Kiedy astronomowie po raz pierwszy zidentyfikowali asteroidę 2024 YR4, symulacje trajektorii nie pozostawiały złudzeń – Ziemia znalazła się w potencjalnym zasięgu jej wędrówki. 1% to w naszym rozumieniu niezbyt wiele, ale statystycznie to na tyle dużo, by naukowcy zaczęli się martwić. Zwłaszcza że historia zna przypadki niespodziewanych przybyszów z kosmosu – wystarczy przypomnieć meteoryt czelabiński z 2013 roku, który eksplodował nad miastem i zranił ponad 1500 osób.

Czelabińsk był zaskoczeniem. W przypadku 2024 YR4 zadziałał system wczesnego ostrzegania. Przez moment wydawało się, że możemy mieć poważny problem, niemniej naukowcy zachowali zimną krew. Dzięki kolejnym obserwacjom i analizom udało się zaktualizować dane orbitalne i uspokoić społeczeństwo: pod koniec lutego ryzyko uderzenia spadło praktycznie do zera. Asteroida nie trafi w Ziemię. Uff. Ale jest i zła wiadomość - o niej opowiemy niżej.

Ale emocje to jedno – nauka to drugie. I właśnie dlatego zainteresowanie tym obiektem nie tylko nie zmalało, ale wręcz wzrosło.

JWST przygląda się asteroidzie

Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, wykorzystując możliwości Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, postanowili zbadać 2024 YR4 z bliska – przynajmniej na tyle, na ile pozwala nam technologia. Obserwacje w świetle widzialnym i podczerwonym przyniosły ciekawe dane. JWST, który zazwyczaj służy do badania odległych galaktyk i powstawania gwiazd, tym razem obrócił swoje zwierciadła w stronę "naszych okolic". Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi.

Nie widać może zbyt wiele, ale... dla Webba to dużo.

Dowiedzieliśmy się, że asteroida niemal na pewno mierzy około 60 metrów średnicy – czyli mniej więcej tyle, ile ma 15-piętrowy budynek. To niemało, biorąc pod uwagę, że obiekt tej wielkości w razie kolizji mógłby wyrządzić znaczne szkody – porównywalne z eksplozją niemałej bomby jądrowej.

2024 YR4 najpewniej nie trafi w Ziemię. Ale może "wyrżnąć" w Księżyc. Naukowcy obliczyli prawdopodobieństwo takiego spotkania!

Ale to nie wszystko. JWST pozwolił ustalić, że powierzchnia obiektu nie przypomina tej, którą znamy z typowych, większych asteroid. Zamiast drobnych ziaren pyłu, dominują na niej większe, skaliste fragmenty. A wszystko przez jej szybki obrót – wiruje tak intensywnie, że wpływa to na tempo nagrzewania i wychładzania jej powierzchni. To z kolei daje nam niezły wgląd w strukturę jej materiału – najprawdopodobniej niezbyt zwartą, przypominającą luźno połączoną kupę gruzu. Co więcej, asteroida ma spore szanse na uderzenie w Księżyc — wynosi ono aż 3,8% (obecnie). Na szczęście, potencjalne implikacje takiego zdarzenia nie byłyby dla nas jakkolwiek dolegliwe.

I właśnie owe dane są niesamowicie cenne. Określenie składu asteroid to klucz do planowania ewentualnych misji mających na celu kontrolowanie lub przechwycenie asteroidy. Obiekt zbudowany z luźnych fragmentów zachowuje się zupełnie inaczej niż jednolita skała.

Nie tylko ciekawostka

W razie, gdyby obiekt miał wystarczająco duże szanse na spotkanie z Ziemią, uzyskalibyśmy w ten sposób mnóstwo niezbędnych informacji do opracowania procedur ochrony planetarnej. Jeśli w przyszłości odkryjemy asteroidę realnie zagrażającą Ziemi, wiedza zdobyta teraz pomoże nam szybciej i skuteczniej reagować.

JWST udowadnia przy tej okazji, że potrafi być czymś więcej niż "tylko" narzędziem do "podziwiania" kosmosu. Wychodzi na to, że absolutnie możliwe jest monitorowanie z jego ogromną pomocą obiektów w Układzie Słonecznym z niespotykaną wcześniej dokładnością.

To wręcz laboratorium dla przyszłych misji obronnych. Wiedząc, jak zachowuje się powierzchnia asteroidy pod wpływem różnych czynników, możemy precyzyjniej dobierać metody jej zmiany kursu – na przykład przy użyciu rakiet, technologii przypominających żagle słoneczne, a nawet bardziej futurystycznych koncepcji jak promienie laserowe. Możliwości jest mnóstwo.

Czy jesteśmy gotowi na powtórkę?

2024 YR4 nie zagraża na razie naszej planecie. Ale dzięki tej asteroidzie sprawdziliśmy naszą gotowość – i choć zdajemy egzamin coraz lepiej, nadal uczymy się, będąc zasadniczo w biegu. JWST udowodnił też, że jego rola nie kończy się na dalekich galaktykach – jest wdzięcznym narzędziem do monitorowania potencjalnych zagrożeń także i "w pobliżu".

Nie trzeba panikować, by być gotowym. Dzięki 2024 YR4 dowiedzieliśmy się więcej nie tylko o niej samej, ale też o sobie: o naszych możliwościach, granicach i determinacji, by bronić Ziemi. Im więcej wiemy dziś, tym bezpieczniejsze będzie nasze jutro... o ile o godzinie "za pięć dwunasta" nie postanowimy wszystkich siebie nawzajem powybijać, a Ziemia nie stanie się jałową, radioaktywną pustynią.