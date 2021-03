Proces rejestracji użytkownika jest dość skomplikowany, aby mieć w pełni aktywne konto i wypożyczać auta trzeba przesłać skan dowodu osobistego, prawa jazdy czy zweryfikować swój numer telefonu.

Po udanej weryfikacji możemy zacząć wyszukiwać auta do wypożyczenia. Na początek ich liczba nie jest powalająca, do tego zdecydowana większość dostępna jest jedynie w Warszawie i okolicach. Twórcy serwisu mają jednak nadzieję, że pomysł spotka się z podobnym przyjęciem, co w rodzimych Czechach, gdzie zarejestrowanych jest już przeszło 100 tys. użytkowników, którzy mają dostęp do bazy ponad 2 300 aut.

Robin Švaříček, CEO, HoppyGo: