HONOR Magic Vs – recenzja. Honorowy rywal dla składaków Samsunga?

Polska znów z Honorem (ten żart musiał się pojawić)

HONOR to firma, która zaliczyła prawdziwy rollercoaster, jeżeli chodzi o swoje istnienie. Warto przypomnieć, że firma odłączyła się od Huaweia po tym, jak firma została objęta przez sankcje, w konsekwencji czego dostała bana na usługi Google, a następnie została wykupiona przez konsorcjum, którego głównym udziałowcem są władze Chińskiej Republiki Ludowej. Był moment, że przyszłość marki nawet na zachodzie stała pod znakiem zapytania. Honor wycofał się z wielu europejskich krajów, w tym oczywiście z Polski, ale ta historia znalazła swój happy end.

W czerwcu tego roku HONOR ogłosił swój powrót do Polski, zapowiadając wprowadzenie na nasz rynek swoich najnowszych smartfonów, czyli HONOR Magic5 Pro, Magic5 Lite 5G i składaka HONOR Magic Vs — i czy to był trafiony pomysł? Po dziś dzień mnóstwo osób (dość błędnie) utożsamia HONOR — zresztą Huawei również — jako budżetowe smartfony z Chin, które za niewielkie pieniądze zaoferują dobre osiągi. Zresztą, na tym mogła polegać strategia sprzedażowa tej firmy po powrocie do Polski; przecież nowe smartfony z napisem HONOR na pleckach to „Huawei P30 Pro dzisiejszych czasów”.

Ze wszystkich smartfonów firmy HONOR dostępnych w Polsce, jedynie Magic5 Lite wpisuje się we wspomniane widełki. Całkowitym tego zaprzeczeniem jest Magic Vs, którego cena wynosi ponad 7 tysięcy złotych. I z jednej strony to naprawdę rozsądne pieniądze jak za folda, ale z drugiej strony… czy znajdą się na niego jacykolwiek chętni? Przekonajmy się.

HONOR Magic Vs — co w pudełku?

Pudełko od HONOR Magic Vs przede wszystkim jest bardzo duże — nawet w porównaniu z innymi składakami, na przykład Samsung Galaxy Z Fold 5, którego miałem okazję testować niedawno. W przypadku tego pudełka można odnieść wrażenie, że w środku czeka na nas spory tablet. Po tym, jak otworzymy to pudełko, przywita nas napis Go Beyond oraz rozłożony smartfon, pod którym czeka na nas kabel USB-A - USC-C, sama kostka do ładowania 66 W, makulatura, kluczyk do slotu na kartę SIM oraz twarde etui na plecki złożonego smartfona. Całość jest naprawdę ładna i designerska — czerń, magnetyczne otwarcie oraz srebrne, lśniące akcenty naprawdę dobrze wyglądają, lecz całe pakowanie jest ogromne.

Taki mały, taki duży…

Zacznijmy od samych wymiarów telefonu, które pozytywnie zaskakują. Przede wszystkim — co ważne, ale paradoksalnie wcale nie oczywiste — smartfon ten nie ma żadnej szczeliny kiedy jest złożony, za co oczywiście wielki plus; zarówno estetyczny, jak i pod względem bezpieczeństwa wewnętrznego ekranu oraz wygody użytkowania. Magic Vs może pochwalić się wymiarami 160,30 × 72,60 × 12,90 mm — dla porównania, wcześniej wspomniany Fold5 od Samsunga ma wymiary 154,9 × 67,1 × 13,4 mm. Muszę jednak przyznać, że zakładając na tył smartfona etui znajdujące się w zestawie, robi się już solidna cegła; i pozornie tak niewielkie etui naprawdę sporo zmienia, chociaż plecki telefonu są szklane, więc chęć ochrony Magic Vs przed upadkami jest jak najbardziej zrozumiała.

Smartfon jest też całkiem lekki, bo waży 267 gramów. To nieco więcej od Folda 5 (253 g), ale nadal bardzo znośny wynik. Najważniejsze jednak jest to, że ekran zewnętrzny, który ma 6,45”, ma normalne proporcje, dzięki czemu ze smartfona korzysta się bardzo przyjemnie jedną ręką. To był do tej pory mój największy problem z Foldami od koreańskiego giganta, które mają nienaturalne proporcje i złożone są długie i wąskie, przez co pisanie na klawiaturze w trybie złożonym jest solidnym wyzwaniem. Tutaj nie ma takiego problemu, za co wielki plus — HONOR Magic Vs w trybie złożonym jest komfortowy jak „zwykły” smartfon.

