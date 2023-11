Nowy dodatek do Thermomix wzniesie jakość dań na nowy poziom

Thermomix to urządzenie, które potrafi znacząco ułatwić proces gotowania. Z nowym dodatkiem przygotowywanie posiłków stanie się jeszcze prostsze, a końcowy efekt jeszcze bardziej spektakularny. Oto co potrafi Thermomix Sensor.

Jaka jest największa wada popularnego Thermomiksa? Jego użytkownicy zwracają uwagę na jeden istotny brak, który nie pozwala na nazwanie go urządzeniem w pełni inteligentnym. Thermomix, przynajmniej do tej pory, nie potrafił komunikować się z innymi sprzętami AGD. Jedynym wyjątkiem było tu dedykowane rozwiązanie Thermomix Friend, ułatwiające przygotowanie potraw składających się z wielu składników.

Do grona akcesoriów Thermomix właśnie dołączyło coś zupełnie nowego. To sprzęt, który co prawda nie umożliwia komunikacji między Thermomiksem a piekarnikiem, ale pozwala na przekazanie najistotniejszych informacji. Dzięki niemu urządzenie Vorwerk wie, jaka temperatura panuje w piekarniku i wewnątrz przygotowywanej potrawy. To właśnie Thermomix Sensor. Co wiemy o nim już teraz?

W teorii – zwykły termometr z Bluetooth. W praktyce – znaczące usprawnienie Thermomiksa.

Thermomix Sensor: to tylko termometr, ale bardzo przydatny

Nowe akcesorium nie przynosi rewolucji, jednak zapewnia coś, czego dotychczas mocno brakowało. Choć to tylko zwykły termometr do piekarnika z funkcją przekazywania danych przez Bluetooth, to właśnie tego typu sprzęt z pewnością sprawi, że wypieki powstające z wykorzystaniem Thermomiksa będą tak udane, jak jeszcze nigdy dotąd. Do tej pory bowiem Thermomix nie był w stanie kontrolować tego, co dzieje się z przygotowanym ciastem po umieszczeniu go w piekarniku. Teraz, dzięki Thermomix Sensor, użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy temperatura ciasta osiągnie właściwy poziom i będzie można zakończyć proces pieczenia.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami Thermomix Sensor może mierzyć temperaturę piekarnika do 275 stopni Celsjusza, a temperaturę potrawy do maksymalnie 100 stopni.

Thermomix Sensor będzie bardzo prosty w obsłudze

Jedną z najważniejszych cech Thermomiksa jest prostota obsługi. W przypadku termometru Thermomix Sensor również można na nią liczyć. Nowe urządzenie będzie można wykorzystywać zarówno w gotowych przepisach dostępnych w aplikacji Cookidoo, jak i w dedykowanym trybie, który znajdzie się w menu urządzenia. Zanim jednak przepisy z wykorzystaniem Sensora staną się powszechne, z pewnością minie trochę czasu. Dość powiedzieć, że na ten moment jest ich tylko 300.

Zanim autorzy przepisów upowszechnią Thermomix Sensor w wirtualnej książce kucharskiej, pozostanie korzystać z trybu ręcznego, który pozwoli na idealne przygotowanie szeregu produktów. Wśród opcji znalazły się tryby pieczenia ciasta, chleba, wołowiny, wieprzowiny, jagnięciny, drobiu i ryb.

Thermomix Sensor: cena i dostępność

Na ten moment nowy termometr od Vorwerk nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży w Polsce, dlatego też nie znamy jego polskiej ceny. Zgodnie z przewidywaniami powinniśmy móc kupić go już w pierwszej połowie 2024 roku. Co ciekawe Thermomix Sensor jest już dostępny we Francji (źródło), gdzie kosztuje 149 euro. Oznacza to, że w Polsce możemy spodziewać się ceny między 599 a 699 złotych.

Szybkie pytanie do posiadaczy Thermomiksa: kupicie?

Źródło: Les Numeriques