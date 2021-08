Młodzi w końcu zrozumieli, że same studia to za mało dla kariery zawodowej

Osobiście wchodziłem w rynek pracy ponad dwie dekady temu. To były zupełnie inne czasy, kiedy szeroko pojęta znajomość komputerów była wyżej ceniona nawet niż znajomość języków. Dziś to tak oczywiste umiejętności, że nawet nie podaje się już ich czasem w wymaganiach przez rekruterów.

Niemniej były to też czasy, kiedy młodzi ludzie, również moim koledzy i koleżanki po studiach żartowali po rozmowach rekrutacyjnych o wygórowanych oczekiwaniach typu „trzy języki obce i pięć lat doświadczenia”. Zapominając przy tym, że nie chodziło przecież o 5 lat doświadczenia w podejmowanym zawodzie, a o wykazanie swojej aktywności w różnych obszarach, która dawałaby pracodawcy pewne zapewnienie o naszej pracowitości.

Jeszcze w szkole średniej dużo czytałem, realizowałem swoje pasje czy zainteresowania, ale równie dużo pracowałem - w magazynie, na budowie czy przy zbieraniu truskawek, a w wolnym czasie jeździłem do pracy mamy i okupowałem jej komputer, by jak najwięcej się o nich dowiedzieć i z nich wycisnąć.

Pracę podjąłem niedługo po ukończonej szkole średniej, szybko awansowałem na dość wysokie stanowisko, bo już rozumiałem jak ważna jest pracowitość i potrzebne wówczas umiejętności do pracy na komputerze, z czym problem miała starsza kadra. Same studia ukończyłem podczas tej aktywności zawodowej.

Dziś ważne są inne umiejętności, ale niezmiennie można je sobie wypracować przejawiając swoją aktywność w różnych obszarach zawodowych już podczas swojej edukacji i chwalić się nią w swoim CV po jej ukończeniu.

Na szczęście taką szansę na swój własny rozwój zawodowy dostrzega już 94% studentów czy absolwentów, którzy deklarują rozpoczęcie swojej aktywności zawodowej już w wieku 19 lat. Choć nie zgadzam się z ponad połową badanych (51%), którzy twierdzą, że dziś jest więcej możliwości do jej podjęcia niż jeszcze dekadę temu. Przeciwnego zdania jest obecnie tylko 20% respondentów, bez opinii w tym temacie 29%.

Być może dlatego nadal dla 40% badanych brak doświadczenia był dużym wyzwaniem przed podjęciem pracy.

Katarzyna Kociuba, Marketing Manager w Grupie Pracuj:

Rekruterzy podkreślają, że konstruując pierwsze CV czy idąc na pierwsze w życiu rozmowy kwalifikacyjne warto myśleć szeroko o swoich życiowych doświadczeniach. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy.

Jakie to mogą być aktywności? Najwięcej wskazań jest po stronie dodatkowych kursów językowych - 36%, wolontariatu -35% , działalności w kołach naukowych - 29% czy kursach programowania lub organizacji projektów studenckich - po 26%. Tylko co czwarty badany nie angażował się w żadną aktywność podczas studiów.

Potencjał tego typu aktywności podczas rozmów kwalifikacyjnych dostrzegło aż 63% badanych, którym ułatwiło to otrzymanie zatrudnienia i oceniają ją jako przydatną w dalszym życiu zawodowym (55%).

Doszło już do tego, iż aż 65% badanych uważa, że same studia nie są konieczne do rozwoju zawodowego, a tylko 23% przyznaje, że ich ukończenie dobrze przygotowuje i pomaga na start w karierze zawodowej. Prawdopodobnie wiele jest wśród nich osób, które mają tu na myśli lekarzy czy prawników, którzy to muszą ukończyć studnia by rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie.

Moim zdaniem, to dość daleko idące uproszczenie. Mimo, iż w wielu przypadkach podejmujemy zatrudnienie na stanowisku, które nie pokrywa się z obranym wcześniej kierunkiem studiów, jednak ich ukończenie jest często warunkiem w ogóle uczestnictwa w wielu rekrutacjach.

Katarzyna Kociuba:

Zdecydowaliśmy się na organizację kampanii i badania, by zwrócić uwagę naszych najmłodszych talentów na wiele atutów, które mają, a których mogą nawet sami nie być świadomi. Dlatego tak ważne jest, by próbować, aplikować o pracę, mówić o swoich talentach nawet, gdy „twardego” doświadczenia brak.

Edukacja jest ważna, uczmy się więc i studiujmy, ale jednocześnie podejmujmy się różnych aktywności zawodowych przed (to być może pozwoli lepiej wybrać później kierunek studiów) i w trakcie studiów - to sporo ułatwia w późniejszym starcie naszej kariery zawodowej.

Źródło: Pracuj.pl.