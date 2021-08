Sieć Lidl już wielokrotnie udowodniła, że pomimo dużej liczby sklepów potrafi wdrożyć nowoczesne rozwiązania na dużą skalę. Mnogość kas samoobsługowych oraz aplikacja z wbudowanymi płatnościami Lidl Pay sprawdzają się jak należy, ale prawdziwie rewolucyjne rozwiązanie dla klientów miejmy nadzieję dopiero nadejdzie.

Lidl Go - aplikacja do skanowania zakupów

Lidl Go, bo o niej mowa, to aplikacja pozwalająca samodzielne naliczanie produktów w koszyku oraz rozliczenie transakcji przed wyjściem ze sklepu. Lidl nie będzie więc próbował powielać planu giganta na wzór sklepów Amazon Go, gdzie jedyne o czym musimy pamiętać, to lista zakupów, bo zbierane z półek produkty same dodają się do paragonu, a po opuszczeniu sklepu nasza karta jest obciążana o podliczoną sumę.

Zamiast tego stawia na bardziej uniwersalne i prawdopodobnie szybsze we wdrożeniu rozwiązanie, czyli aplikację mobilną, którą każdy zainstaluje na własnym smartfonie. Lidl Go pojawiła się w sklepie Google Play i wymagała do działania konta Lidl Plus, z którego korzystamy także w Polsce. Na brytyjskiej stronie Lidla można przeczytać:

Aplikacja umożliwia użytkownikom "samodzielne skanowanie" przedmiotów podczas zakupów w wybranych sklepach Lidl, a następnie płacenie za nie przy kasie za pomocą wygenerowanego przez aplikację kodu kreskowego.

Źródło: The Grocer

Na liście obsługiwanych sklepów jest ten w Fulwell w południowo zachodniej części Londynu. Co istotne, takie rozwiązanie wymaga od pracowników sklepu podjęcia nietypowych czynności, bo są oni uprawnieni do przeprowadzania regularnych kontroli użytkowników w losowych odstępach czasu i samodzielnego skanowania poszczególnych lub wszystkich przedmiotów przeznaczonych do zakupu lub już zakupionych… w celu sprawdzenia, czy zostały zeskanowane prawidłowo.



Czy Lidl Go będzie w Polsce?

Na zapytanie redakcji The Grocer rzecznik sieci Lidl odmówił komentarza ze względu na zbyt wczesny etap. Tymczasem polski oddział Lidl w odpowiedzi na nasze pytanie podzielił się poniższym komunikatem:

(...) chcielibyśmy poinformować, iż wspomniana przez Pana aplikacja nie jest obecnie testowana na polskim rynku, jednocześnie nieustannie pracujemy nad tym, aby zakupy w sklepach naszej sieci były coraz bardziej komfortowym doświadczeniem, wprowadzając nowe, jeszcze bardziej optymalne rozwiązania oraz zwracając szczególną uwagę na ekologię.

Jedną z testowanych, a następnie wprowadzonych z sukcesem innowacji są kasy samoobsługowe. Ze względu na duże zainteresowanie klientów tym typem kas, nieustannie rozszerzaliśmy implementację rozwiązania na kolejne sklepy. W tej chwili w ponad 350 sklepach Lidl Polska funkcjonuje więcej niż 2000 kas samoobsługowych.

Z kolei w trosce o precyzyjne przekazywanie informacji o produkcie, takich jak m.in. kraj pochodzenia, cena oraz gramatura, w tym roku wprowadziliśmy system elektronicznych cenówek (Electronic Shelf Label). Rozwiązanie ułatwia pracę pracownikom sklepów oraz zapewnia szybkość i rzetelność komunikacji informacji, która odbywa się w czasie niemal rzeczywistym.

Przełomowym rozwiązaniem dla pracy sklepów i magazynów Lidl Polska było wprowadzenie systemu automatycznych zamówień. System sprawił, że managerowie sklepów nie muszą już się zastanawiać, ile towaru zamówić do sklepu, by był on zawsze dostępny dla klienta.

Od ponad dwóch lat funkcjonuje także nasza aplikacja zakupowa Lidl Plus. Jest to przede wszystkim skrojone na miarę narzędzie, oferujące liczne promocje i rabaty, dostęp do gazetek produktowych oraz wydłużoną możliwość zwrotów przy zakupie artykułów przemysłowych. W pierwszym miesiącu pandemii wprowadziliśmy nową funkcjonalność Lidl Pay, dedykowaną użytkownikom aplikacji Lidl Plus. Funkcjonalność pozwala zaoszczędzić czas przy kasie, poprzez dodanie do aplikacji karty płatniczej.

Mam nadzieję, że Lidl Go jak najszybciej trafi do Polski

Nikogo chyba nie dziwi brak jakichkolwiek deklaracji na temat polskiego rynku. Większym zaskoczeniem mogłyby takowe być, bo przecież cały projekt jest dopiero na wstępnym etapie testów, nie mówiąc o wdrożeniu w wybranych sklepach.

Niemniej naprawdę liczę na to, że w stosunkowo niedalekiej przyszłości Lidl Go zagości także nad Wisłą, ponieważ część automatyzacji oraz uproszczeń w dokonywaniu zakupów w dużym stopniu zmieniła naszą codzienność, dzięki czemu nie stoimy w kolejkach i szybciej oraz wygodniej dokonujemy zakupów. Wizja skanowania towaru od razu przy wkładaniu do koszyka, a czasem już w drodze do kasy, wygląda naprawdę ciekawie i pozwoliłoby to robić zakupy jeszcze sprawniej niż kasy samoobsługowe.