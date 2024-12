Jeśli Pixel, to który? Przegląd smartfonów Google dostępnych w Polsce.

Google Pixel to linia smartfonów, która zyskała uznanie na całym świecie dzięki czystemu systemowi Android, zaawansowanym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji oraz wyjątkowym możliwościom fotograficznym. W Polsce oficjalnym dystrybutorem tych urządzeń jest sieć Media Expert. Oferuje modele: Pixel 8, Pixel 8a, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro oraz Pixel 9 Pro XL. Telefony tworzone przez Google oficjalnie sprzedaje w Polsce również sieć Play. A skoro mamy w końcu Pixela w oficjalnej dystrybucji, warto rozważyć jego zakup, szczególnie jeśli rozważasz zmianę urządzenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej każdemu modelowi, aby pomóc Ci wybrać ten najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom.

Reklama

Dlaczego warto wybrać smartfon Google Pixel?

Czysty Android – Smartfony Pixel oferują system Android w najczystszej postaci, bez dodatkowych nakładek producenta, co przekłada się na płynność działania i szybkie aktualizacje.

– Smartfony Pixel oferują system Android w najczystszej postaci, bez dodatkowych nakładek producenta, co przekłada się na płynność działania i szybkie aktualizacje. Zaawansowane funkcje AI – Dzięki chipsetom z serii Tensor, urządzenia Pixel wykorzystują sztuczną inteligencję do ulepszania zdjęć, transkrypcji mowy czy tłumaczeń w czasie rzeczywistym.

– Dzięki chipsetom z serii Tensor, urządzenia Pixel wykorzystują sztuczną inteligencję do ulepszania zdjęć, transkrypcji mowy czy tłumaczeń w czasie rzeczywistym. Wyjątkowe możliwości fotograficzne – Aparaty w smartfonach Pixel słyną z doskonałej jakości zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu i algorytmom AI.

Google Pixel 8 i 8a – nowoczesność w kompaktowej formie

Pixel 8 to model oferujący 6,2-calowy ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz, procesor Google Tensor G3 oraz podwójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Zapewnia płynne działanie, dobrą jakość zdjęć i długie wsparcie aktualizacjami.

Cena: od 2169 zł

Pixel 8a to bardziej przystępna cenowo wersja, wyposażona w 6,1-calowy ekran OLED, ten sam procesor Tensor G3 oraz aparat główny 64 MP. Oferuje większość funkcji modelu Pixel 8 w niższej cenie.

Cena: ok. 1799 zł

Dla kogo?: Pixel 8 jest odpowiedni dla osób ceniących nowoczesne funkcje w kompaktowej obudowie, podczas gdy Pixel 8a to świetny wybór dla tych, którzy chcą zaoszczędzić, nie rezygnując z kluczowych możliwości.

Google Pixel 8 Pro – flagowiec z najwyższej półki

Pixel 8 Pro to zaawansowany smartfon z 6,7-calowym ekranem OLED LTPO o odświeżaniu 1–120 Hz, potrójnym aparatem z głównym sensorem 50 MP, ultraszerokokątnym 48 MP i teleobiektywem 48 MP. Wyposażony w procesor Tensor G3 i 12 GB RAM, oferuje najwyższą wydajność i funkcje AI.

Cena: od 2949 zł

Reklama

Dla kogo?: Dla wymagających użytkowników oczekujących najlepszej jakości ekranu, aparatu i wydajności – osób, którym nie zależy jednocześnie na najnowszym, tegorocznym modelu.

Google Pixel 9, 9 Pro i 9 Pro XL – najnowsze osiągnięcia technologii

Wraz z serią Pixel 9 Google wprowadziło na rynek trzy modele smartfonów.

Reklama

Pixel 9 – 6,3-calowy ekran OLED, procesor Tensor G4, 12 GB RAM i podwójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Zapewnia doskonałą wydajność i jakość zdjęć. ( cena : od 3989 zł)

– 6,3-calowy ekran OLED, procesor Tensor G4, 12 GB RAM i podwójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Zapewnia doskonałą wydajność i jakość zdjęć. ( : od 3989 zł) Pixel 9 Pro – 6,3-calowy ekran Super Actua LTPO z odświeżaniem 120 Hz, potrójny aparat z dodatkowymi funkcjami AI, 16 GB RAM i większa bateria. Idealny dla osób szukających zaawansowanych funkcji w kompaktowej obudowie. ( cena : od 4299 zł)

– 6,3-calowy ekran Super Actua LTPO z odświeżaniem 120 Hz, potrójny aparat z dodatkowymi funkcjami AI, 16 GB RAM i większa bateria. Idealny dla osób szukających zaawansowanych funkcji w kompaktowej obudowie. ( : od 4299 zł) Pixel 9 Pro XL – 6,8-calowy ekran Super Actua LTPO, te same aparaty co w wersji Pro, ale z większym ekranem i baterią. Dla miłośników dużych ekranów i najwyższej wydajności. (cena: od 4699 zł)

Gdzie kupić smartfony Google Pixel w Polsce?

Oficjalnym dystrybutorem smartfonów Google Pixel w Polsce jest sieć sklepów Media Expert. Oferuje ona najnowsze modele z pełnym wsparciem gwarancyjnym i serwisowym. Dodatkowo często dostępne są atrakcyjne promocje i opcje finansowania, co czyni zakup bardziej przystępnym. Oficjalną dystrybucją zajmuje się również sieć Play. To o tyle istotne, że jeszcze do niedawna urządzenia od Google można było sprowadzić do Polski tylko na własną rękę lub kupić u nieautoryzowanych sprzedawców.

Smartfony Google Pixel to połączenie czystego systemu Android, zaawansowanych funkcji AI i wyjątkowych możliwości fotograficznych. Dzięki oficjalnej dystrybucji polscy użytkownicy mają w końcu łatwy dostęp do najnowszych modeli!