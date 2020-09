Do tytułu tego wpisu zainspirował mnie komentarz jednego z czytelników serwisu Cashless, na którym znalazłem informacje o bliskim uruchomieniu w Polsce HoppyGo, dzięki któremu będzie można wypożyczać własne nieużywane auta. Po bliższym zapoznaniu się z tym projektem muszę stwierdzić, że ma to sporo sensu, mimo tego powiedzenia.

Czym jest HoppyGo? Tutaj głos oddajmy twórcom projektu:

Z aplikacją HoppyGo możesz korzystać z auta, a właściwie wielu różnych aut – nie posiadając własnego. Dołączając do naszej społeczności, z łatwością wynajmiesz sprawdzone auta bezpośrednio od właścicieli w Twojej okolicy. W HoppyGo znajdziesz samochód praktycznie na każdą okazję i wypożyczysz go przy użyciu smartfona na jeden lub kilka dni, a nawet dłużej!

Jak działa HoppyGo? Nie wiadomo jeszcze jak będzie działało dodawanie do systemu aut przez ich właścicieli. Na tę chwilę dostępny jest na stronie jedynie prosty formularz, za którego wypełnienie pierwszych stu właścicieli otrzyma upominek.

Wiadomo natomiast, jak będzie on działał po stronie wynajmujących. Do rejestracji w aplikacji HoppyGo wymagane będzie podanie oprócz danych osobowych adresu e-mail i numeru telefonu, a także dowodu osobistego, prawa jazdy, no i karty płatniczej do szybkiej opłaty za wynajmowane auto.

Po pomyślnej weryfikacji uzyskamy dostęp do bazy różnych aut na różne okazje. Co ważne, to po stronie wynajmującego jest wybór pakietu ubezpieczenia przed wynajmem. Z chwilą, gdy już znajdziemy interesujące nas auto wysyłamy zapytanie do wynajmującego, potwierdzamy wynajem i ustalamy szczegół przekazania auta. Już podczas przekazania auta, właściciel weryfikuje naszą tożsamość, wykonuje zdjęcie stanu auta przed wypożyczeniem i przekazuje kluczyki. Przy zdaniu auta z kolei również trzeba wykonać zdjęcie oraz już dowolnie możemy wzajemnie ocenić siebie w aplikacji. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku BlaBlaCar.

Koszty? Te ustala właściciel, prawdopodobnie z jakąś górną granicą uzależnioną od wartości auta, do tego z góry narzucane będą rabaty uzależnione od terminu wynajęcia:

wypożyczenie auta na co najmniej 3 dni – 20% zniżki

wypożyczenie auta na co najmniej 7 dni – 30% zniżki

wypożyczenie auta na co najmniej 14 dni – 40% zniżki

wypożyczenie auta na 30 dni i dłużej – 50% zniżki

Powiecie, że w Polsce carsharing jest już tak bardzo rozwinięty, że jest sporo firm, dzięki którym możemy sobie wynająć auta na różne okazje i HoppyGo będzie tylko niszową usługą w tle. Osobiście wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, będą mieli sporą przewagę, jeśli chodzi o wybór aut na różne okazje no i podejrzewam, że cena będzie konkurencyjna. Firma działa w Czechach od trzech lat, w tym czasie udało im się zdobyć 70 tys. użytkowników, 1,4 tys. właścicieli aut, 1,8 tys. samochodów do wynajęcia, i 300 różnych modeli aut.

Jaki ja sens dostrzegam w tej usłudze? Ano taki, że skoro można kupować mieszkania pod wynajem, to dlaczego nie można by kupować aut pod wynajem? Twórcy projektu udostępnili symulację zysków dla właścicieli aut z takiego wynajmu dla różnych wartości samochodu. I tak, przy wartości 60 tys., tylko przy trzech dniach w tygodniu można będzie zarobić na nim pawie 20 tys. zł rocznie.