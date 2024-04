Podczas Mediolańskiego Tygodnia Designu Honda pokazała koncepcyjne pojazdy mające podkreślić ewolucję podejścia producenta do projektowania produktów, które w mniejszym stopniu obciążają środowisko. Mowa o samochodzie Sustaina-C Concept, skuterze SH125i Vetro oraz motocyklu Pocket Concept. Milan Design Week odbywa się w dniach 16-21 kwietnia.





Wszyscy wiemy, że szkodliwy wpływ na środowisko, a w tym m.in. emisję dwutlenku węgla, ma nie tylko spalanie paliw kopalnych, ale też produkcja różnego rodzaju produktów, a w tym samochodów. Dążenie więc do redukcji powyższych nie polega tylko na przejściu na pojazdy elektryczne, ale także na przeprojektowaniu procesów produkcyjnych, w taki sposób, by było to możliwie najmniej obciążające środowisko. Chodzi nie tylko o korzystanie z odnawialnych źródeł energii, ale też o minimalizację zużycia wody, jak i recykling materiałów, z jakich zbudowany jest pojazd.

Honda Sustaina-C Concept jest tego przykładem. Choć, jak się domyślacie, jest to samochód elektryczny, to najważniejszą innowacją jest użycie paneli z żywic akrylowych, a te pochodzą z recyklingu zużytych elementów tylnego oświetlenia z wycofanych z eksploatacji pojazdów. Proces przetwarzania i formowania tych paneli nie wymaga lakierowania, co wg zapewnień Hondy może zredukować całkowitą emisję zanieczyszczeń na etapie produkcji nawet o 45%.





Uzyskany efekt wizualny – jakby marmur – to wynik mieszania kolorów o różnych temperaturach topnienia w trakcie formowania paneli. Honda zapewnia, że zastosowane panele wykazują się bardzo wysoką odpornością czynniki atmosferyczne, pęknięcia, a nawet zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu po lekkich kolizjach.





Przezroczystość żywicy akrylowej pozwoliła na umieszczenie w tylnej klapie Hondy Sustaina-C Concept wyświetlacza mini-LED. Obawiam się o legalność czegoś takiego na terenie Unii Europejskiej, ale z pewnością byłby to ciekawy sposób na przekazanie informacji, że auto za nami jedzie zbyt blisko nas albo np. żeby nie nadużywać pasa środkowego na 3-pasmowej drodze.







Trochę inne rozwiązanie zastosowano w skuterze SH125i Vetro – obecnie produkowanym. Owiewki są półprzezroczyste i pozbawiono je zielonej powłoki lakierniczej, co redukuje emisję CO2 o 95%. Nowy materiał jest zamiennikiem tworzywa ABS.





Ciekawostką jest jednoślad Pocket Concept: bardzo mały motocykl, oczywiście elektryczny i z panelami akrylowymi, który po złożeniu zmieści się w bagażniku samochodu. Czy to wygodniejsza wersja hulajnogi? Może… Szkoda, że nie było możliwości się tym przejechać :)





Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację Milan Design Week do Mediolanu odbył się na koszt i zaproszenie firmy Honda. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.