Wrażenie robi również ekran wewnętrzny, który może pochwalić się przekątną 7,9”. Sporą powierzchnię czuć i można ją naprawdę dobrze wykorzystać, a co również istotne, to fakt, że zgięcia w ekranie prawie nie widać. Jeden i drugi ekran to OLED, z tą różnicą, że zewnętrzny ma odświeżanie na poziomie 120 Hz, a zewnętrzny — 90 Hz. To jest delikatny minus: naprawdę uważam, że 120 Hz w najnowszych smartfonach to absolutna podstawa i chociaż sporo osób twierdzi, że większości użytkowników wystarczy i 60 Hz i nie jest to szczególnie zauważalna różnica, to dla mnie jest to pewna skaza. Mimo wszystko, na wielkości i proporcje ekranów absolutnie nie mogę narzekać i całość wypada naprawdę świetnie, a z Magic Vs korzysta się bardzo przyjemnie.

Podzespoły HONOR Magic Vs: czy to potężny składak?

Sercem HONOR Magic Vs jest Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, a wspiera je GPU Adreno 730 oraz 8 lub 12 GB pamięci RAM. Egzemplarz, który otrzymałem do testów, był mocniejszą wersją z 12 GB RAM-u. Mamy również dwie opcje do wyboru jeśli chodzi o wbudowaną pamięć wewnętrzną: 256 GB lub 512 GB.

Jeśli chodzi o baterię, to mówimy tutaj o akumulatorze o pojemności 5000 mAh. Do tego Magic Vs oferuje szybkie ładowanie 66 W, co jest niezłym wynikiem w porównaniu z konkurencją — szczególnie, że jak wspomniałem wcześniej, ładowarkę dostajemy w zestawie ze smartfonem. Jak to jednak zawsze bywa: coś za coś, bo w tym przypadku nie ma mowy o ładowaniu bezprzewodowym. W kwestii łączności mamy chociażby 5G, LTE, Bluetooth 5.2 czy NFC.

Nie ma więc tutaj żadnej rewolucji, ale podzespoły są naprawdę porządne i zapewniają płynność najwyższej jakości. Z tego smartfona po prostu chce się korzystać i wszystko działa dokładnie tak, jak powinno. W przypadku składaków producenci często lubią używać określenia „pecet w kieszeni” — ja z tym co prawda jestem dość ostrożny, natomiast myślę, że Magic Vs można pod to podciągnąć.

Aparaty — czy HONOR Magic Vs to smartfon dla fanów mobilnej fotografii?

Przejdźmy jednak do tego, co dla wielu osób jest najważniejsze, czyli do aparatów. Wystająca wyspa w lewym górnym rogu szklanych plecków składa się z trzech obiektywów, a w jej skład wchodzą: obiektyw główny 54 MP (f/1.9), obiektyw ultraszerokokątny 50 MP (f/2.0) oraz obiektyw telefoto 8 MP (f/2.4,OIS). Aparaty oferują trzykrotny zoom optyczny i cyfrowy zoom 30x, a wideo możemy nagrywać w jakości 4K.

Jeśli chodzi o kamerki selfie, to zarówno na zewnętrznym, jak i wewnętrznym ekranie, mówimy o 16 MP (f/2.45). Dla fanów „selfiaków” jest jedna ważna funkcja, która pozwala robić zdjęcia swojej twarzy głównym aparatem, z podglądem kadru na ekranie zewnętrznym — mała rzecz, a cieszy. Zdjęcia robione smartfonem możecie zobaczyć poniżej.

1 / 15

1 / 5

System i ogólne wrażenia

HONOR Magic Vs działa na Androidzie 13 z nakładką MagicOS 7.1. Muszę przyznać, że ta nakładka to nie do końca moja bajka i nie mogłem się do niej zbytnio przekonać, chociaż funkcje personalizacji (w tym doskonały Always on Display) to spory plus. Jest to jednak kwestia gustu i nie traktowałbym tego jako wielkiej wady. Z mniejszych minusów przeszkadzał mi jeszcze fakt, że nawet lekko otwierając telefon, nie możemy korzystać z ekranu zewnętrznego — kiedy zawiasy idą w jakikolwiek ruch, całość od razu przechodzi na ekran wewnętrzny. Szkoda, bo czasem chciałbym wygodnie ułożyć telefon na stole, oglądając coś do jedzenia czy po prostu przeglądając feedy w podróży. Klawiatura w rozłożonym ekranie nie ma żadnej przerwy na środku, a zamiast tego mamy po prostu wielkie litery. Czy to źle, czy to dobrze? Nie odczułem specjalnie dużej różnicy.

Podsumowanie

HONOR Magic Vs to naprawdę solidny składak i rywal z niezłymi argumentami dla Samsunga Galaxy Z Fold. Smartfon kosztuje 7,5 tysiąca złotych, co jest dość sporą kwotą (tym bardziej mając na uwadze to, o czym wspomniałem na początku — czyli jaki jest stereotyp względem marki HONOR), jednak mając na uwadze propozycje konkurencji, to Magic Vs wypada naprawdę dobrze, kiedy weźmiemy pod uwagę stosunek ceny do jakości. To zaskakująco dobry i bardzo poprawny składak.