Honda dołącza do zabawy. Przeprowadzą testy w kosmosie

Japoński gigant motoryzacyjny Honda ogłosił ambitne plany związane z eksploracją kosmosu. Firma nawiązała współpracę z amerykańskimi partnerami – Sierra Space oraz Tec-Masters – by przetestować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej innowacyjny system energetyczny, który w przyszłości może zasilić stałą bazę księżycową.

Honda chce zasilać kosmiczne bazy. Teraz przetestują swój system na orbicie

Celem projektu jest stworzenie zamkniętego obiegu energii, zdolnego do ciągłego wytwarzania tlenu, wodoru i elektryczności z wykorzystaniem jedynie światła słonecznego i wody obecnej w księżycowym regolicie.

Testowany system, oparty na wysokociśnieniowej elektrolizie wody, został pierwotnie opracowany na potrzeby samochodów elektrycznych Hondy. Teraz jednak inżynierowie chcą zastosować tę technologię poza Ziemią – by „wspierać życie zarówno w kosmosie, jak i na naszej planecie”.

Technologia ta działa w zamkniętym cyklu. Założenie jest takie, że w ciągu dnia księżycowego system wykorzysta energię słoneczną do zasilania procesu elektrolizy, rozdzielając wodę na tlen i wodór. Tlen wykorzystywany jest do oddychania przez astronautów, natomiast nadmiar tlenu oraz wyprodukowany wodór są magazynowane. Po nadejściu nocy księżycowej, gdy powierzchnia Księżyca nie otrzymuje światła słonecznego, zmagazynowany wodór i tlen trafiają do ogniwa paliwowego Hondy, które generuje energię elektryczną – a produktem ubocznym tego procesu jest... woda, która znów trafia do obiegu.

Grafika: Honda

Kluczową zaletą systemu jest jego kompaktowość i niska masa, co znacząco obniża koszty transportu – jeden z najważniejszych aspektów misji księżycowych. Ponadto, brak potrzeby mechanicznej kompresji gazów sprawia, że system jest niezawodny i wymaga mniej konserwacji, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla długoterminowego przebywania ludzi poza Ziemią.

Testy na pokładzie ISS będą miały na celu ocenę działania systemu w warunkach mikrograwitacji. Sierra Space zajmie się integracją misji i transportem urządzeń za pomocą swojego pojazdu Dream Chaser, a Tec-Masters udostępni swoją wiedzę z zakresu technologii stacji kosmicznej.

Grafika: depositphotos