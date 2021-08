TVN zaniepokojony podejściem KRRiT. Obawy o kanały naziemne

Uzyskanie holenderskiej koncesji zapewnia kontynuację nadawania kanału TVN24, nawet w przypadku nie przedłużenia koncesji przez KRRiT. Jest to możliwe dzięki regulacjom Unii Europejskiej, ale to wcale nie oznacza, że problemy TVN-u znikają. Zagrożone wciąż są kanały niekodowane TVN Grupa Discovery, w tym TVN czy TVN7, ponieważ tak zwana ustawa lex TVN jest wciąż na stole. W rozmowie z Business Insiderem tłumaczy to Katarzyna Issat, szefowa ds. komunikacji korporacyjnej TVN:

"Podejście KRRiT do koncesji na TVN24 każe nam przypuszczać, że również nasze kanały FTA są zagrożone i KRRiT może wszczynać postępowania o cofnięcie tych koncesji, błędnie stosując obecne przepisy. Niezależnie od obecnego podejścia KRRiT uchwalona niedawno ustawa również zmierza do odebrania tych kanałów naszej spółce dając KRRiT podstawy do odebrania koncesji na wszystkie kanały z grupy TVN, w tym na kanały naziemne, takie jak TVN czy TVN7"

TVN24 będzie mógł nadawać bez polskiej koncesji

Wydane przez Zarząd TVN S.A. oświadczenie z dnia 16 sierpnia 2021 roku wyraża nadzieję, że do 26 września KRRiT podejmie decyzję o przyznaniu koncesji i stacja nie będzie zmuszona korzystać z holenderskiej koncesji, by kontynuować nadawanie TVN24 w Polsce.

Najważniejszą misją TVN24 jest zapewnienie widzom stałego dostępu do niezależnych, opartych na faktach i sprawdzonych informacji. Biorąc pod uwagę trwające półtora roku nieuzasadnione wstrzymywanie przez KRRiT decyzji o odnowieniu koncesji dla TVN24, musimy być gotowi na każdą ewentualność. Dlatego w lipcu br. został złożony wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Jeśli KRRiT nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji TVN24 do 26 września, dalsze nadawanie umożliwi, zgodnie z polskim i unijnym prawem, koncesja holenderska. Jednak ciągle wierzymy, że nie będziemy zmuszeni z niej skorzystać. Spełniamy wszelkie warunki, aby uzyskać rekoncesję w Polsce, apelujemy więc o jej niezwłoczne przyznanie.

W oświadczeniu Zarządu TVN S.A. czytamy także:

Chcemy też z całą stanowczością podkreślić, że uzyskanie koncesji dla kanału TVN24 w Holandii w żaden sposób nie rozwiązuje problemu z jakim mamy do czynienia w związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. W obecnym kształcie uderza ona we wszystkie nasze kanały, w tym w TVN, podważając wolność słowa, niezależność mediów oraz własność prywatną. (...)

Kanały tematyczne niezagrożone. TVN i TVN7 znikną z telewizji naziemnej?

Wirtualne Media przypominają, że koncesje dla poszczególnych kanałów grupy wygasają już nawet w 2022 roku (TVN7), 2024 roku (TVN) czy 2031 roku (TTV). Kanały tematyczne w większości posiadają koncesję do 2024 roku, a pozostałe o rok lub trzy lata dłużej. Jednak w przypadku takich kanałów jak HGTV, TVN Turbo i TVN Style możliwe będzie dalsze nadawanie na koncesji zagranicznej. Dla kanałów nadawanych naziemnie pojawia się wspomniane zagrożenie ze strony nowelizacji ustawy, która - jak cytuje szefa KRRiT Onet - polega przede wszystkim na wykonaniu istniejącego prawa. Do ostatnich zmian doszło w 2004 roku, kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej. Regulacje mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działającym na terenie Polski nie może być grupa kapitałowa, która ma więcej niż 49 proc. pozaeuropejskiej własności.

Fuzja Discovery z WarnerMedia na horyzoncie

Co ważne, do dużych zmian dojdzie też na samej górze, bo przed nami fuzja Discovery (właściciela TVN) z WarnerMedia - w nowej spółce 71% udziałów będzie należeć do AT&T. W efekcie fuzji powstanie gigant multimedialny, który planuje nawiązać walkę z Netfliksem i Disney'em. W skład WarnerMedia wchodzą teraz m. in. HBO, Cartoon Network i CNN, a także studio Warner Bros.

Tymczasem TVN24 czeka na przyznanie koncesji od półtora roku, ale wariant holenderski warunkowo ratuje stację przed wyłączeniem. Projekt ustawy lex TVN zabrania posiadania polskiej koncesji spółkom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a Polish Television Holding operujące w Amsterdamie należy do amerykańskiego Discovery. W przypadku podpisania ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę Amerykanie będą mieli 7 miesięcy na sprzedanie większościowego pakietu akcji, ponieważ po tym terminie kanały TVN będą mogły utracić koncesję.