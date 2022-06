Google znowu przegrało. HomePod mini sprzedaje się jak świeże bułeczki

W związku z pandemią i rosnącą inflacją, popyt na elektronikę użytkową dość znacząco spadł, a najbardziej ta sytuacja dotknęła smartfonów. Jak się jednak okazuje, młodsze segmenty branży technologicznej w imponujący sposób zdołały utrzymać wzrost w ciągu ostatnich kilku lat.

Inteligentne głośniki nie miały najlepszego czasu na początku 2022, jednak Apple odniosło spory sukces

Takimi urządzeniami są na przykład inteligentne głośniki. Sprzedaż tej technologii zaliczyła tylko jeden kwartalny spadek w swojej historii - i dość zaskakująco, był to pierwszy kwartał bieżącego roku. Branża, która jest w głównej mierze zdominowana przez Amazon, nie rozpoczęła najlepiej 2022 - w skali rok do roku, sprzedaż spadła o 4,5%.

Wyniki z pierwszego kwartału są jednak dosyć specyficzne, gdyż trójka chińskich dostawców, którzy mają ogromny udział w rynku (Xiaomi, Alibaba i Baidu) w związku z ograniczeniami spowodowanymi ponownym atakiem COVID-19 w Azji, byli w pełni zależni od sprzedaży i produkcji krajowej, nie mogąc liczyć na globalne rekordy. Wszystkie trzy firmy zanotowały dwucyfrowe spadki, co pomogło Apple w uplasowaniu się na podium w zakresie inteligentnych głośników.

Google i Amazon dalej zajmują pierwsze dwie lokaty na podium, jednak ani Echo Dot czwartej generacji, ani Nest Mini nie mogą poszczycić się tym, że są najlepiej sprzedającym się inteligentnym głośnikiem na całym świecie. Ten tytuł ma prawo sobie przypisać za to Apple dzięki HomePod mini, który jest dużo droższy od konkurencyjnych propozycji.

O jakiej sprzedaży mowa?

W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedano łącznie 35,3 mln inteligentnych głośników. HomePoda mini w tym czasie sprzedało się aż 4,5 mln sztuk, co zapewnia Apple 12,7% udziału w całym rynku. Udział rynkowy lepiej wypada u konkurencji, co nie powinno szczególnie dziwić biorąc pod uwagę ilość oraz ceny. Amazon zajmuje 28,2% rynku, kiedy Google może pochwalić się 17,2% udziałem. Należy jednak przyznać, że taki wynik Apple przy zaledwie HomePodzie mini robi wrażenie.

Według analityków, chińskie firmy mają odbić się najwcześniej w połowie 2023 roku, kiedy rynek amerykański będzie mierzył się z innym problemem. Problemem zbyt dużego nasycenia, co coraz bardziej odbija się na Google i Amazonie.

Warto jednak zaznaczyć, że taki sukces HomePoda mini jest dość nieoczekiwany i można się spodziewać, że nie będzie trwał wiecznie. Niemniej jednak, Apple ma teraz sporą motywację do tego, żeby dbać o ten segment technologii i wypuścić nowego HomePoda, który pozwoli im utrzymać obecną pozycję - a kto wie, może nawet i ją polepszyć.

To nie jedyny sukces Apple w pierwszym kwartale 2022 roku na innych rynkach niż smartfony czy komputery

Apple świetnie sobie poradziło również w zakresie słuchawek TWS. Wśród sprzedanych 68,2 mln sztuk w Q1 2022, na pierwszym miejscu bezkonkurencyjnie uplasowało się Apple, osiągając pułap 32% z całej sprzedaży. Oznacza to, że gigant z Cupertino w pierwszych trzech miesiącach tego roku zdołał sprzedać niemal 22 miliony AirPods - i trzeba przyznać, że jest to wynik zapierający dech w piersiach. Apple tym samo zwiększyło swoją pozycję o 14% w skali rok do roku.

Apple osiąga więc sukces za sukcesem - nawet, kiedy konkurencja jest niesamowicie silna, oferując dużo więcej produktów i niejednokrotnie w zdecydowanie tańszych wariantach. Cóż, pozostaje liczyć, że kalifornijski gigant nie osiądzie na laurach i będzie robił wszystko, żeby utrzymać swoją pozycję, dostarczając tym samym jak najlepsze produkty.

