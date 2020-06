Odmrażanie gospodarki etapami, w tym zniesienie zakazu działalności kin, wcale nie oznacza nagłego powrotu do normalności. I każdy tydzień z tych ostatnich pokazuje jak bardzo się to może wydłużyć. Odkładane kolejne premiery, które miały zawitać do kin w najbliższym czasie to potwierdzenia obaw przed fiaskiem, jakim może zakończyć się wyświetlanie filmów na pustych salach.

Wpływy z biletów na pewno będą niższe. Kto będzie na nie gotowy?

Obowiązujące obostrzenia powodują, że na salach może znaleźć się o wiele mniej widzów niż zazwyczaj, ale przyczyny w porażkach finansowych (czym z pewnością określano by nie do końca satysfakcjonujące wpływy z biletów) należałoby upatrywać w czym innym. Ci, którzy są gotowi wybrać się dziś na seans, zrobią to niezależnie od niedogodności, którym mają sprostać. Nie można jednak oczekiwać, że sale będą wypełniane do ostatniego wolnego dozwolonego miejsca, ponieważ obawa przed zarażeniem skutecznie powstrzymuje część widzów. To kompletnie zrozumiałe i nikt nie powinien działać wbrew swojej opinii, niezależnie od zdania innych.

Chodzicie „do kina” czy „na film”?

W takich okolicznościach kina będą musiały zmierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem, niż początkowo sądzono. W repertuarach znajdują się teraz filmy, które nie zdążyły wybrzmieć na ekranach przed zamknięciem, a także klasyki, na których powrót na duży ekran nie moglibyśmy raczej liczyć w innej sytuacji. Można więc zakładać, że na takie projekcje wybiorą się przede wszystkim ci, którzy tęsknią za kinem samym w sobie, a nie osoby chodzące bardziej „na film” niż „do kina”. Tych pierwszych już na co dzień bywało zdecydowanie mniej, a obecna sytuacja dziesiątkuje obydwie grupy widzów.

Popularność filmów z pierwszego weekendu po wznowieniu działalności Mutlikina pokazuje, że właśnie te najnowsze tytuły odgrywają najważniejszą rolę i na jakiegoś rodzaju przewrót nie należy liczyć. Animacja „Naprzód” oraz „Niewidzialny człowiek” i „Dżentelmeni” były najchętniej oglądanymi filmami w zeszły weekend, a przypomnę, że na ekrany wrócił Harry Potter, „Joker” i „Thor: Ragnarok”. Wśród najbardziej wyczekiwanych filmów znalazły się aktorska wersja „Mulan”, „Tenet” i polska produkcja „Furioza”.

„Mulan”, „Tenet” czy nowy Bond czekają na lepsze czasy

Disney nie zamierza wprowadzić „Mulan” na VOD i takiej inicjatywy w przypadku „Tenet” nie wyraża także Christopher Nolan. Reżyser będzie najwyraźniej gotowy pogodzić się z mniejszymi zarobkami, byle tylko zaoferować widzom możliwość przeżycia filmu w kinie. W lipcu tych premier się nie doczekamy, więc kina czekają kolejne ciężkie tygodnie, na przestrzeni których repertuary będą wypełnione pojedynczymi i niezbyt głośnymi tytułami. Czy dotrwają do chwili, gdy dystrybutorzy zmienią zdanie?