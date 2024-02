Gwiazda Yellowstone wraca na Dziki Zachód - jest pierwszy trailer Horizon

Tajemnicą poliszynela jest, że to właśnie ten film poróżnił Kevina Costnera i Taylora Sheridana, twórcę Yellowstone. Autorski projekt Costnera - "Horizon - An American Saga" wejdzie do kin już latem, w dwóch częściach, które będą wyświetlane w odstępie niespełna dwóch miesięcy.

Horizon zapowiada się na epicki western

Jeśli miałbym wskazać jedne film, z którym kojarzy mi się Kevin Costner to byłby to oczywiście "Tańczący z wilkami", czyli nic innego jak western, który zdobył między innymi 7 Oscarów. Aż trudno uwierzyć, że od premiery tamtego tytułu minęło już 34 lata. Costner po drodze nakręcił jeszcze dobrze przyjęty tytuł "Bezprawie" (ang. Open Range) w 2003, a ostatnio przypomniał o sobie rolą ranczera w bijącym rekordy popularności serialu Yellowstone. Horizon - An American Saga zapowiada się natomiast na świetne zwieńczenie kariery. To western, do którego Costner napisał scenariusz, zajął się reżyserią oraz produkcją, a na koniec oczywiście jeszcze w nim wystąpił. I to podobno właśnie prace nad tym tytułem tak mocno kolidowały z planem zdjęciowym do kolejnych sezonów Yellowstone, co ostatecznie zapewne doprowadzi do końca tej serii.

Wróćmy jednak do pierwszego trailera nowej produkcji, który wręcz epatuje patosem, brutalnością i ludzkimi tragediami. Horizon to historia umieszczona w środku wojny domowej w latach 1861-1865 na Dzikim Zachodzie, gdzie poznamy historię osadników przemierzających Stany Zjednoczone w poszukiwaniu lepszego domu. Dokładniejszego opisu fabuły jeszcze nie znamy, ale jak zwykle znajdzie się tutaj ten dobry, ten zły oraz rywalizacja z natywnymi mieszkańcami Ameryki Północnej. Trzeba też przyznać, że Costner zebrał świetną obsadę, w filmie poza nim zobaczymy jeszcze Sienne Miller, Sama Worthingtona, Jene Malone, Owena Crow Shoe, Elle Hunt, Tima Guinee, Danny'ego Huston, Colina Cunninghama, Willa Pattona, Michaela Rookera, Isabelle Fuhrman i wiele innych znanych twarzy.

Jak już wspominałem całość została podzielona na dwie części i w pierwszej kolejności trafi do kin. Pierwsza - Horizon - An American Saga Chapter 1 zadebiutuje na wielkim ekranie 28 czerwca. Część druga pojawi się niespełna 2 miesiące później, bo już 16 sierpnia. Dystrybutorem jest Warner Bros, więc nie jest wykluczone, że w późniejszym czasie produkcja ta pojawi się również w serwisie Max (wcześniej HBO Max).