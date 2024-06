Potężna dawka nowości w wakacje. Tych premier lepiej nie przegapcie

Jakie filmy pojawią się w wakacje? Oto lista premier, wśród których nie brakuje głośnych powrotów i zupełnych nowości. Na co czekacie najbardziej?

Horyzont. Rozdział 1

Tysiące marzycieli przemierzają niekończące się tereny USA w poszukiwaniu lepszego życia, stawiając czoła zagrożeniom ze strony Indian i bandytów oraz walcząc z własnymi słabościami i naturą. W trakcie tej podróży, w kontekście wojny secesyjnej, przeplatają się losy ludzi o różnym charakterze i sile, a tylko nieliczni osiągną wymarzony cel.

W kinach od 28 czerwca

Ciche miejsce: Dzień pierwszy

W horrorze „Ciche miejsce: Dzień pierwszy” widzimy, jak mieszkańcy Nowego Jorku radzą sobie z nagłym atakiem potworów polujących na dźwięk. Sam, wracając do rodzinnego miasta, zamiast upragnionej pizzy, staje w obliczu przerażającej walki o przetrwanie w towarzystwie nieznajomego i swojego kota.

W kinach od 28 czerwca

The Royal Hotel

Po wyczerpaniu funduszy w Australii, Hanna i Liv zatrudniają się jako barmanki w pubie "The Royal Hotel" na prowincji. Wkrótce, wprowadzane w alkoholowy klimat przez właściciela Billy'ego i miejscowych, znajdą się w sytuacji, która wymknie się spod kontroli.

W kinach od 28 czerwca

Gliniarz z Beverly Hills: Axel F

Detektyw Axel Foley wraca na ulice Beverly Hills, by udaremnić niecny spisek. W towarzystwie swojej córki, nowego partnera oraz dawnych kumpli, Billy'ego Rosewooda i Johna Taggarta, podejmuje ryzykowną misję, gdy życie jego córki jest zagrożone.

Na Netflix od 3 lipca

Agentka FBI Lee Harker (Maika Monroe) ściga seryjnego mordercę powiązanego z okultystycznymi praktykami. Całość nakręcono w atmosferze pełnej mroku i tajemnicy przez meksykańskiego autora zdjęć Andresa Arochiego. W filmie pojawia się również Nicolas Cage, wcielając się w intrygującą i niepokojącą postać.

W kinach od 12 lipca

Mars Express. Świat, który nadejdzie

W roku 2200 prywatna detektywka Aline Ruby i android Carlos Rivera zostają wynajęci przez biznesmena do wytropienia groźnego hakera. Na Marsie odkrywają mroczną zagadkę korupcji i zaginionej dziewczyny, której sekret może wpłynąć na przyszłość sztucznej inteligencji. W filmie zobaczymy animację 2D i 3D połączoną z futurystycznym noir.

W kinach od 12 lipca. Pokaz przedpremierowy w czwartek 11 lipca w Multikinie

Zabierz mnie na Księżyc

Kelly Jones, specjalistka od marketingu (Johansson), zostaje zatrudniona do poprawy wizerunku NASA podczas historycznego lądowania na Księżycu, co prowadzi do wielu komicznych sytuacji. Jej zadanie staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy otrzymuje polecenie zorganizowania zapasowej wersji lądowania, a odliczanie naprawdę się zaczyna.

W kinach od 12 lipca

Twisters

Kate Cooper, była łowczyni burz prześladowana przez wspomnienia z niszczącego tornada, bada schematy burz w Nowym Jorku. Powraca na otwarte równiny z przyjacielem Javiem, aby przetestować nowy system wykrywania burz, gdzie spotyka Tylera Owensa i jego brawurową ekipę, nagrywających niebezpieczne filmy z burzami dla mediów społecznościowych.

W kinach od 18 lipca

Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

Komedia akcji oparta na prawdziwych wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Inspirując się aktami Departamentu Wojny, film przedstawia pierwszą organizację sił specjalnych premiera Winstona Churchilla, w tym pisarza Iana Fleminga, która wykorzystuje nietypowe metody walki przeciwko nazistom, zmieniając bieg wojny i wprowadzając nowe standardy wojny Black Ops.

Na Prime Video od 25 lipca

Deadpool & Wolverine

Wade Wilson pracuje teraz jako sprzedawca używanych samochodów, zrywając z superbohaterską przeszłością. Jednak gdy jego rodzina i świat są zagrożeni, Deadpool musi ponownie wstać do walki, współpracując niechętnie z Wolverine'em, by obronić wszystko, co kocha i jego dziedzictwo.

W kinach od 26 lipca

Pułapka

Ojciec i jego nastoletnia córka przypadkowo znajdują się w epicentrum mrocznego wydarzenia podczas koncertu muzyki pop. W filmie "Pułapka", z reżyserią i scenariuszem M. Nighta Shyamalana, główne role grają Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills i Allison Pill.

W kinach od 2 sierpnia

Borderlands

Lilith, łowczyni nagród z kontrowersyjną reputacją, wraca na swoją ojczystą planetę Pandorę uznawaną za najbardziej brutalne miejsce w kosmosie, aby odnaleźć zaginioną córkę. Wraz z ekipą niezwykłych indywidualistów – najemnikiem, młodą demolką, potężnym mięśniakiem, doświadczoną archeolożką i cwanim robotem – muszą stawić czoła krwiożerczym Obcym i pandorskim gangsterom, odkrywając tajemnicę mogącą zmienić losy wszechświata.

W kinach od 9 sierpnia

Obcy: Romulus

Grupa młodych kolonizatorów kosmosu odkrywa najbardziej przerażającą formę życia we wszechświecie podczas przeszukiwania opuszczonej stacji kosmicznej. Ten ikoniczny obcy gatunek, znany z poprzednich filmów serii, staje się ich największym koszmarem, gdy rozpoczyna bezlitosny pościg po klaustrofobicznych korytarzach stacji, zagrażając ich życiu i przetrwaniu.

W kinach od 15 sierpnia

Kruk

Para zakochanych Eric i Shelley starają się rozpocząć nowe życie z dala od przestępczego świata, lecz padają ofiarami brutalnego morderstwa. W zaświatach Eric otrzymuje szansę ocalenia duszy ukochanej przed piekłem, powracając na ziemię, by wymierzyć karę jej zabójcom i rozpoczynając krwawą odyseję.

W kinach od 23 sierpnia