wzrostu. Fundusz ten dysponuje kapitałem około 80 milionów euro i zbliża się do zakończenia procesu przyjmowania nowych inwestorów.

W ciągu 16 lat działalności Hostersów obserwujemy zmieniające się potrzeby klientów w Polsce i Europie, w miarę jak rynek chmury publicznej coraz bardziej dojrzewa. Dzięki połączeniu świetnej współpracy partnerskiej, zaangażowanym pracownikom i obdarzających nas wieloletnim zaufaniem klientom, dotarliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy. Cieszymy się, że w dalszej biznesowej drodze pomoże nam fundusz bValue, który ma długoletnie doświadczenie w skalowaniu firm. Duże znaczenie ma też dla nas dołączenie do rady nadzorczej doświadczonych przedsiębiorców, którzy pomogą w przyspieszeniu realizacji naszych planów

- mówi Tomasz Dwornicki, założyciel i CEO Hostersi.

bValue, założony przez Macieja Balsewicza w 2017 roku, zdobył uznanie dzięki inwestycjom w startupy, takie jak Tidio, YourKaya, SpinAI, a ostatnio dzięki sprzedaży spółki Renters.pl do funduszu Enterprise Investors. Obecnie fundusz rozszerza swoją działalność na rynek private equity, łącząc inwestycje growth equity z transakcjami typu buy-out.

Hostersi to biznes kierowany przez utalentowany zespół profesjonalistów gotowych do wykorzystania rosnącego popytu na usługi chmury publicznej, w miarę jak adopcja chmury w Europie Środkowej i Wschodniej zbliża się do poziomów obserwowanych w Stanach Zjednoczonych. Decyzja o zainwestowaniu w Hostersów opiera się na solidnych fundamentach ich obecnej pozycji rynkowej, potencjale wzrostu, jakości świadczonych usług oraz zdolności do adaptacji do zmieniającego się otoczenia

- mówi Michał Bartosz, partner w bValue, odpowiedzialny za inwestycję w spółkę.

Założyciele Hostersów, Tomasz Dwornicki, Damian Rutkowski i Radosław Kuczera, zachowują udziały w spółce i razem z bValue dążą do osiągnięcia celu 200 milionów złotych przychodu rocznie w najbliższych latach. Ich plan obejmuje kontynuację rozwoju oferty oraz ekspansję zagraniczną.