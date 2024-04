Hostersi wzmacniają dział Microsoft Cloud Services 

Piotr Podlawski, dotychczasowy Global Cloud Services Director w Beyond.pl z początkiem kwietnia zasilił szeregi spółki Hostersi jako Head of Microsoft Cloud Services. Będzie on odpowiadał za rozwój oferty w obszarze rozwiązań chmurowych Microsoftu oraz usług utrzymaniowych na poziomie cloud.

Piotr Podlawski przybywa do Hostersów z imponującym portfolio, zdobytym m.in. w Beyond.pl, gdzie jako Global Cloud Services Director miał istotny udział w kształtowaniu hybrydowej strategii chmurowej poznańskiej spółki. Wcześniej budował z greenfield biznes Microsoft CSP i LSP w Integrit S.A., pracował też w takich firmach, jak Integrit S.A., Also, Incom, Teta, JTT Computer, czy IT Trust. Od lat wspiera też mentorsko ekosystem startupów rozwijających swój biznes w oparciu o rozwiązania chmurowe. Najnowszy kadrowy transfer podkreśla ambicje spółki Hostersi związane z konsolidacją rynku rozwiązań chmurowych i wzmocnienia oferty usług Microsoftu.

– To naturalna konsekwencja realizacji naszej strategii wielochmurowej. Jako Hostersi zawsze staraliśmy się być pionierem w oferowaniu nowoczesnych rozwiązań IT, a z Piotrem przy sterze działu Microsoft Cloud Services, będziemy mogli kontynuować misję dostarczania usług najwyższej klasy – tłumaczy Tomasz Dwornicki, Prezes Zarządu Hostersi Sp. z o.o.

Hostersi to wiodący integrator chmurowy i sysops/devops house, specjalizujący się w projektowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu infrastruktur IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań chmurowych (AWS, Microsoft, Google). Firma realizuje strategię multi-cloud. Jest partnerem roku 2023 Amazon Web Services w prestiżowej kategorii „System Integrator” w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Hostersi to również Microsoft Solution Partner oraz oficjalny partner Google Cloud. Hostersi są jedną z najszybciej rosnących firm w Europie, według rankingu FT1000 przygotowywanego przez Financial Times i Statistę, w którym to rankingu w roku 2024 znaleźli się po raz kolejny

– Chcemy w Hostersach być partnerem dostawców chmurowych, który łączy ze sobą różne światy, oferując nowoczesne usługi na poziomie utrzymania chmury, modernizacji aplikacji, DevOps/FinOps i optymalizacji. Zamierzamy wspierać klientów w obszarach Modern Workplace i AI. Priorytetem jest dla nas jak najbardziej efektywne wykorzystywanie nowoczesnych technologii przez klientów. Do tego dochodzi wsparcie doradcze w cyfrowej transformacji. Chmura oznacza dla nas najlepszy dla Klienta, tzw „technology set”, który może mieć różne, hybrydowe lokalizacje – mówi o swojej nowej roli Piotr Podlawski, Head of Microsoft Cloud Services w Hostersi.